Multitudinarias protestas en Brasil contra el “blindaje” parlamentario y la eventual amnistía a Bolsonaro

BRASILIA.- Miles de brasileños salieron este domingo a las calles en más de una treintena de ciudades para protestar contra dos proyectos legislativos impulsados por el Congreso: una enmienda constitucional que amplía los privilegios de los parlamentarios y una ley de amnistía que podría beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro, recientemente condenado a 27 años de cárcel por conspiración golpista.

Las concentraciones más numerosas tuvieron lugar en Río de Janeiro, São Paulo, Brasilia y Salvador, con la participación de artistas de renombre como Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque, que encabezaron un acto musical en la playa de Copacabana.

Personas portan una pancarta con la imagen del expresidente Jair Bolsonaro tras las rejas durante una protesta contra una enmienda constitucional conocida como Proyecto Blindaje, que requiere que el Congreso autorice cualquier cargo criminal contra diputados y senadores mediante votación secreta, en Sao Paulo, Brasil NELSON ALMEIDA� - AFP�

Las movilizaciones, convocadas por redes sociales, sindicatos, partidos de izquierda y colectivos ciudadanos, reunieron desde la mañana a miles de personas en plazas, avenidas y explanadas frente a los parlamentos locales. En todas se repitió la consigna “Sin amnistía” y fuertes críticas al Congreso Nacional, que esta semana aprobó la llamada Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de Blindaje, destinada a dificultar la apertura de procesos penales contra diputados y senadores.

El martes, la Cámara de Diputados dio luz verde a la enmienda que exige la autorización del Congreso mediante voto secreto para que un legislador pueda ser acusado judicialmente. La medida también amplía el llamado “fuero privilegiado” para incluir a presidentes de partidos políticos. Sus promotores, encabezados por el presidente de la Cámara, Hugo Motta, sostienen que la norma busca evitar “abusos judiciales”. Sin embargo, la iniciativa fue rebautizada por críticos como la “Ley de los Bandidos” y provocó una ola de indignación en la opinión pública. Según encuestas difundidas esta semana, más del 80% de las publicaciones en redes sociales fueron críticas al proyecto.

La reacción social se intensificó cuando, al día siguiente, el Congreso aprobó un trámite de urgencia para discutir otra propuesta: la amnistía a los condenados por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes en un intento de derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El texto podría incluir un perdón a Bolsonaro, declarado culpable por el Supremo Tribunal Federal de liderar la intentona golpista tras perder las elecciones de 2022.

A principios de esta semana, la Cámara de Diputados de Brasil, de mayoría conservadora, aprobó una iniciativa parlamentaria que extiende la inmunidad de los legisladores y un proyecto de amnistía que podría beneficiar al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por conspiración golpista NELSON ALMEIDA� - AFP�

“Estamos aquí para protestar contra un Congreso compuesto por criminales disfrazados de políticos”, denunció Aline Borges, una ambientalista de 34 años, durante la marcha en Brasilia. En la Explanada de los Ministerios, los manifestantes avanzaron hacia el Congreso con pancartas que calificaban la PEC de “bandida” y la amnistía de “insulto a la democracia”.

Las críticas no solo llegaron de la calle. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, alertó que el blindaje parlamentario abriría la puerta a que el crimen organizado se infiltrara en el Legislativo. Algunos diputados oficialistas que habían votado a favor del proyecto se vieron obligados a retractarse públicamente. “Fue un error gravísimo”, admitió la legisladora Silvye Alves en Instagram, donde aseguró haber recibido presiones.

Una mujer con pegatinas en la cara que dicen "Sin amnistía" grita consignas durante una protesta contra una enmienda constitucional conocida como Proyecto Blindaje, que requiere que el Congreso autorice cualquier cargo criminal contra diputados y senadores mediante votación secreta, en Sao Paulo NELSON ALMEIDA� - AFP�

En Río, la protesta adquirió carácter simbólico con la participación de Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque, tres íconos de la resistencia cultural contra la dictadura militar. Desde un escenario en Copacabana, el trío interpretó canciones clásicas y recordó la histórica “Marcha de los Cien Mil” de 1968.

“Esta enmienda debe recibir una respuesta firme de la sociedad brasileña. No podemos aceptarla”, advirtió Caetano en un mensaje que circuló ampliamente en redes.

Personas participan en una manifestación contra el proyecto de amnistía que avanza en el Congreso y que podría beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpismo Andre Borges - EFE

En São Paulo, la Avenida Paulista se convirtió en otro epicentro de movilización, con actuaciones de Marina Lima, Leoni y Jotapê. Movimientos sociales, sindicatos y partidos de izquierda distribuyeron folletos y adhesivos con lemas contra la amnistía y en defensa de la democracia. En Salvador, la cantante Daniela Mercury y el actor Wagner Moura lideraron una multitudinaria concentración junto al diputado Guilherme Boulos, quien se pronunció contra lo que calificó de “retroceso inaceptable”.

El presidente Lula da Silva, ausente del país por su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, se limitó a señalar que vetará cualquier intento de amnistía aprobado en el Congreso. “No es un asunto serio del que deba ocuparse el Legislativo”, dijo días atrás sobre la enmienda de blindaje. Su vicepresidente, Geraldo Alckmin, acompañó la delegación brasileña en Estados Unidos.

En el Senado, el destino de ambos proyectos aún es incierto. El senador Alessandro Vieira, relator de la PEC en la Comisión de Constitución y Justicia, adelantó que pedirá su rechazo. Sin embargo, el hijo del expresidente, Flavio Bolsonaro, aseguró que la amnistía “es necesaria para pasar página y unir al país”.

Agencia AFP y diario OGLOBO