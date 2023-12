escuchar

PARÍS.- El expresidente de la Comisión Europea, padre del euro y figura importante de la izquierda francesa Jacques Delors murió este miércoles a los 98 años, anunció su hija Martine Aubry.

”Falleció esta mañana en su domicilio parisino mientras dormía”, declaró la alcaldesa socialista de la ciudad de Lille (norte).

Homme d’État au destin français.

Inépuisable artisan de notre Europe.

Combattant pour la justice humaine.



Jacques Delors était tout cela.



Son engagement, son idéal et sa droiture nous inspireront toujours. Je salue son œuvre et sa mémoire et partage la peine de ses proches. pic.twitter.com/3D5FBvdduh — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 27, 2023

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo despidió en la red social X: “Estadista del destino francés. Artesano inagotable de nuestra Europa. Luchador por la justicia humana. Jacques Delors fue todo esto. Su compromiso, sus ideales y su rectitud siempre nos inspirarán. Saludo su obra y su memoria y comparto el dolor de sus seres queridos”, indicó el mandatario desde la red social X.

Delors en 1983 junto al expresidente francés Francois Mitterrand (Photo by GEORGES BENDRIHEM / AFP) GEORGES BENDRIHEM - AFP

Tras desempeñarse como ministro de Economía de 1981 a 1984, bajo el mandato del presidente socialista François Mitterrand, fue nombrado en 1985 presidente de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE), con sede en Bruselas. El líder proveniente del sindicalismo cristiano encarnó la época dorada de la Comisión al construir, junto a Mitterrand y el alemán Helmut Kohl, el camino hacia el euro.

ARCHIVO – La reina Isabel II de Gran Bretaña posa con líderes del G-7 en el Palacio de Buckingham en Londres el 16 de julio de 1991. De izquierda a derecha: El presidente de Estados Unidos George Bush, el primer ministro italiano Giulio Andreotti, el primer ministro japonés Toshiki Kaifu, la reina, el primer ministro británico John Major, el presidente francés Francois Mitterrand, el primer ministro canadiense Brian Mulroney, el presidente de la Comisión Europea Jacques Delors, el canciller alemán Helmut Kohl y el primer ministro holandés Ruud Lubbers. En sus siete décadas en el trono, la reina Isabel II vio 15 primeros ministros británicos ir y venir de Winston Churchill a Margaret Thatcher, Boris Johnson y la más reciente, Liz Truss. (Foto AP/Lionel Cironneau, archivo)

Desempeñó un papel clave en el diseño de la Europa actual: creación del mercado único, firma de los acuerdos de Schengen (de libre circulación de personas), lanzamiento del programa de intercambio de estudiantes Erasmus, reforma de la Política Agrícola Común.

Delors en 1992, cuando era presidente de la Comisión Europea, junto a jóvenes que visten la camiseta de la Unión Europea (Photo by Olivier MORIN / AFP) OLIVIER MORIN - AFP

Bajo su mandato también se puso en marcha la unión económica y monetaria que desembocaría en la creación del euro, la moneda única compartida por 20 de los 27 miembros actuales de la UE.

En diciembre de 1994 se produjo uno de los gestos que han marcado su biografía política, al anunciar que renunciaba a la carrera por el Elíseo del año siguiente, pese a que era uno de los grandes favoritos en los sondeos. Un gesto que, justificado por razones personales como su edad, pero también por la situación política -creía que una parte de su partido no lo apoyaría- en la práctica, supuso su salida del tablero y el fin de su carrera con 69 años.

Esta cita perdida con los franceses lo torturó. “O le mentí al país o le mentí a los socialistas”, explicó incansablemente, señalando la brecha entre su proyecto y el discurso cuasi revolucionario del primer secretario socialista de la época, Henri Emmanuelli. Pero diez años antes de su muerte, confió a Le Monde : “A veces, sí, lamento no haberme atrevido, tal vez me equivoqué. »

En 2021, en declaraciones a la revista francesa Le Point afirmó: “No me arrepiento”, pero “no digo que tuviera razón [...] Estaba demasiado preocupado por la independencia y me sentía diferente de los que me rodeaban. Mi forma de hacer política no era la misma”, explicó.

Delors en 1994, cuando era presidente de la Comisión Europea (Photo by Franck FIFE / AFP) FRANCK FIFE - AFP

En marzo de 2020, urgió a los jefes de Estado y de gobierno de los países de la la UE a ser más solidarios para enfrentar de manera conjunta la pandemia de coronavirus.

Hasta sus últimos días, Delors abogó por reforzar el federalismo europeo y pidió más “audacia” como respuesta a la salida del Reino Unido del bloque y los ataques de “populistas de toda índole”.

Agencias AFP y ANSA

