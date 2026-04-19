Nueva embestida de España contra Israel: Sánchez pedirá a la UE que “rompa” su acuerdo de asociación con con Tel Aviv

MADRID.- España pedirá el martes a la Unión Europea que “rompa” su acuerdo de asociación con Israel, al considerar que el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu “viola el derecho internacional” con sus campañas bélicas, anunció este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Este martes, el gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel”, porque un gobierno “que viola el derecho internacional (...) no puede ser socio de la Unión Europea”, dijo Sánchez en un mitin electoral en la región de Andalucía.

Lula junto Sánchez durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona, España, el 17 de abril de 2026 OSCAR DEL POZO - AFP

“Es así de simple, así de sencillo”, añadió el mandatario español.

Israel respondió a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, que en un mensaje en español en la red social X, dijo que su país no aceptará una “lectura hipócrita” del gobierno de Sánchez, al que acusó de “antisemitismo”.

“No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de [Recep Tayyip] Erdogan, Venezuela de [Nicolás] Maduro”, escribió el canciller israelí.

Netanyahu junto al presidente de la Argentina, Javier Milei, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en Jerusalén, Israel, el 19 de abril de 2026 Ohad Zwigenberg - AP

“Un gobierno”, prosiguió Saar, que “recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán e organizaciones terroristas, y que se ha dedicado a difundir antisemitismo”.

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel entró en vigor en el año 2000, e incluye una cláusula que supedita la relación al respeto de los derechos humanos.

Los antecedentes del conflicto

España cuestionó por primera vez el acuerdo en febrero de 2024, cuando Sánchez y el entonces primer ministro de Irlanda enviaron una carta conjunta a la Comisión Europea solicitando que evaluara si Israel cumplía sus obligaciones en materia de derechos humanos tras el inicio de la guerra en Gaza.

Desde entonces, Sánchez ha ido elevando gradualmente su tono en este asunto, ahora con la guerra en el Líbano, hasta llegar a la declaración de este domingo, que llega después de que, el viernes, Irlanda, Eslovenia y España enviaran una carta a la Comisión pidiendo que “en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Exteriores se debata el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel”.

Sánchez saluda al expresidente de Chile, Gabriel Boric, en la cumbre en Barcelona, España, el 18 de abril de 2026 Joan Monfort - AP

Desde que Israel lanzó su ofensiva contra Gaza en respuesta a los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023, Sánchez se ha erigido como el líder más crítico con Israel.

Los gobiernos de ambos países han intercambiado constantes acusaciones, retiraron a sus embajadores y sus encargados de negocios son frecuentemente convocados por las cancillerías para amonestarlos.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



“Israel will not remain silent in the face of those who attack us.



Spain has defamed our heroes, the soldiers of the IDF, the soldiers of the most moral army in the world.



1/4 pic.twitter.com/c95fTDNXkW — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 10, 2026

Netanyahu ha acusado al gobierno español de librar “una guerra diplomática” y de “hostilidad” hacia Israel, excluyendo al país del mecanismo internacional que supervisa la tregua en Gaza.

España ha “optado repetidamente por oponerse a Israel. Aquellos que atacan al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas no serán nuestros socios" en el “futuro de la región”, declaró el premier israelí en un mensaje de vídeo publicado a principios de mes.

Sánchez en una foto de grupo con otros mandatarios antes de la cena oficial del foro de Movilización Progresista Global, en Barcelona OSCAR DEL POZO - AFP

Asimismo, Sánchez tiene un frente abierto con el presidente norteamericano, Donald Trump, primero por el aumento del gasto militar que Washington exigía a los aliados de la OTAN, luego por la guerra con Irán.

Todo ello le ha valido a Sánchez convertirse en líder de la izquierda internacional en un momento de fragilidad interna, y este fin de semana presidió una reunión de dirigentes progresistas en Barcelona contra el auge de la extrema derecha, a cuya convocatoria respondieron los presidentes de Irlanda, Sudáfrica, Brasil, México y Uruguay, entre otros.

Agencias AFP y ANSA