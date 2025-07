Murió la poeta Andrea Gibson, a los 49 años, tras una larga lucha contra un cáncer de ovarios

La poeta estadounidense y artista referente de la identidad de género Andrea Gibson murió este lunes a los 49 años, después de pelear contra un cáncer terminal de ovarios. La noticia fue confirmada por su esposa, Megan Falley, quien a través de un comunicado publicado en sus redes sociales informó que falleció acompañada de su familia, amigos y sus perros.

"Andrea Gibson murió en su hogar (en Boulder, Colorado) rodeada de su esposa, Meg, cuatro exnovias, su madre y padre, decenas de amigos y sus tres queridos perros“, expresaron desde su entorno en un mensaje. Junto con Falley, Gibson había sido la protagonista del documental ”Come See Me in the Good Light", ganador del Premio Favorito del Festival en el Festival de Cine de Sundance y que será emitido este año.

La película, dirigida por Ryan White, revela los lazos internos de la relación entre Gibson y Falley en medio de la lucha contra el cáncer e, incluso, cuenta con una canción original escrita por Sara Bareilles y Brandi Carlile. Durante una proyección en Sundance en enero, que dejó a gran parte de la audiencia en lágrimas, la mujer había dicho que no esperaba vivir lo suficiente para ver el documental.

A raíz de la noticia, tanto desde su entorno como otras celebridades despidieron a la reconocida artista. Bareilles compartió en sus redes una foto de ella misma usando un collar de oro con la palabra “Andrea” escrita en cursiva. “Una maravilla para contemplar y ser abrazada. Esta es para siempre“, declaró.

También se pronunció Jared Polis, gobernador de Colorado, ante el fallecimiento de la artista: “Renombrada por su poesía inspiradora, su defensa de las artes en la educación y una habilidad única para conectar con los vastos y diversos amantes de la poesía de Colorado, Andrea era verdaderamente única y será profundamente extrañada por amigos personales, así como por todos los que fueron tocados por su poesía”.

Gibson era originaria de Maine, se mudó a Colorado a finales de los años 90 y había sido los últimos dos años poeta laureada del estado. Sus libros incluyen “You Better Be Lightning”, “Take Me With You” y “Lord of the Butterflies”. Además ganó numerosas competiciones de poesía slam y lanzó varios álbumes declamación, entre ellos “Swarm”, “Truce” y “Yellowbird”.

En un poema que Gibson escribió poco antes de morir, titulado “Love Letter from the Afterlife” (Carta de amor desde el más allá) escribió: “Morir es lo opuesto a irse. Cuando dejé mi cuerpo, no me fui. Ese portal de luz no era un portal a otro lugar, sino un portal a acá. Estoy más acá de lo que jamás estuve antes”.

En un ensayo de 2017 publicado en la revista Out, Gibson recordó haber salido del clóset a los 20 años mientras “estudiaba escritura creativa en una universidad muy católica”, Saint Joseph’s College of Maine. Identificándose como género queer, escribió que no se sentía como un niño o una niña mientras crecía y citó una línea de su poesía: “Soy más feliz en el camino/ Cuando no estoy aquí, ni allá, sino en el medio”.

