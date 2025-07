La historia desconocida del argentino detenido por el ICE en Alligator Alcatraz y el drama familiar: “Es una desidia”

“¿Qué va a pasar a partir de ahora con todo?”, se preguntaron los argentinos Fernando Artese y su esposa, Mónica, al observar las limitaciones que enfrentaban en Estados Unidos debido a su situación migratoria. Esto los llevó a tratar de irse del país a bordo de un motorhome, con el que planeaban cruzar el continente. Pero todo se salió de control muy rápido: dos horas después de haber iniciado el viaje, que les tomaría meses, el hombre de 63 años fue detenido y enviado a Alligator Alcatraz, en medio de los Everglades de Florida.

Qué pasó con Fernando Artese en Estados Unidos y cuál es su situación

Mónica, la esposa de Fernando, dialogó con LA NACION para explicar cómo fue la llegada de la familia a Estados Unidos y la detención de su esposo por parte de los agentes del ICE.

Pero para entender la historia primero hay que volver al año 2001. El matrimonio emigró de Argentina a España durante la época del "corralito”, medida implementada por el entonces presidente argentino Fernando de la Rúa para restringir la extracción de dinero de los bancos.

La familia emigró de Argentina durante la crisis económica del 2001 Mónica Artese

Su estancia en España duró 15 años (diez años en Madrid y cinco en Islas Canarias). Allí, Fernando Artese, que también cuenta con nacionalidad italiana, creó su propio emprendimiento y contrató a un grupo de empleados.

Sin embargo, al inicio de la década de 2010, hubo una caída a nivel económico en España. Esto dio pie a que el argentino tomara la decisión de emigrar a Estados Unidos en 2014 con el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA).

Fernando es une emprendedor argentino que emigró a EE.UU. en 2014 por las condiciones económicas en España Mónica Artese

“Fue una época muy complicada con la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, tenía un hermano que vivía en Estados Unidos y nos dio el apoyo para que fuéramos a Florida. Fernando emigró primero en 2014 y se trasladó con el pasaporte italiano”, reveló Mónica sobre el momento en que Artese decidió instalarse en el país norteamericano.

El argentino de 63 años logró reinventarse en EE.UU. al establecer un emprendimiento de cámaras de seguridad. En 2018, consiguió llevar a Mónica con sus hijos, para iniciar así una nueva vida en Florida.

Las complicaciones con la residencia que llevaron a Fernando a la detención

Pese a estos logros, las cosas se empezaron a complicar para la familia. Al ingresar con el ESTA, Fernando no tenía posibilidad de hacer un cambio de estatus, por lo que no pudo regularizarse en Estados Unidos.

El matrimonio vive en Florida desde hace más de 10 años: Mónica contaba con visa de estudiante y Fernando estaba con el ESTA vencido Mónica Artese

“Con un ESTA no tenés posibilidad de cambiar el estatus. Si él volvía a salir de Estados Unidos, no iba a poder entrar por 10 años. Es por eso que decidió quedarse: para sacar a su familia adelante”, explicó la esposa de Fernando.

Mónica y su hija Carla contaban con visados estudiantiles al momento de emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, la joven tuvo problemas para recibir becas para ingresar a una universidad. Esto provocó que la familia decidiera regresar a la Argentina.

“Mi hija no tenía acceso para becas a la universidad. Es ahí cuando pensamos: ‘¿Qué va a pasar de aquí para adelante con todo?’. Esto dio pie a que decidiéramos irnos de Estados Unidos”, reconoció.

Intento de regreso a la Argentina y la detención de Fernando en Florida

La familia compró un motorhome para salir de Estados Unidos. La idea inicial era cruzar el país en coche hasta California, pasar por México y desde ahí empezar un largo camino hasta la Argentina. Este viaje iba a ser documentado a través de su canal de YouTube, “Argentinomades”.

Mónica y Fernando planeaban llegar a la Argentina a través del motorhome Mónica Artese

Sin embargo, dos horas después de iniciar su trayecto, la policía detuvo a Fernando cerca de Júpiter, Florida, por no contar con licencia de conducir.

La esposa de Fernando asegura que las condiciones de Alligator Alcatraz son precarias

Las autoridades trasladaron a Fernando a una cárcel local. El 3 de julio, y tras revisar su estatus migratorio, fue desplazado al nuevo centro de detención de Florida, Alligator Alcatraz.

La familia se contacta con Fernando entre dos y tres veces al día. Sin embargo, Mónica advirtió sobre las precarias condiciones de Alligator, que -según su testimonio- incluyen celdas con más de 40 personas.

“Lo tienen como en un búnker o un gallinero, con hasta 42 personas en una jaula. Cuando ingresan al comedor los tienen con las manos en la nuca como criminales. Es una desidia”, sostuvo la esposa.

En su relato, Mónica afirmó que “los despiertan a las dos de la mañana para ducharse con agua hirviendo y con un aire acondicionado intenso. Las personas están presentando dolores de garganta o fiebre, por lo que es un caldo de cultivo de enfermedades”.

Migrantes detenidos revelaron malas condiciones del centro Alligator Alcatraz GIORGIO VIERA - AFP

Cuáles son los siguientes pasos para Fernando Artese

La familia denunció el caso, pero no tiene certezas sobre el futuro. “No tenemos noticia en lo legal. Hemos consultado con el consulado y con abogados, pero nos dicen que no tienen acceso porque el ICE no tiene registrado a Fernando en el sistema“, detalló Mónica.

En el Sistema de localización de detenidos en línea del ICE, Fernando no aparece entre los resultados de búsqueda Captura/ICE

Para visibilizar el caso y recibir ayuda con los gastos, la familia ítalo-argentina creó una solicitud en GoFundMe.

La familia recolectó más de 4800 dólares desde que crearon el GoFundMe Captura de pantalla/GoFundM

“Hemos recibido mucho apoyo por parte de los medios de comunicación e hicimos un GoFundMe. Le agradecemos a la gente por el apoyo anónimo y desinteresado. Jamás en nuestras vidas nos hubiésemos imaginado que nos iba a pasar esto”, remarcó Mónica en la entrevista con LA NACION.

Por el momento, Fernando Artese continúa en Alligator Alcatraz, sin ningún tipo de novedades. Lleva 19 días detenido.