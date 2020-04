Murió Linda Tripp, la mujer que destapó del escándalo Clinton-Lewinsky

Linda Tripp, pieza clave en el escándalo que llevó a Clinton al juicio político Fuente: Reuters

NUEVA YORK.- Linda Tripp , cuyas conversaciones telefónicas con la expasante de la Casa Blanca, Monica Lewinsky, llevaron al juicio político del presidente Bill Clinton en 1998, falleció hoy a los 70 años , informó The New York Post .

Tripp se encontraba gravemente enferma estos últimos días , según dijo su hija Allison en una publicación en Facebook.

"Mi madre se va de esta tierra. No sé si podré sobrevivir a este dolor tan fuerte. Les pido que dediquen un rezo para la mujer más fuerte que jamás haya conocido en toda mi vida , publicó Allison anoche en las redes, añadiendo que permaneció en todo momento al lado de la cama de su madre.

El yerno de Tripp, Thomas Foley, le dijo a The New York Post que la enfermedad de Tripp no estaba relacionada con el coronavirus .

Lewinsky expresó preocupación por Tripp y su familia.

"No importa el pasado; al escuchar que Linda Tripp está muy gravemente enferma, espero que se recupere. No puedo imaginar lo difícil que es para su familia ", escribió Lewinsky en un tuit después de que se supo que estaba agonizando.

Tripp, quien grabó de forma secreta sus conversaciones telefónicas con Lewinsky y luego denunció la relación de la joven pasante con el presidente, se defendió de las acusaciones de "traición" en 2018 y dijo que lamentaba "no tener las agallas para hacerlo antes".

"Siempre se trató de lo correcto y lo incorrecto, nunca de la izquierda y la derecha" , dijo Tripp a The Washington Post en una entrevista. "Se trataba de exponer el perjurio y la obstrucción de la Justicia", continuó. "Nunca se trató de política".

Tripp trabajaba en el Pentágono cuando conoció a Lewinsky, entonces de 22 años, que estaba en la oficina de Asuntos Públicos.

Luego del proceso de juicio político, Clinton fue absuelto de todos los cargos.