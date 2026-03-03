El video viral que muestra cómo reaccionó Bill Clinton cuando le mostraron sus fotos del caso Epstein

WASHINGTON.– El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, negó bajo juramento haber tenido conocimiento de los delitos sexuales cometidos por el financista Jeffrey Epstein y rechazó cualquier complicidad con él, durante una comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Las grabaciones de su testimonio, así como el de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, fueron difundidas el lunes por el panel, controlado por la mayoría republicana.

Las declaraciones, tomadas a puerta cerrada en la residencia de la pareja en Chappaqua, Nueva York, se extendieron por más de cuatro horas y media cada una y forman parte de la investigación legislativa sobre los vínculos del fallecido financista con figuras políticas y empresariales de alto perfil.

El expresidente estadounidense y el exsecretario de Estado estadounidense comparecieron ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes la semana pasada para testificar sobre sus relaciones con Epstein -� - HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE�

Bill Clinton, con un tono más sereno pero visiblemente nervioso, aseguró que desconocía por completo los delitos cometidos por Epstein y describió el vínculo entre ambos como una “relación breve”.

Durante la audiencia, los legisladores le exhibieron en reiteradas oportunidades fotografías en las que aparece junto a mujeres incluidas en el material difundido recientemente por el Departamento de Justicia, y le consultaron si había mantenido relaciones sexuales con alguna de ellas. En todas las ocasiones, el exmandatario respondió de manera negativa.

Esta foto proporcionada por el Departamento de Justicia de EE. UU. el 19 de diciembre de 2025 muestra una imagen sin fecha del expresidente estadounidense Bill Clinton en un jacuzzi en un lugar no revelado HANDOUT� - US DEPARTMENT OF JUSTICE�

Aproximadamente a la mitad de la declaración de Bill Clinton, el expresidente negó haber participado en alguna actividad sexual relacionada con una foto de suya en un jacuzzi cerca de una mujer cuyo rostro fue censurado.

“Me senté en el jacuzzi durante cinco minutos o lo que fuere, me levanté y me fui a la cama”, declaró Clinton al representante republicano Nick Langworthy de Nueva York. Cuando se le preguntó si había tenido relaciones sexuales con esa persona, Clinton dijo que no. “No sé quién es”, respondió Clinton cuando se le preguntó quién era esa persona.

El expresidente manifestó que creía que todos en la zona de la piscina formaban parte de su grupo de viaje, que incluía a Epstein, Ghislaine Maxwell y un equipo que trabajaba en la iniciativa de Clinton contra el VIH/SIDA.

Consultado específicamente sobre posibles “contactos sexuales” con jóvenes que le hubieran sido presentadas por Epstein o por su colaboradora Ghislaine Maxwell, el exmandatario respondió de manera categórica que no. “No vi nada y no hice nada malo”, insistió, al reafirmar que se distanció del empresario más de una década antes de su muerte en prisión, en 2019.

Clinton reconoció que voló en varias ocasiones en el avión privado de Epstein a comienzos de la década de 2000, en viajes a Asia, África y Europa vinculados a tareas humanitarias de la Fundación Clinton. Según explicó, conoció al financista a través de su entonces secretario del Tesoro, Larry Summers, quien lo presentó como un potencial donante interesado en respaldar iniciativas contra el sida. Tras 2003, afirmó, dejó de mantener relación con él y buscó otros apoyos financieros.

El expresidente también aseguró que nunca visitó la isla privada de Epstein en el Caribe –señalada como escenario de abusos y tráfico sexual– y que desconocía que el empresario hubiera acudido 17 veces a la Casa Blanca durante su administración, entre 1993 y 2001. Admitió haber recibido en una ocasión un masaje en el cuello por parte de una azafata que más tarde fue identificada como víctima de Epstein, aunque afirmó que no tenía conocimiento de los abusos.

En su declaración, Clinton relató además una conversación con el actual presidente, Donald Trump, que situó en 2002 o 2003 durante un torneo de golf. Según su testimonio, Trump le comentó que había pasado “algunos grandes momentos” con Epstein, pero que su relación se había deteriorado a raíz de una disputa por una propiedad inmobiliaria. “Me dijo: ‘Sabes, lo pasamos muy bien juntos durante años, pero nos peleamos por un negocio inmobiliario’”, afirmó el exmandatario demócrata. Pero luego indicó que el mandatario “nunca dijo nada” que le haga pensar que “estaba involucrado en algo inapropiado ligado a Epstein”.

Trump ha ofrecido versiones públicas sobre el quiebre del vínculo, señalando que expulsó a Epstein de su club Mar-a-Lago, en Florida, por comportamiento inapropiado hacia jóvenes empleadas del spa.

La declaración de Hillary

Si bien Bill Clinton tiene una relación más documentada con Epstein, la declaración de Hillary Clinton fue la más animada de las dos. En repetidas ocasiones, alzó la voz contra los republicanos del Congreso, a quienes, según ella, buscaban rédito político en lugar de información veraz. Como por ejemplo en un momento determinado en el que se mostró furiosa porque la congresista por Colorado, Lauren Boebert, comunicó que había filtrado una imagen de la exsecretaria de Estado en plena declaración. “Este es típico comportamiento suyo. Me voy”, le espetó a la representante republicana.

Hillary Clinton declaró ante el comité que no recordaba haber conocido a Epstein y sostuvo que su esposo desconocía los delitos por los que el financista fue condenado en 2008, cuando se declaró culpable de solicitar prostitución a una menor de 14 años.

La representante republicana Nancy Mace confrontó a Hillary Clinton al pedirle en reiteradas ocasiones que diera su opinión sobre las fotografías en las que aparece Bill Clinton junto a mujeres y a Epstein, en un contexto que evocó además la etapa final de la presidencia marcada por la infidelidad del exmandatario. Hillary Clinton evitó pronunciarse sobre las imágenes y reiteró que no compartiría ese tipo de “opiniones”, ya que había sido convocada para declarar sobre asuntos específicos. Ante la insistencia de Mace, la exsecretaria de Estado acusó a la legisladora de recurrir a “insinuaciones” y, finalmente, respondió que no consideraba relevantes sus preguntas para la investigación en curso.

La exsecretaria de Estado instó además al comité a citar a Trump para que declare bajo juramento. Consideró que los legisladores deberían preguntarle “directamente sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos de Epstein”, en referencia a los documentos divulgados el 30 de enero por el Departamento de Justicia.

La publicación masiva de esos archivos incluyó fotografías y registros de contactos que mencionan a numerosas personalidades políticas, empresariales y sociales. Sin embargo, ser nombrado en esos documentos no implica haber cometido un delito, y ni Bill Clinton ni Trump han sido acusados formalmente en relación con las actividades criminales del financista.

Los Clinton habían rechazado inicialmente las citaciones del Comité de Supervisión, pero finalmente accedieron a comparecer luego de que los republicanos advirtieran que podrían declararlos en desacato al Congreso. Desde el Partido Demócrata sostienen que la investigación responde a motivaciones políticas y que busca erosionar a figuras opositoras más que avanzar en una supervisión institucional legítima.

El comité informó que la transcripción completa de las audiencias será publicada más adelante.

Agencias AFP, ANSA y Reuters