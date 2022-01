Murió Robert Durst, el magnate inmobiliario condenado por matar a su mejor amiga

LOS ÁNGELES.- Robert Durst, el rico heredero inmobiliario de Nueva York, sentenciado a cadena perpetua por matar a su mejor amiga y bajo sospecha de otros dos asesinatos, murió a los 78 años, solo tres meses después de su sentencia, anunció este lunes su abogado defensor.

Durst murió en un hospital penitenciario estatal en Stockton, dijo su abogado Chip Lewis. Y añadió que era por causas naturales debido a una serie de problemas de salud.

Fue condenado en septiembre por dispararle a Susan Berman a quemarropa en 2000 en su casa de Los Ángeles. Fue sentenciado a cadena perpetua el 14 de octubre. Dos días después, fue hospitalizado con Covid-19, dijo su abogado litigante, Dick DeGuerin.

Los fiscales llamaron "psicópata narcisista" a Robert Durst. EPA

Un jurado de Los Ángeles lo declaró culpable por matar a Berman, quien apareció muerta con un disparo en la cabeza en su domicilio de Beverly Hills en el año 2000. Fue hallado culpable de “homicidio premeditado” por evitar que Berman contara a la policía el paradero de su primera mujer, Kathleen McCormack Durst, desaparecida en 1982. El cuerpo de McCormack jamás fue encontrado.

Durst, empresario inmobiliario de 78 años, fue arrestado en 2015 tras protagonizar una serie documental de crimen en la cadena HBO llamado The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst (“La maldición: la vida y muertes de Robert Durst”) en la que se lo escucha murmurar cómo reconocía los asesinatos.

“Los maté a todos”

Aparentemente, sin ser consciente de que el micrófono que llevaba puesto estaba conectado, Durst fue grabado diciéndose a sí mismo que los había “matado a todos”.

Horas antes de emitirse el último episodio, las autoridades arrestaron a Durst en Nueva Orleans y el clip del documental donde supuestamente reconocía los delitos fue utilizado como prueba durante el juicio. Los investigadores sostuvieron que Durst era un “psicópata narcisista”.

El documental de la HBO sobre Robert Durst logró lo que la policía no había podido resolver HBO

Susan Berman era una escritora de policiales y la mejor amiga de Durst. De hecho, actuó como su vocera cuando el empresario se convirtió en sospechoso de la desaparición de su mujer. Poco antes del veredicto, la familia de McCormack publicó un comunicado en que pedía a los fiscales del condado de Westchester, en Nueva York, que procesaran a Durst por su desaparición.

Los investigadores sostuvieron que Durst mató a tres personas en total. La tercera víctima fue un vecino del magnate, Morris Black, quien descubrió su identidad mientras se escondía en Texas en 2001. Durst fue absuelto de su muerte tras alegar que fue en defensa propia.

El millonario es miembro de una de las dinastías inmobiliarias más ricas y poderosas de Nueva York. Su hermano Douglas Durst, quien testificó en el juicio, dijo al tribunal que a su hermano “le gustaría asesinarlo”.

Agencia AP y BBC