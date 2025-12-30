Nicolás Maduro dijo que gana dos petros por mes y defendió su estilo de vida: “No soy magnate”

CARACAS.— El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que su remuneración mensual como jefe de Estado equivale a “dos petros”, la criptomoneda creada por su gobierno, lo que representa unos 120 dólares al tipo de cambio oficial. La afirmación fue realizada durante una alocución televisada en la que negó de manera enfática poseer riquezas personales.

“No soy magnate ni quiero riqueza material para mi vida”, sostuvo Maduro, quien volvió a definirse como un “presidente obrero”. Sin embargo, Transparencia Venezuela, filial local de la red internacional con sede en Berlín, ha señalado que no existe información pública verificable sobre el salario presidencial ni sobre el patrimonio del mandatario.

En su informe Pdvsa: privatización controlada por las familias en el poder y militarizada, la organización sostiene que figuras del chavismo ejercen control sobre sectores estratégicos del Estado, en particular la industria petrolera, a través de redes de testaferros, sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Las declaraciones de Maduro contrastan además con la realidad salarial del país. El salario mínimo, que sirve de referencia para las pensiones jubilatorias, se ubica en 130 bolívares mensuales, equivalentes a unos 50 centavos de dólar, y no se actualiza desde hace más de tres años y medio, según denuncian organizaciones sindicales. Ese congelamiento afecta de manera directa a jubilados y empleados públicos en un contexto de inflación crónica.

El mandatario insistió en que lleva un estilo de vida austero y afirmó no tener cuentas bancarias en el exterior ni propiedades a su nombre. “No tengo bienes materiales, no tengo riquezas, no tengo nada”, dijo, al desestimar las acusaciones de la oposición y de organismos internacionales que apuntan a la existencia de fortunas vinculadas a su entorno cercano.

En tono distendido, Maduro agregó que es su esposa y presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, quien administra su salario. “A toda esa platica no le veo la cara porque cuando la voy a buscar, ya Cilita la agarró para comprar unas cositas”, afirmó, antes de bromear: “He cambiado la clave 20 veces y no sé cómo ella se entera”.

No obstante, episodios recientes volvieron a poner en cuestión esa imagen de austeridad. En julio, diversos medios reseñaron el uso de un reloj Rolex por parte del mandatario durante una alocución pública. Según investigaciones periodísticas, el modelo podría tener un valor cercano a los 80.000 dólares. Durante ese discurso, Maduro intentó cubrir el reloj con la manga de su camisa, un gesto que terminó por atraer aún más atención.

Presión externa en aumento

Las declaraciones del presidente venezolano se producen en un momento de renovada presión de Estados Unidos sobre Caracas. Este lunes, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su país destruyó una instalación portuaria en la costa venezolana presuntamente utilizada para el narcotráfico, sin ofrecer detalles sobre la localización ni el tipo de operación.

Washington acusa a Maduro de liderar el supuesto “Cartel de los Soles” y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que facilite su detención, acusaciones que el gobierno venezolano rechaza y que atribuye a una estrategia de presión política y económica.

En paralelo, Estados Unidos reforzó las sanciones y el control sobre el comercio petrolero venezolano, medidas que Caracas considera parte de un intento por debilitar al gobierno y acceder a sus reservas de crudo.

