Netanyahu afirmó que Israel tiene el control “casi total” del espacio aéreo de Teherán

A una semana de iniciado el conflicto bélico en Medio Oriente, el ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que sus fuerzas armadas seguirán golpeando a Irán con “toda su fuerza” para “erradicar el régimen” en aquel país, de acuerdo con un plan “metódico”. Además aseguró que Israel tiene el control “casi total” del espacio aéreo de Teherán, donde este sábado se reportaron diversos ataques.

“En cuanto a la continuación de las operaciones, tenemos un plan metódico, con muchas sorpresas, para erradicar el régimen y permitir el cambio. Tenemos muchos otros objetivos que no detallaré aquí“, señaló Netanyahu, en un breve discurso transmitido por la televisión israelí

“Gracias a nuestros valientes pilotos y a los pilotos estadounidenses, hemos obtenido el control casi total del espacio aéreo sobre Teherán”, afirmó luego.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu Nathan Howard� - Pool Reuters�

“Ya en la primera semana, hemos eliminado al dictador Ali Khamenei. Hemos destruido instalaciones gubernamentales, fábricas de armamento y centenares de lanzadores de misiles balísticos gracias a nuestros pilotos y a los pilotos estadounidenses”, agregó Netanyahu.

En la jornada, Israel anunció que desde el inicio de la guerra, el pasado sábado, ya lanzó unos 3.400 ataques contra posiciones en Irán. El portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, señaló que se habían lanzado aproximadamente 7.500 municiones contra objetivos en Irán durante la operación.

Por separado, el ejército de Israel informó el sábado por la noche que había comenzado una nueva “ola de ataques” en la capital iraní.

Una explosión se produce tras los ataques cerca de la Torre Azadi, cerca del Aeropuerto Internacional de Mehrabad en Teherán ATTA KENARE� - AFP�

Lo anunciado por Netanyahu sucede en línea con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que este sábado Irán sería “golpeado muy fuertemente”. Además, el líder republicano amenazó con ampliar los ataques para incluir nuevos objetivos.

“Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se disculpó y se rindió ante sus vecinos. Esta promesa se hizo solo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel. Buscaban tomar el control y gobernar Medio Oriente. Es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

En tanto, los medios estatales iraníes confirmaron este sábado el ataque a una instalación petrolera, en lo que sería la primera embestida contra la infraestructura petrolera de la República Islámica.

“Un depósito depetróleoen el sur de Teherán fue atacado por Estados Unidos y el régimen sionista”, señaló la agencia oficial de noticias IRNA. El depósito se encontraba en una zona cercana a una importante refinería de petróleo.

Sin embargo, otra agencia noticiosa iraní, ILNA, informó que las instalaciones de la refinería “no resultaron dañadas en los ataques”.

Ataques en países vecinos

También el sábado, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se disculpó por los ataques a “países vecinos” mientras sus misiles y drones volaban hacia los estados árabes del golfo Pérsico y los sectores de línea dura afirmaban que la estrategia de guerra de Teherán no cambiaría.

En su mensaje, Pezeshkian volvió a subrayar el limitado poder que ejercen los líderes de la teocracia sobre el grupo paramilitar Guardia Revolucionaria, que controla los cientos de misiles balísticos que apuntan a Israel y otros países. La Guardia solo respondía ante Ali Khamenei y ahora parece estar eligiendo sus propios objetivos.

En su declaración, Pezeshkian apuntó que el consejo de liderazgo iraní había estado en contacto con las fuerzas armadas y que a partir de ahora no debían atacar a los países vecinos ni dispararles misiles. “A menos que seamos atacados por esos países, creo que debemos resolver esto a través de la diplomacia”, señaló.