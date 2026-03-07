Esquivar drones y misiles: el arduo trabajo de los pilotos de aerolíneas durante la guerra en Medio Oriente

La guerra en Medio Oriente generó un nuevo problema para los pilotos de aerolíneas, que actualmente se enfrentan a un riesgo cada vez mayor a la hora de volar. Desde los primeros ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, cientos de misiles balísticos y drones de ataque fueron lanzados y algunos, incluso, apuntados a algunos de los aeropuertos más transitados del mundo. El nivel de estrés y presión sobre los pilotos aumentó todavía más.

Sin embargo, esta guerra no es la única que genera problemas. La acumulación de conflictos bélicos, desde Ucrania hasta Afganistán e Israel, obligó a los pilotos a gestionar la reducción del espacio aéreo y el uso generalizado de drones militares lejos de las zonas de guerra activas.

Expertos de la industria indicaron que la seguridad del espacio aéreo empeoró en gran medida en los últimos dos años y medio a medida que los conflictos crecían. Principalmente señalaron la combinación de suplantación de GPS, que engaña maliciosamente a los aviones sobre su posición, y un mayor número de misiles y drones.

Una de las explosiones en Teheran en plena guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel Getty Images

Las nuevas preocupaciones inundan la cabeza de muchos profesionales que sienten que, en estas condiciones, proteger su seguridad y de la de los pasajeros tiene otro calibre. Tanja Harter, piloto con experiencia en Medio Oriente y presidenta de la Asociación Europea de Cabinas, aseguró que no son “pilotos militares” y que las amenazas a la seguridad podrían causar miedo y ansiedad a los profesionales que lidian hace años con este tipo de conflictos. Incluso las aerolíneas cuentan actualmente con programas de apoyo entre pares.

“No estamos entrenados para lidiar con este tipo de amenazas en el aire”, expresó. Alrededor de 18.000 vuelos con salida y llegada a Medio Oriente fueron cancelados desde el 28 de febrero, día en el que se inició la guerra. Sin embargo, no todos tuvieron la suerte de verlo desde la tierra.

Un vuelo de Air France que llevaba franceses varados en Emiratos Árabes Unidos de vuelta a su país tuvo que regresar debido al fuego de misiles. Otro vuelo de Lufthansa tuvo que desviarse de Riyadh al Cairo por riesgos de seguridad regional. Un video del 5 de marzo muestra el despegue de un avión desde Beirut mientras el humo tapaba los edificios en la capital libanesa.

El despegue de un avión desde Beirut mientras el humo tapaba los edificios en la capital libanesa

Las anécdotas muestran que los pilotos entrenados en Medio Oriente se acostumbraron a las emergencias, así lo indicó el jefe del organismo de aviación civil del Líbano. “Los pilotos de Medio Oriente siempre nos enfrentamos a diferentes crisis, por lo que desde el principio nos capacitamos para lidiar con contingencias, emergencias y todo lo demás. Nadie puede garantizarte que no bombardearán el aeropuerto o que lo bombardearán”, dijo el capitán Mohammed Aziz, director general de la autoridad de aviación civil del Líbano.

Un piloto de Middle East Airlines con una década de experiencia comentó que las rutas a Beirut se volvieron más complejas con el paso del tiempo. Según explicó, antes los misiles antiaéreos portátiles en el Líbano solían tener un alcance de 4500 metros, por lo que los pilotos aumentaban la altitud para mantenerse fuera de su alcance, mientras que los aviones solían llevar combustible extra por si se veían obligados a desviarse.

Aun así, la mayoría de los impactos de misiles ocurren a una distancia suficiente como para no representar un riesgo, y los pilotos suelen estar demasiado ocupados como para preocuparse por ellos. “En realidad, estás bastante ocupado en el avión intentando asegurarte de tener autorización para aterrizar y de que todo esté en orden, así que no tenés tiempo para procesar tus emociones sobre lo que sucede fuera del avión”, dijo.

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut Hussein Malla - AP

Además de los misiles, los drones forman una parte importante de las preocupaciones de los pilotos desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, ya que pueden impactar los motores de un avión y causar una pérdida total de potencia o generar daños en las alas y comprometer la capacidad de maniobra de la aeronave.

“Los drones no se detectan fácilmente. Podemos verlos en el aire y son muy pequeños. Así que, tarde o temprano, algo ocurrirá”, dijo el capitán de aerolínea Christian von D’Ahe, piloto de aviones comerciales durante 15 años y director de la Asociación Danesa de Pilotos de Aerolíneas.

La mayoría de los aviones registrados emiten una señal mediante un transpondedor, un dispositivo que identifica la aeronave ante el radar, pero los drones no, lo que deja a los pilotos a oscuras. Los radares habituales de los aeropuertos tienen dificultades para detectar drones. Existen radares especializados, pero suelen ser operados por las fuerzas del orden o el ejército.

Esta imagen satelital, cortesía de Vantor, muestra los daños tras un ataque con drones a un rascacielos en Manama, la capital de Bahrein -� - Satellite image ©2026 Vantor�

Tim Friebe, controlador de tráfico aéreo en Alemania y vicepresidente de la Coordinación de Sindicatos Europeos de Controladores de Tráfico Aéreo (ATCEUC), dijo que los drones son una “amenaza que está creciendo”, mientras que los aeropuertos a menudo tienen opciones limitadas. “Por ahora tenemos informes de pilotos o, a veces, los controladores detectan drones. El problema es que no hay mucho que se pueda hacer excepto cerrar el aeropuerto”, señaló.

El año pasado, los drones cerraron sus puertas en algunos de los aeropuertos más grandes del mundo, desde Munich hasta el aeropuerto londinense de Gatwick, lo que obligó a los operadores a reforzar sus sistemas de detección de objetos extraños y drones, según una media docena de representantes del sector.

Moritz Burger, piloto comercial radicado en Alemania, recordó haber visto un objeto parecido a un globo con una estructura debajo cuando estaba a punto de aterrizar en un aeropuerto europeo. “Estaba mirando por la ventana y, de repente, apareció un objeto que pasó justo debajo de nuestro avión. Pudimos verlo durante uno o dos segundos”, sostuvo, añadiendo que lo sobresaltó y no le dio tiempo a tomar ninguna medida evasiva.

“Cuando te encuentras con un objeto que casi choca o que pasa, no hay tiempo suficiente para reaccionar. Por lo tanto, es poco realista esperar que los pilotos puedan sobrevolar un objeto así. No hay prácticamente nada que podamos hacer”, cerró.

Con información de Reuters