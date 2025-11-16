Netanyahu insiste en rechazar un Estado palestino antes de una votación clave en la ONU

TEL AVIV.– El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió el domingo oponerse a cualquier intento de establecer un Estado palestino, horas antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU vote sobre una resolución estadounidense que deja la puerta abierta a la independencia palestina.

Netanyahu descartó durante mucho tiempo la independencia palestina. Pero mientras Estados Unidos intenta avanzar con su propuesta de alto el fuego en Gaza, el líder israelí enfrenta una fuerte presión internacional para mostrar flexibilidad.

El Consejo de Seguridad de la ONU votará el lunes una propuesta norteamericana para un mandato de la ONU para una fuerza internacional de estabilización en Gaza, a pesar de la oposición de Rusia, China y algunos países árabes.

El presidente estadounidense Donald Trump con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Knéset (parlamento israelí) en Jerusalén el 13 de octubre del 2025. (Chip Somodevilla/Pool via AP) Chip Somodevilla - Getty Images Europe

Estados Unidos, bajo presión de países que se espera contribuyan con tropas a la fuerza, revisó la resolución con un lenguaje más fuerte sobre la autodeterminación palestina.

Ahora dice que el plan de Trump puede crear un “camino creíble” hacia la creación de un Estado palestino.

Una propuesta rival de Rusia utiliza un lenguaje aún más fuerte a favor de la independencia.

Los socios de gobierno de Netanyahu lo han instado a adoptar una postura firme sobre los llamados a la independencia palestina.

Hablando ante su gabinete, Netanyahu declaró el domingo que la oposición de Israel a un Estado palestino “no ha cambiado ni un ápice”.

Niños palestinos se reúnen para recibir raciones de comida de una cocina benéfica en el campo de refugiados de Nuseirat EYAD BABA - AFP

Netanyahu agregó que ha estado evitando cualquier avance hacia un Estado palestino durante décadas y no se siente amenazado por presiones externas o internas.

“No necesito afirmaciones, tuits o lecciones de nadie”, expresó.

Netanyahu también señaló que el plan de Trump exige que Gaza sea desmilitarizada y que Hamas sea desarmado.

“Esto sucederá de la manera fácil o sucederá de la manera difícil”, manifestó.

El líder israelí también hizo sus primeros comentarios públicos sobre un aumento en los ataques violentos por parte de colonos judíos en la Cisjordania ocupada, diciendo que la violencia era obra de una pequeña minoría.

Los palestinos y los grupos de derechos humanos dicen que la violencia ha sido generalizada y acusan al gobierno de hacer la vista gorda.

La violencia ha estado aumentando en Cisjordania, donde funcionarios de salud palestinos dijeron el domingo que un joven palestino de 19 años murió por disparos del ejército israelí.

Fue la séptima persona asesinada en Cisjordania en las últimas dos semanas por disparos israelíes.

El aumento de la violencia está acompañado por un incremento en los ataques de colonos.

El Ejército israelí declaró que estaba operando en Nablus, en el norte de Cisjordania, cuando el hombre lanzó un artefacto explosivo a los soldados, quienes respondieron disparando y lo mataron.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu Ilia Yefimovich� - dpa�

Además de los enfrentamientos del domingo, el Ministerio de Salud palestino en Cisjordania indicó que seis adolescentes, de entre 15 y 17 años, fueron abatidos por disparos israelíes en cuatro incidentes separados durante las últimas dos semanas.

Netanyahu describió la violencia de los colonos como obra de unos pocos extremistas.

Pero los palestinos y los grupos de derechos humanos dicen que la violencia de los colonos es generalizada y llevada a cabo con impunidad debido al gobierno de extrema derecha de Israel.

Los líderes de los colonos y sus aliados ocupan posiciones de alto nivel en el gobierno de Netanyahu, incluidos los ministros del gabinete que supervisan la fuerza policial nacional y las políticas de asentamientos en Cisjordania.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, sostuvo la semana pasada que hay preocupación de que los eventos en Cisjordania “podrían socavar lo que estamos haciendo en Gaza”.

El vocero del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Thameen al-Kheetan, aseguró que el organismo registró más de 260 ataques por parte de colonos israelíes contra palestinos y sus propiedades en Cisjordania en octubre, más que en cualquier mes desde 2006.

Agencias AP, DPA y ANSA