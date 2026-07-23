Trump evalúa lanzar el mayor ataque contra Irán desde el inicio de la guerra y desafía al Congreso

En medio de la escalada en Medio Oriente, marcada por los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán y tras la reciente ofensiva de los hutíes en el Mar Rojo, que derivó en una suba inmediata del precio del petróleo, el presidente Donald Trump evalúa lanzar el mayor ataque contra el país islámico desde el inicio de la guerra. La advertencia del líder republicano se dio a conocer luego que el Congreso norteamericano lograra avanzar hoy con una resolución que busca limitar las facultades del mandatario en materia bélica.

“Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados”, advirtió el presidente en una breve entrevista con el medio estadounidense Axios.

El mandatario aseguró que si bien Estados Unidos puede actuar de manera unilateral, Israel se sumaría rápidamente a una eventual ofensiva si así lo solicitara Washington. “Si se lo pidiera, se uniría en dos minutos”, afirmó, antes de jactarse de que “no necesita a nadie” para emprender una nueva operación militar.

Trump también reiteró que Irán busca retomar las negociaciones, aunque consideró que las autoridades iraníes aún no están dispuestas a aceptar un acuerdo. “Todavía no han sufrido lo suficiente”, apuntó.

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión en torno al estrecho de Ormuz, luego de que Washington responsabilizara a Irán por nuevos ataques atribuidos a los rebeldes hutíes contra buques sauditas y advirtiera que responderá directamente contra la República Islámica si se repiten incidentes similares.

La escalada de la crisis impulsó nuevamente los precios internacionales del petróleo, que superaron los 100 dólares por barril ante el temor de una interrupción del tránsito marítimo en una de las principales rutas energéticas del mundo.

El freno del Congreso

En paralelo, la Cámara de Representantes aprobó este jueves, por 214 votos a favor y 208 en contra, una resolución que busca limitar la capacidad del presidente para emplear las Fuerzas Armadas contra Irán sin una autorización expresa del Congreso.

Cuatro legisladores republicanos se unieron a la bancada demócrata para respaldar la iniciativa.

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