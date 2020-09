Acusan a Netanyahu de aprovechar los viajes de Estado para lavar su ropa sucia

El presidente israelí Benjamin Netanyahu, junto a Donald Trump en 2017 Fuente: AP

WASHINGTON.- La mayoría de los políticos hacen todo lo posible para ocultar sus trapos sucios. Y luego está el primer ministro. A lo largo de los años, el líder israelí se ha ganado una reputación entre el personal de la casa de huéspedes del presidente norteamericano por traer una carga especial en sus viajes a Washington: bolsas y valijas llenas de ropa sucia, según funcionarios.

La ropa se limpia para el primer ministro de forma gratuita por el personal de EE.UU., un beneficio que está disponible para todos los líderes extranjeros pero que se aprovecha con moderación debido a las breves estancias de los ocupados jefes de estado.

"Los Netanyahus son los únicos que traen valijas de ropa sucia para que las limpiemos", dijo un funcioanro norteamericano, quien como otros habló bajo condición de anonimato. "Después de varios viajes, quedó claro que esto era intencional".

Los funcionarios israelíes negaron que Netanyahu abusara de los servicios de lavandería de sus anfitriones norteamericanos y calificaron las acusaciones de "absurdas", pero reconocieron que en el pasado ha sido blanco de acusaciones relacionadas con la lavandería.

En 2016, Netanyahu demandó a su propia oficina y al fiscal general de Israel en un esfuerzo por evitar la liberación de sus facturas de lavandería en virtud de la ley de libertad de información del país. El juez se puso del lado de Netanyahu, y los detalles de sus facturas de lavandería siguen siendo secretos a la espera de una apelación en la Corte Suprema.

La acusación relativamente menor se une a una lista más larga de acusaciones de corrupción que han amenazado el control del poder del líder de 70 años y provocado protestas en Israel este mes. Netanyahu fue acusado en noviembre en un juicio por corrupción que involucró regalos de amigos ricos y acusaciones de que buscaba beneficios regulatorios para los magnates de los medios a cambio de una cobertura positiva. Está acusado de aceptar obsequios por valor de casi 200.000 dólares de ejecutivos de empresas, incluidas cajas de champagne y cajas de puros. El juicio se inició en mayo y está previsto que se reanude en enero.

La Embajada de Israel en Washington emitió un comunicado diciendo que la acusación de lavado fue un intento de eclipsar el éxito del acuerdo de normalización que Israel, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos firmaron en la Casa Blanca la semana pasada.

"Estas acusaciones infundadas y absurdas tienen como objetivo menospreciar el logro monumental del primer ministro Netanyahu en la histórica cumbre de paz del martes negociada por el presidente Trump en la Casa Blanca", dijo la embajada en un comunicado.

La embajada agregó que las necesidades de lavandería de Netanyahu fueron relativamente modestas durante su viaje más reciente.

El canciller de Bahrein, Abdullatif bin Rashid al- Zayani, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el canciller de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan firman el acuerdo de Abraham en el jardín de la Casa Blanca Fuente: AFP

"En esta visita, por ejemplo, no hubo tintorería, solo se lavaron un par de camisas para la reunión pública, y el traje del primer ministro y el vestido de la sra. Netanyahu también se plancharon para la reunión pública. Oh, sí, un pijama que usó el primer ministro en el vuelo de 12 horas de Israel a Washington también fue lavado ", dijo el comunicado de la embajada.

Valijas con ropa

Un funcionario dijo que la reciente visita de Netanyahu no incluyó múltiples valijas de ropa sucia, a diferencia de varios casos en el pasado.

La controversia original sobre las prácticas de lavandería de Netanyahu se deriva de las grabaciones publicadas en 2018 de su exasistente cercano desenterradas en el juicio penal en su contra. El asistente, Nir Hefetz, dijo que la esposa de Netanyahu, Sara, "hace todo tipo de maniobras para ocultar todo tipo de gastos".

"En cada viaje vienen al menos cuatro o cinco valijas llenas de ropa para la tintorería, y les digo que los periodistas me han preguntado por eso y he revisado las facturas. No aparece nada en las facturas, de alguna manera lo ocultaron ", dijo Hefetz.

Netanyahu niega haber actuado mal en el juicio y lo describe como una caza de brujas política de izquierda diseñada para eliminar a un líder elegido popularmente.

