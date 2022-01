“No queremos guerra”: Rusia, Occidente y Ucrania envían señales de distensión

PARÍS.– Mientras Estados Unidos y Gran Bretaña insisten en la “inminencia” de una operación militar de gran envergadura en Ucrania, Rusia repite que “no quiere la guerra” y el gobierno ucraniano pide al Kremlin una prueba de su buena voluntad y a Occidente que no fomente el pánico. Todos los actores implicados confiesan, sin embargo, privilegiar la vía diplomática.

Un conflicto entre Ucrania y Rusia “no es ineluctable. Hay tiempo y espacio para la diplomacia”, afirmó el ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin.

Más de 100.000 soldados rusos se encuentran desplegados en la frontera ruso-ucraniana desde fines de 2021, señal para Washington de la inminencia de una invasión. Pero el jefe del Pentágono afirmó este viernes que no hay “ninguna razón” para que esa situación degenere necesariamente en un conflicto.

En ese esfuerzo en favor de la distensión, el presidente francés Emmanuel Macron mantuvo una conversación telefónica de una hora con su homólogo ruso, Vladimir Putin. El intercambio “les permitió coincidir en la necesidad de una desescalada”, aseguró la presidencia francesa: “El presidente Putin no manifestó ninguna intensión ofensiva”, agregó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso

Según el informe de la conversación publicado por el Kremlin, el mandatario ruso también se quejó por el rechazo por parte de Estados Unidos y de la OTAN de las exigencias de su país: “No tuvieron en cuenta las inquietudes fundamentales de Rusia”, dijo.

Moscú exige un compromiso escrito de que la OTAN no se ampliará hacia el este de Europa, sobre todo permitiendo la adhesión de Ucrania y Georgia, y el retiro de la presencia militar de la organización a las fronteras de 1998, poco después de la disolución de la URSS.

Sobre el conflicto en el este ucraniano, donde los separatistas pro-rusos se oponen desde 2014 a Kiev, el jefe del Kremlin insistió en la continuación de las actuales negociaciones cuadripartitas entre Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, cuyo objetivo es la implementación total de los acuerdos de Minsk de 2015, que lograron en aquel momento un cese del fuego, según un comunicado de la presidencia rusa.

“También expresó su deseo de proseguir el diálogo iniciado hoy con el presidente Macron. Un diálogo difícil, pero que permitió abrir canales”, agregó el Elíseo.

El presidente francés Emmanuel Macron

Durante una primera reunión del grupo, el miércoles en París, rusos y ucranianos aceptaron trabajar en favor de la consolidación de un cese del fuego en el este de Ucrania, donde el conflicto ya ha provocado más de 13.000 muertos en siete años.“No queremos guerras”

En Moscú, el jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, reiteró que el Kremlin privilegia “la diplomacia y no la guerra”: “Si todo depende de Rusia, no habrá guerra. No queremos guerras. Pero no permitiremos que nuestros intereses sean pisoteados e ignorados groseramente”, agregó.

El problema es que Moscú intenta imponer a sus vecinos y exmiembros de la desaparecida URSS, el concepto de “soberanía limitada”, rechazada por Estados Unidos, la OTAN y Europa, que consiste en dar a Moscú un derecho de supervisión en las decisiones tomadas por los gobiernos de su área de influencia.

“Restricciones absurdas”

Pero no todo fue distensión en las últimas horas. Después de la conversación telefónica entre Macron y Putin, Moscú prohibió la entrada a varios responsables de la Unión Europea (UE), en respuesta a una política “absurda de restricciones unilaterales” de Bruselas, según el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Se trata, sobre todo, de representantes de las fuerzas del orden, órganos legislativos y ejecutivos de ciertos países del bloque, que son “personalmente responsables de la propagación de la política anti-rusa”, precisa un comunicado, sin dar nombres.

Europeos y norteamericanos prometieron feroces sanciones sin precedente en caso de ataque ruso contra Ucrania. En estudio, la parálisis del gasoducto estratégico NordStream2 entre Rusia y Alemania o la imposibilidad para Rusia de realizar transacciones en dólares, moneda reina en los intercambios internacionales. Al mismo tiempo, Washington y Bruselas buscan “volúmenes adicionales de gas natural” para Europa, a fin de que el bloque pueda hacer frente a una eventual escasez de energía proveniente de Rusia, en caso “de nueva invasión de Ucrania”.

El presidente Volodimir Zelenski visita el frente de combate en el este de Ucrania (Archivo)

Estados Unidos reclamó el jueves una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, argumentando una “clara amenaza a la paz y la seguridad internacionales”. Esa reunión misma debe realizarse el lunes.

Si en verdad Rusia “no quiere atacar Ucrania, podría hacer un gesto para probarlo”, dijo en Kiev, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Al mismo tiempo, Zelenski llamó a los occidentales a “no suscitar el pánico” en torno a las actuales tensiones.

“La probabilidad de un ataque existe. No desapareció y no era menos grave en 2021. Pero no vemos una mayor escalada de la que existía entonces”, insistió.

Haciendo alusión a los mensajes alarmistas de Londres y Washington de las últimas horas, el presidente ucraniano prosiguió: “Si escuchamos a los medios internacionales e incluso a respetados jefes de Estado, es posible creer que ya estamos en guerra en todo el país, que hay tropas que avanzan por las calles. Pues, no. No es así”.