No tan rápido: Nueva York no quiere saber nada con los monopatines eléctricos

Monopatines eléctricos en Hoboken, Nueva Jersey donde recientemente se legalizaron Crédito: Bryan Anselm para The New York Times

Emma G. Fitzsimmons SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de mayo de 2019 • 10:14

NUEVA YORK.- Cuando Helmis Ortega visitó Atlanta hace poco, recorrió la ciudad en un monopatín eléctrico. Una vez que volvió a Nueva York le pareció raro no verlos en la calles.

"Me asombró", dijo Ortega, una asistente legal que vive en el Alto Manhattan. "¿Cómo no tenemos esto acá?" La respuesta es simple: los funcionarios no creen que la ciudad más grande y más concurrida del país esté lista para los monopatines eléctricos.

Compañías como Bird y Lime que alquilan monopatines eléctricos en otras ciudades se han mantenido alejadas de Nueva York porque los dispositivos son técnicamente ilegales. Los que rompen las reglas podrían ser golpeados con una multa de 500 o dólares o les pueden confiscar su vehículo.

Así que los neoyorquinos, que durante mucho tiempo se enorgullecen de su estatus de tendencias culturales en todo, desde la moda hasta los Cronuts (una mezcla de donout y croissant), se quedaron fuera de la moda de los monopatines que están invadiendo el país.

Estos vehículos han aparecido en docenas de ciudades, desde Los Ángeles hasta Washington y en todo el Medio Oeste, ganando muchos fanáticos y enemigos que los ven como una molestia. Son una forma barata de desplazarse, por diversión o de viaje, y son más rápidos que caminar y más agradables que sentarse en el tráfico.

Los dispositivos recientemente se legalizaron en Nueva Jersey, donde ya han inundado las calles de Hoboken, al otro lado del río Hudson. Pero parece que es poco probable que los monopatines lleguen a la ciudad de Nueva York en el corto plazo.

Los líderes de Nueva York se muestran reacios a cambiar la ley y les preocupa que los dispositivos sean demasiado peligrosos, especialmente en una Manhattan cada vez más congestionada, donde autos, peatones y ciclistas ya compiten por un espacio limitado en la calle.

Un desafortunado accidente de Corey Johnson, el orador del Concejo Municipal, en Ciudad de México no ayudó a la causa. Alquiló un monopatín y se cayó de cara al piso. Johnson dijo en una entrevista que los monopatines eran "absolutamente divertidos", pero que eran más adecuados para un suburbio tranquilo."Somos Nueva York, y me preocupa mucho que las personas se lesionen", dijo.

Para que los monopatines lleguen a las calles de Nueva York, la legislatura estatal y el Concejo Municipal probablemente tendrían que aprobar nuevas reglas, una tarea difícil cuando los líderes ya se están peleando por otros asuntos espinosos como la legalización de la marihuana y la regulación de los alquileres.

El alcalde Bill de Blasio, quien es conocido por hacer ejercicio en una bicicleta fija el gimnasio, se burló de la idea de andar en los monopatines. "Simplemente no me gusta la idea. Si te vas a mover ¿por qué no hace algo de ejercicio? ", dijo el alcalde a periodistas en otoño pasado. "Me parece muy pasivo", agregó.

Su falta de entusiasmo no ha impedido que las compañías de alquiler presionen a los líderes locales. Las compañías han gastado al menos 475,000 dólares en lobby para monopatines eléctricos y bicicletas a nivel estatal y municipal durante los primeros cuatro meses de este año, según los registros estatales. Bird y Jump Bikes, una subsidiaria de Uber, gastaron cada una al menos 100.000 dólares en lobby.

El gobernador Andrew M. Cuomo, un fanático de los autos y motos quería legalizar los monopatines eléctricos a nivel estatal como parte de las negociaciones presupuestarias a principios de este año, pero los legisladores estatales no lo apoyaron.

Aún así, los partidarios de los monopatines no se dan por vencidos. La senadora estatal Jessica Ramos, demócrata por Queens, presentó una ley para permitir los dispositivos, con una audiencia pública programada para el 7 de junio.

En Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires la regulación para la circulación de los monopatines eléctricos se convirtió en ley, el 16 de mayo pasado.

Belen del Martino y Diego Carballal, de Go Movility, empresa distribuidora de Scooters electricos, prueban el modelo que distribuyen en av. del libertador casi Salguero Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Desde hace varios meses los scooters, de acuerdo a su denominación original, se ven circulando en las zonas de mayor concurrencia de personas, principalmente en el microcentro. Se trata de vehículos utilizados para cubrir trayectos cortos ya que su autonomía permite viajar hasta 20 kilómetros con una sola carga de la batería.

The New York Times