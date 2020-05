El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping Fuente: AFP

Rafael Mathus Ruiz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de mayo de 2020 • 13:21

WASHINGTON.- En medio de la pandemia del nuevo coronavirus , Donald Trump redobló su ofensiva contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) con un ultimátum: amenazó con cortar permanentemente el financiamiento de Estados Unidos y sacar al país del organismo , a menos que "demuestre independencia de China" y ponga sobre la mesa reformas significativas en los próximos 30 días.

Trump lanzó su feroz ataque contra la OMS y su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus , en una carta de cuatro páginas que envió al organismo, dirigida a Tedros, que luego difundió en Twitter. En la misiva, generosa en falsedades y acusaciones infundadas, Trump fustiga al organismo por los mismos motivos que provocaron olas de críticas a él mismo y su gobierno, como elogiar a China por su transparencia, en enero de este año , cuando el coronavirus ya se propagaba por el mundo, o montar una respuesta tardía a la crisis.

Desde que la pandemia se propagó por Estados Unidos como un reguero de pólvora, Trump puso en la mira a la OMS y a China, al culpar a ambos de encubrir el brote. Sus críticos leyeron la carta como una manifiesto político escrito para su coalición en un año electoral, y expertos en salud indicaron que Trump desconoce los límite del organismo.

La Unión Europea respaldó a la OMS , y abogó a todos los países a respaldarla ante los ataques de Trump. "Es tiempo para la solidaridad", dijo la portavoz de la Comisión Europea, Virginie Battu-Henriksson. "No es el momento de acusaciones ni de minar la cooperación internacional", afirmó.

Trump estable un vínculo directo en su carta entre Tedros, la OMS y China -a la que menciona de manera recurrente-, reforzando su acusación de que el organismo es, en realidad, un brazo más de Pekín. Trump apunta además directo contra Tedros, al indicar que hace unos años "bajo la dirección de un director general diferente, la OMS le mostró al mundo cuánto tiene para ofrecer".

" La OMS consistentemente ignoró informes creíbles sobre la propagación del virus en Wuhan a principios de diciembre de 2019, o incluso antes, incluidos un informe de la revista médica The Lancet ", indicó Trump, al inicio de su misiva de cuatro carillas. Pero en un comunicado, The Lancet lo refutó al afirmar que el journal "no publicó ningún informe en diciembre de 2019, refiriéndose a un virus o brote en Wuhan o en cualquier otro lugar de China", y que los primeros informes se publicaron el 24 de enero, cuatro días antes de que la OMS declaró la emergencia internacional.

Trump, que suele ofrecer a diario afirmaciones falsas o engañosas, acusó a la OMS de haber hecho "repetidamente afirmaciones sobre el coronavirus que han sido o groseramente imprecisas o engañosas". A principios de año, Trump dijo que el coronavirus era "como la gripe", y sugirió que desaparecería "como un milagro" con el cambio de estación, dos afirmaciones falsas sobre el patógeno.

Elogios a China

La carta de Trump ofrece una cronología crítica de las intervenciones de la OMS durante el inicio de la pandemia, y en especial apunta a los elogios de Tedros a China por su "transparencia" sobre el virus el 28 de enero, luego de un encuentro con Xi Jinping. El presidente omitió mencionar que él mismo había elogiado la transparencia de Pekín apenas cuatro días antes, en un mensaje en Twitter.

" China ha estado trabajando muy duro para contener el coronavirus. Estados Unidos aprecia enormemente sus esfuerzos y transparencia. Todo saldrá bien. En particular, en nombre del pueblo estadounidense, ¡quiero agradecer al presidente Xi!", tuiteó Trump el 24 de enero.

No fue la única frase. Varios días después, el 10 de febrero, Trump dijo en una entrevista con Fox Business que China manejaba la crisis "profesionalmente", y que tenían el brote bajo control. Volvió a decir tres días después que China había enfrentando el brote "profesionalmente". Un título de Politico de abril resume esa postura inicial de Trump: "15 veces que Trump elogió a China mientras el coronavirus se propagaba por el mundo".

Trump también cargó contra Tedros por tardar demasiado en declarar la pandemia.

"Cuando finalmente declaró el virus como una pandemia el 11 de marzo de 2020, había matado a más de 4000 personas e infectado a más de 100.000 personas en al menos 114 países de todo el mundo", indicó el mandatario. Pero Trump recién declaró la emergencia nacional en Estados Unidos recién tres dos después, el 13 de marzo, casi dos meses después de que el primer caso había sido detectado en el país.

" Está claro que sus repetidos pasos en falso y los de su organización respondiendo a la pandemia han sido extremadamente costosos para el mundo . La única manera en la que la OMS puede avanzar es si, de hecho, demuestran independencia respecto a China", afirma Trump al cerrar su carta.

"Le informo de que si la OMS no lleva a cabo mejoras sustanciales importantes en los próximos 30 días, haré permanente mi congelación temporal de la financiación de Estados Unidos a la OMS y reconsideraré nuestra pertenencia a la organización", dice Trump sobre el final.