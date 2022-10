Nueva Zelanda: una mujer atacó con una espada la oficina de la primer ministra Jacinda Ardern

escuchar

Una mujer fue detenida este jueves luego de atacar con una espada la oficina de la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern. Un portavoz de la Policía local informó que la detenida, de 57 años de edad, es la única sospechosa vinculada con el acto vandálico.

“La mujer actualmente está ayudando a la Policía con nuestras investigaciones sobre el asunto. Por el momento no se está buscando a nadie más. Es la única sospechosa”, declaró dicho portavoz en la mañana (hora local), testimonio al que pudo acceder el diario local The New Zealand Herald.

La puerta principal de la oficina en Morningside, Auckland, apareció con severos daños. A pocos metros, yacía una espada, detalló el informe policial.

Según los medios locales, además de destrozar la entrada sobre las 8.20, la persona que atacó el local arrojó una bomba de humo al interior. Sin embargo, al tratarse de primera hora de la mañana, el edificio estaba vacío. En consecuencia, no se notificaron heridos.

En diálogo con el medio neozelandés, la autora confesa del incidente dijo estar “enojada” y “en disputa con la oficina de la primer ministra y otras oficinas gubernamentales por problemas de salud que padece y malos tratos”. También afirmó que había advertido al personal antes del incidente.

Hasta el momento, se desconoce si el reclamo de la detenida es genuino o no.

Con respecto a Ardern, se encuentra actualmente en la Antártida para conmemorar los 65 años de la Base Scott -estación de investigación científica de Nueva Zelanda-. La visita marca la primera temporada completa de investigación antártica después de dos años en pausa por la pandemia de la COVID-19.

La primera ministra supervisará el trabajo preliminar para la remodelación estimada de 344 millones de dólares de la base durante su estadía en la Antártida, transformación que asegurará el futuro del centro de investigación durante al menos los próximos 50 años.

Con información de Europa Press

LA NACION