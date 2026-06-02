Increíble: hasta la NASA se sumó al furor por Tim Payne

Si alguno pensaba que la viralización de Tim Payne estaba por terminar luego de varios días de máxima exposición a nivel mundial, está muy equivocado. La locura por el jugador neozelandés sigue; esta vez, nada más y nada menos que la NASA se sumó a la campaña al compartir una foto satelital de Nueva Zelanda en sus redes sociales oficiales. “Observando el hogar de Tim Payne desde el espacio”, escribió la agencia espacial estadounidense.

Luego de que el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como “El Scarso” (@elscarso), inició la campaña hace unos días, Payne pasó de tener poco más de cuatro mil seguidores a más de cuatro millones en Instagram y se transformó en una verdadera celebridad a nivel mundial.

El posteo que la NASA le dedicó a Tim Payne

Ahora, la NASA se sumó a la movida y publicó en sus redes sociales en español una foto satelital de Nueva Zelanda, el país que Tim defenderá en la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

La agencia espacial mostró las imágenes del “hogar de Tim Payne” desde el espacio y explicó: “Uno de los instrumentos de nuestro satélite Plancton, Aerosoles, Nubes y Ecosistemas Oceánicos (PACE, por sus siglas en inglés) captó esta imagen de las islas Norte y Sur de Nueva Zelanda, el país natal del jugador de fútbol del momento, Tim Payne”.

Payne representará a su país en el Mundial (Foto: @timpayne__)

En ese sentido, la NASA aclaró qué implica en términos científicos esta lograda foto. “En la imagen, las islas están rodeadas por diversos tipos de nubes, incluyendo cirros helados de gran altitud, cúmulos en células abiertas con una apariencia ‘burbujeante’ y nubes bajas que se han formado a lo largo del relieve de las islas”, afirmaron.

“Los colores verde azulado y marrón que bordean las costas indican la presencia de aguas turbias, agitadas por las mareas y por las descargas de sedimentos de los ríos. Los remolinos de un azul más claro que se observan al este de las islas indican una elevada productividad oceánica asociada con las turbulencias oceánicas”, agregó el organismo.

Desde 2024, PACE ayuda a la NASA “a comprender mejor nuestros océanos y la atmósfera al medir variables clave asociadas con la formación de nubes, las partículas y los contaminantes en el aire, y la vida marina microscópica flotante, conocida como fitoplancton”. Por último, la agencia espacial precisó que la foto satelital fue tomada el 1 de noviembre de 2025 de las islas Norte y Sur de Nueva Zelanda.

Tim Payne es actualmente jugador del equipo neozelandés Wellington Phoenix (Foto: Instagram @timpayne__)

Para quienes quieran ver a Payne en acción, el seleccionado neozelandés continúa con su preparación para el Mundial y afrontará este martes 2 de junio a las 21 (hora de Argentina) un amistoso frente a Haití. Para quienes deseen seguir el partido en vivo, la transmisión estará disponible a través del Plan Premium de Disney+, servicio que cuenta con los derechos de emisión para toda Latinoamérica, con excepción de Brasil.