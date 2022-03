Nuevo giro: Rusia atacó con misiles la zona del aeropuerto de Lviv

LVIV.- Tal como se temía, la ofensiva rusa llegó esta madrugada también a la zona del aeropuerto de esta ciudad hasta ahora invicta, punto de llegada y paso de cientos de miles de refugiados y sede transitoria de algunas embajadas que decidieron irse de Kiev.

Pasadas las 6 de la mañana las sirenas de alerta llamaron al millón de habitantes de Lviv a bajar a los refugios, cosa que se ha vuelto costumbre en la última semana.

Ya había amanecido, era de día y fue cerca de las 6.30 locales que en inmediaciones del aeropuerto internacional Danylo Halytskyi, que queda al noreste del centro histórico, testigos oyeron explosiones. Aunque la información aún es confusa versiones hablaban de cuatro misiles rusos.

Ya nos acercamos al lugar del ataque de esta mañana en Lviv: se confirma que es en inmediaciones del aeropuerto, donde se levanta una columna de humo negro #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/nqGigHlcmO — Elisabetta Piqué (@bettapique) March 18, 2022

Según reportó la BBC, el edificio atacado cerca del aeropuerto internacional está a 6 kilómetros del centro de la ciudad alcanzado por misiles y se usaba para reparar aviones. Estaba vacío en el momento del impacto y no se registraron víctimas fatales.

Terminada la alarma, cerca de las 7 locales, esta enviada intentó acercarse lo más posible hasta la zona del aeropuerto, desde donde se levantaba una densa columna de humo negro. Camiones de bomberos con sirenas se dirigían a la zona, que fue rodeada por agentes de policía que impedían el acceso. “No quieren que nadie filme o saque fotos para impedir que haya imágenes de lo que ha sido atacado y evitar que los rusos corrijan el disparo de misil”, explicó a LA NACION Ivan, mi intérprete. En el lugar, donde había un ir y venir de autos de la policía y militares, no se veían ambulancias, señal de que, quizás, no se deberán lamentar víctimas mortales.

Pero no estaba aún claro cuál había sido el objetivo del ataque llegado desde el aire. Al margen de un aeropuerto internacional -cuyo edificio con grandes ventanales esta enviada pudo ver, de lejos, intacto-, en la misma zona también hay un aeropuerto para vuelos internos, una base militar y una planta de reparación de aeronaves.

Aunque el ataque a la zona del aeropuerto significó un ulterior recrudecimiento de la ofensiva militar rusa, en verdad se esperaba: es sabido que los rusos quieren cortar todas las líneas de aprovisionamiento -armas, municiones, materiales médicos, de emergencia, víveres- que desde el oeste del país son enviados a la castigada zona oriental. Es más, días atrás el Kremlin había advertido que consideraría objetivos militares los envíos logísticos de armas a Ucrania, en un nuevo giro en esta invasión que ayer cumplió tres semanas y que trastocó al mundo.

Una casa con vista al aeropuerto de Lviv, hoy atacado por misiles rusos, se había preparado tapiando ventanas #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/c1Q1LwqKtb — Elisabetta Piqué (@bettapique) March 18, 2022

El domingo pasado otro ataque con misiles causó 35 muertos, 134 heridos y daños en una base de instrucción de la localidad de Yavoriv, que queda a 50 kilómetros de esta ciudad y a 20 de la frontera con Polonia, es decir, con la Unión Europea y la OTAN. Se trató del primer ataque de esta entidad zona de Ucrania que, según analistas, en verdad a Vladimir Putin, no le interesa ocupar.

Ya el viernes pasado, al ampliarse la ofensiva rusa a esta parte de Ucrania, con bombardeos en los aeropuertos militares de Lutsk, al norte e Ivano-Franzisek, al sur, Rusia había dejado claro que su objetivo es cortar los suministros que, desde aquí, son enviados al este, para ayudar con armas, medicamentos y demás elementos a los frentes de Kiev, la capital, Kharkiv, Mariupol y demás ciudades al centro de pesadísimos combates y sitios desde hace días.

En la zona cercana al aeropuerto a la que pudo llegar esta enviada, donde era bien visible el humo negro y el olor a pólvora, donde hay una zona residencial, se podían ver casas con sus ventanas con vista a la estación aérea totalmente tapiadas con planchas de madera, en previsión de bombardeos.

Hasta acá pudimos llegar: toda la zona del aeropuerto de Lviv, objetivo de un ataque cuyos daños aun no están claros, fue acordonada y es imposible acercarse #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/SvutV10PrF — Elisabetta Piqué (@bettapique) March 18, 2022

Vasil Guk, contador de una multinacional que vive en un edificio de estilo soviético que queda a un kilómetro del aeropuerto, contó a LA NACION que a las 6.30 oyó una explosión, pero no demasiado fuerte. “Parecía el ruido que hace el viento cuando golpea fuerte una ventana y no me asusté... Pero la verdad es que mi edificio queda como en un valle por lo que los está más protegidos de los ruidos”, dijo. “Fue un estruendo lejano, entendimos enseguida que era el aeropuerto”, detalló Vasil, que es padre de una beba que no cumplió ni siquiera un año y que, preocupado, confesó que está muy preocupado. “Creo que este lugar ya no es seguro y estoy pensando de enviar a la beba, Salomé, junto a mi mujer, Katerina, a lo de mis suegros, que viven en la campo, en las afueras de Lviv, ciudad que tampoco ya es segura”.

Cerca de la zona atacada a la que llegó esta enviada, llena de barricadas con bolsas de arena y barras de metal puestas en cruz, postal ya normal de la ciudad, hay una zona de restaurantes y comercios y un cartel que da la bienvenida con el clásico corazón: “I love Ukraine”.