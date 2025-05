Nuevo papa: cómo reflejaron los medios del mundo la fumata blanca

La elección del nuevo sumo pontífice mantiene en vilo a todo el mundo, más aún luego de que la fumata que marca el resultado de la elección de los cardinales reunidos en el cónclave fuera de color blanco. De esta forma, durante el mediodía de este jueves y mientras miles de fieles esperan conocer el nombre del sucesor del papa Francisco, los principales medios internacionales comenzaron a hacerse eco del histórico hecho.

Uno de los primeros diarios internacionales en difundir la noticia fue el New York Post, que tituló “elegido” (“Chosen one”) junto a la foto de la chimenea con humo blanco.

Por su parte, The New York Times y The Washington Post, también en Estados Unidos, publicaron imágenes similares de la vista desde la Plaza de San Pedro. Asimismo, ambos destacaron la rapidez de la decisión, ya que la elección llevó poco más de un día.

The Washington Post.

The New York Times.

La Repubblica, en Italia, destacó la “fumata blanca” e hizo alusión a los festejos de los fieles en las afueras al Vaticano. “Hay un nuevo pontífice: es el número 267 de la historia”, escribió.

La Repubblica.

El diario Corriere Della Sera, también en Italia, afirmó que el nuevo Papa “saldrá pronto a saludar” y añadió: “La Iglesia eligió al nuevo sucesor del Apóstol Pedro, el 267º Papa, en la cuarta votación (la tercera en el segundo día del cónclave). El humo blanco llegó a las 18.07”.

Corriere della sera.

En Francia, Le Monde diplomatique también destacó la breve duración del cónclave para elegir al sucesor. “El cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, que comenzó el miércoles 7 de mayo, duró menos de dos días. Esta duración es inferior a la media de los diez últimos cónclaves, que fue de 3,2 días", escribieron.

Y explicaron: “Aunque teóricamente los cónclaves pueden durar mucho tiempo, en la práctica las últimas elecciones fueron bastante rápidas. Desde 1948, doce papas se han sucedido al frente de la Iglesia católica y ninguna de las elecciones ha durado más de cinco días. Juan Pablo II (en 1978) y Francisco (en 2013) fueron elegidos en cuarenta y ocho horas”.

Le Monde diplomatique.

The Guardian, en Reino Unido, siguió la misma línea que los anteriores, destacó la rapidez y la asistencia en las afueras de la Capilla Sixtina. “Las campanas de San Pedro suenan y miles de peregrinos y turistas aplauden en la Ciudad del Vaticano”, dijo.

The Guardian.

En Colombia, El Universal tituló: “¡Habemus papam! Revelan humo blanco en el Vaticano; designan a un nuevo Pontífice".

“El humo blanco salió de la chimenea de la Capilla Sixtina, lo que anuncia que hay un nuevo Papa y la Iglesia católica tiene un nuevo líder. Las campanas en el Vaticano lo confirmaron también y los católicos del mundo tienen a un nuevo Sumo Pontífice. Tras la cuarta ronda de votaciones, los cardenales llegaron a una decisión y hay un nuevo Papa, que sucederá al fallecido Francisco”, dice la nota.

El Universal.

Por otro lado, El Tiempo siguió la línea del anterior y escribió: “Pasadas las 11 de la mañana de este jueves, 8 de mayo, salió humo blanco de la Capilla Sixtina, la señal de que los 133 cardenales reunidos en el Vaticano llegaron a un acuerdo sobre quién será el nuevo papa, líder espiritual de 1400 millones de católicos en el mundo y sucesor del argentino Francisco. Miles de fieles y curiosos rompieron en aplausos y gritos en el Vaticano al ver la esperada fumata blanca, que estuvo acompañada del redoble de las campanas de la basílica de San Pedro“.