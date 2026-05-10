Furor por una ensalada de papa alemana de seis pasos: cómo hacer la kartoffelsalat
Esta preparación tradicional que prescinde de la mayonesa gana terreno en las mesas locales; su versatilidad para servirse tibia la convierte en el complemento ideal para los días de temperaturas bajas
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La gastronomía centroeuropea vuelve a ser tendencia en las cocinas argentinas con un plato que desafía las convenciones de la clásica ensalada rusa: la kartoffelsalat. Esta ensalada de papa emblemática de Alemania y con gran arraigo en regiones como Baviera se posiciona como una opción versátil y reconfortante, capaz de adaptarse a distintas estaciones. A diferencia de las versiones locales que suelen servirse frías, la kartoffelsalat se destaca por su particularidad de ser consumido tibio o incluso caliente, lo que lo transforma en un recurso infalible para el otoño y el invierno.
Esta preparación es una alternativa rendidora que funciona tanto como entrada como de guarnición. Mientras que la ensalada rusa tradicional depende de la mayonesa para su cohesión, la kartoffelsalat basa su sabor en un aderezo más liviano compuesto por caldo, mostaza y vinagre. De igual manera, es importante resaltar que no existe una receta única de este plato, sino que cada zona de Alemania cuenta con su propia versión, la cual varía en función de los ingredientes que acompañan a las papas. Esta flexibilidad es la que permite encontrar recetas que integran panceta para un toque crocante, o incluso manzana verde para quienes prefieren un perfil dulce-ácido.
La clave del éxito de este plato reside en la temperatura, ya que, tradicionalmente, se sirve cuando la papa todavía está caliente, pero también funciona como plato frío. También se le debe dar importancia a la técnica: mezclar los ingredientes mientras las papas aún conservan calor es vital para que estas absorban correctamente el aderezo. Para obtener un resultado impecable, se recomienda utilizar papas de piel fina, cocidas con su protección natural para preservar su textura y sabor.
Desde la perspectiva nutricional, este plato ofrece un equilibrio interesante, donde cada porción aporta aproximadamente 220 calorías, con diez gramos de grasas y 28 gramos de carbohidratos, convirtiéndose en una opción nutritiva para comidas principales. Los expertos sugieren acompañar esta ensalada con salchichas, cortes de cerdo, hamburguesas o pollo, para poder integrar una tradición alemana en el menú cotidiano.
El carácter reconfortante del plato permite que, además, sea una opción ideal para cenas donde se requiere una preparación que se mantenga estable y sabrosa incluso tras el reposo. La versatilidad de la kartoffelsalat asegura que, lejos de ser una moda pasajera, este plato se consolide como un clásico de la cocina internacional presente en las alacenas argentinas.
La receta completa de la kartoffelsalat
Para quienes buscan replicar este plato en el hogar, el proceso resulta accesible y se resume en seis pasos fundamentales:
- En un primer lugar, se debe hervir un kilo de papas con su cáscara hasta que estén tiernas, aunque hay que cuidar que no se cocinen de más para evitar que pierdan su estructura.
- Una vez tibias, se pelan y se cortan en rodajas.
- Paralelamente, la panceta se cocina en una sartén hasta lograr una textura crocante.
- En este último recipiente, con el objetivo de reutilizar la grasa residual, se rehoga la cebolla picada.
- Luego, se incorporan el caldo, la mostaza y el vinagre para crear una emulsión que servirá como base del aderezo.
- El paso final requiere mezclar las papas con la preparación, además de incorporar los pepinillos y el perejil para realzar el perfil aromático.
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