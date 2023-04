Nuevos documentos de inteligencia revelan que las fracturas internas del Kremlin son mayores de lo que se creía

escuchar

MOSCÚ.- La profundidad de las luchas internas en el gobierno ruso parece más amplia y profunda de lo que se creía, a juzgar por un nuevo conjunto de documentos clasificados de inteligencia que se ha filtrado en Internet.

Los archivos adicionales, que no figuraban entre las 53 páginas que salieron a la luz pública la semana pasada, pintan un panorama del gobierno ruso enfrentado por el recuento de muertos y heridos en la guerra de Ucrania, con la agencia de inteligencia nacional acusando a los militares de ocultar la magnitud de las bajas que ha sufrido Rusia.

El nuevo lote, que contiene 27 páginas, refuerza qué tan profundamente han penetrado las agencias de inteligencia estadounidense en casi todos los aspectos del aparato de inteligencia y la estructura de mando militar rusos. También da cuenta de que la filtración podría contener mucho más material.

Miembros del equipo de cooperación civil-militar ucraniano colocan en una bolsa de plástico el cuerpo de un soldado ruso en el norte de la región de Kharkiv el 11 de abril de 2023, en medio de la invasión rusa de Ucrania. SERGEY BOBOK - AFP

En un documento, los funcionarios de inteligencia estadounidenses dicen que la principal agencia de inteligencia nacional de Rusia, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha “acusado” al Ministerio de Defensa del país “de ofuscar las bajas rusas en Ucrania”. El hallazgo pone de relieve “la continua reticencia de los oficiales militares a transmitir malas noticias a la cadena de mando”.

Cada divulgación de documentos clasificados tiene el potencial de revelar métodos y medios adicionales de recopilación de inteligencia. Los archivos no parecen contener mucha información, si es que contienen alguna, procedente de fuentes humanas, lo que sugiere que el filtrador original podría no haber tenido acceso a ese material más altamente clasificado. En cambio, gran parte del material está etiquetado como procedente de interceptaciones de comunicaciones.

En conjunto, los documentos subrayan varias de las razones fundamentales por las que, según muchos analistas, el presidente ruso Vladimir Putin no ha logrado una victoria militar en Ucrania tras más de 13 meses de guerra.

Entre ellas: luchas internas y acusaciones entre las agencias rusas responsables de diferentes aspectos de la guerra, incluidos el FSB y el Ministerio de Defensa. La información sobre el número de bajas muestra que el FSB está cuestionando el propio recuento de bajas del Ministerio de Defensa en las discusiones dentro del gobierno ruso.

Según el documento, los funcionarios del FSB sostienen que la cifra del ministerio no incluye a los muertos y heridos de la guardia nacional rusa, la fuerza mercenaria Wagner o los combatientes de Ramzan Kadyrov, el líder de la república de Chechenia. Las diversas fuerzas de combate que el Kremlin ha desplegado en Ucrania han actuado a veces de forma cruzada, complicando aún más el esfuerzo militar de Rusia.

El FSB “calculó que el número real de rusos heridos y muertos en combate se acercaba a los 110.000″, dice el documento.

El documento no especifica las cifras de bajas que el Ministerio de Defensa está haciendo circular dentro del gobierno. La última vez que el ministerio reveló públicamente una cifra de muertos fue en septiembre, cuando el ministro de Defensa Sergei Shoigu dijo que 5937 soldados rusos habían muerto desde el comienzo de la guerra.

Funcionarios estadounidenses habían estimado anteriormente las pérdidas rusas en unos 200.000 soldados. Otro documento filtrado informa de que los rusos habían sufrido entre 189.500 y 223.000 bajas hasta febrero, incluidos hasta 43.000 muertos en combate, frente a las entre 124.500 y 131.000 bajas ucranianas, con hasta 17.500 muertos en combate.

Los nuevos documentos también proporcionan nuevos detalles sobre una disputa muy pública en febrero en la que Yevgeny Prigozhin, el magnate de los negocios que dirige la fuerza Wagner, acusó a oficiales militares rusos de retener municiones que sus combatientes necesitaban urgentemente. Putin intentó resolver la disputa personalmente convocando a Prigozhin y Shoigu a una reunión que se cree que tuvo lugar el 22 de febrero, según informa un documento.

Una pantalla publicitaria en la que se lee "Únete al equipo ganador" promocionando el grupo de mercenarios privados (PMC) Wagner aparece en un edificio de apartamentos en el centro de Moscú el 10 de abril de 2023. KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

“Es casi seguro que la reunión tuvo que ver, al menos en parte, con las acusaciones públicas de Prigozhin y la tensión resultante con Shoygu”, dice el documento, utilizando una transliteración alternativa del nombre del ministro.

Los nuevos documentos se compartieron en fotos, y a algunos les faltan páginas. Los que se muestran en su totalidad incluyen material de la Agencia de Seguridad Nacional, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y la dirección de inteligencia del Estado Mayor Conjunto del Pentágono.

El material proporcionado a The New York Times fue publicado en uno de los servidores de Discord donde apareció el primer conjunto de documentos de inteligencia del Pentágono. Funcionarios estadounidenses han dicho que esos documentos eran auténticos, pero advirtieron que algunos habían sido alterados. Los documentos también pueden contener información obsoleta o inexacta.

El Times describió el nuevo lote de documentos a varios funcionarios estadounidenses. Aunque los funcionarios no cuestionaron la información, dijeron que no podían verificar los documentos de forma independiente, y que no lo harían.

Una diapositiva que parece haber sido producida por el Estado Mayor Conjunto y fechada el 23 de febrero concluye que Rusia no ha logrado interrumpir el flujo masivo de armas y equipos occidentales a Ucrania desde el comienzo de la guerra, y afirma que el maltrecho ejército del Kremlin no podrá cambiar eso pronto.

“Durante los próximos seis meses, es muy probable que los problemas económicos y la degradación de las capacidades convencionales de Rusia obstaculicen aún más sus esfuerzos, creando un entorno mayormente permisivo para la continuación de las entregas de ayuda letal”, dice el documento.

El nuevo material también incluye un documento de seis páginas fechado el 23 de febrero de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional llamado Informe de Vigilancia.

Más que conclusiones de inteligencia acabadas, el Informe de Vigilancia recopila diversos relatos que han llegado a las agencias de inteligencia en las horas previas a su distribución, algunos de ellos de fuentes únicas, a menudo sin un contexto profundo.

Los funcionarios del gobierno que leen dicho informe saben que algunos de los materiales se demostrarán correctos, pero otra información, con el tiempo, se demostrará incompleta, según antiguos funcionarios.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, y su homólogo chino, Qin Gang, conversan durante su reunión en Samarcanda, Uzbekistán, el jueves 13 de abril de 2023. Russian Foreign Ministry Press S

Por ejemplo, el documento dice que la inteligencia exterior rusa “informó” de que China había aprobado dar ayuda letal a Rusia, citando una interceptación de comunicaciones. El documento no aclara si los chinos habían comunicado a los rusos el envío de la ayuda, o si los rusos estaban espiando a los chinos.

El 3 de marzo, unos días después de que el informe circulara dentro del gobierno estadounidense, NBC News informó, y el Times lo confirmó, que lo que Estados Unidos había sabido sobre el plan para obtener ayuda letal de China había sido “espiado por funcionarios rusos”.

Pero un alto funcionario de la administración advirtió el miércoles que, semanas después, aún no hay indicios de que China haya decidido prestar ayuda letal a Rusia, lo que sugiere, como mínimo, que la inteligencia rusa sobre las intenciones chinas puede ser errónea.

Por Anton Troianovski, Aric Toler, Julian E. Barnes, Christiaan Triebert y Malachy Browne

The New York Times

The New York Times