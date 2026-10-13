Los reyes de España visitan Ceuta y lanzan un desafiante mensaje a Marruecos

CEUTA.– Entre banderas españolas, campanas y gritos de “¡Ceuta es España!”, Felipe VI y la reina Letizia visitaron este martes la ciudad autónoma para expresar su respaldo a una población marcada por la crisis migratoria.

Dos meses y medio después del ingreso de unas 80.000 personas desde Marruecos, que dejó más de 140 muertos, miles de migrantes aún permanecen en este enclave español del norte de África.

La reina Letizia de España toma de la mano a un niño durante la visita de los Reyes de España al enclave español de Ceuta THOMAS COEX - AFP

La visita fue la primera de Felipe VI a Ceuta, tanto como rey como durante su etapa de príncipe. Los monarcas pasarán allí la noche y el miércoles viajarán a Melilla, el otro territorio español de la región cuya soberanía reclama Marruecos. Ningún monarca español había recorrido ambas ciudades desde Juan Carlos I, en 2007.

Felipe VI reconoció que “la violación” de la frontera de Ceuta “por una inmensa multitud” fue “un shock para todos”. Dijo, también: “la soberanía y la integridad territorial españolas no son negociables, son indiscutibles”.

Además, se dirigió a los ciudadanos de la ciudad autónoma. “No los vamos a dejar solos ni indefensos”, les aseguró.

Miles de vecinos se acercaron al centro para saludar a los monarcas. “Quiero decirle que no se olvide del pueblo ceutí”, dijo Carmen Mateo, de 54 años. En el Ayuntamiento los aplausos a los reyes y al presidente local, Juan Jesús Vivas, dieron paso a abucheos al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, responsable del mando único de la emergencia.

“Gracias por venir a generar confianza, para resistir y para alumbrar la salida del túnel en el que nos encontramos”, expresó Vivas, quien entregó las llaves de la ciudad. En el Libro de Honor, los reyes dejaron un mensaje: “Había una deuda que hoy saldamos al tiempo que transmitimos la cercanía y el afecto de toda España”.

Varias personas observan la llegada del rey Felipe VI y la reina Letizia de España al cementerio de Sidi Embarek, donde están enterradas las personas que fallecieron en el mar los días 30 y 31 de julio Manu Fernandez - AP

Una recuperación incompleta

La ciudad muestra señales de mejoría, con bares concurridos, competencias deportivas y menos manifestantes en las protestas contra el gobierno de Pedro Sánchez. “Hay mucha diferencia, todavía no hay normalidad, pero hay mucha diferencia”, señaló un taxista. El rechazo a la gestión nacional persiste, a un mes de las elecciones. La tensión también alteró la convivencia entre cristianos y musulmanes en una ciudad de unos 84.000 habitantes.

El despliegue especial comprende unos 1700 agentes y se extenderá al menos hasta el 31 de diciembre. El gobierno central dispone de 7400 plazas para adultos en diez centros de acogida; otros 20 establecimientos locales atienden a menores extranjeros no acompañados, con 2827 chicos registrados.

Desde el 10 de agosto, unas 12.000 personas retornaron a Marruecos. Los desalojos despejaron campamentos en las playas, pero parte de sus ocupantes buscó refugio en los montes y barrios periféricos. Hay menores que todavía viven en las calles. No existe una cifra precisa de quienes siguen en Ceuta: Vivas estima que podrían ser hasta 15.000.

Una cabaña hecha de cajas de cartón, construida y utilizada como refugio por migrantes alojados en la playa de El Trampolín en el enclave español de Ceuta Bernat Armangue - AP

Vivas y los vecinos consultados reclaman el retorno de todos los migrantes. “Solo podremos volver a la normalidad cuando se regresen todas las personas”, sostienen.

En los hospitales 93 de las 212 camas disponibles están ocupadas, 13 por migrantes. La presión en las guardias cedió respecto de agosto.

El gobierno español también investiga denuncias de maltrato y tortura atribuidos a soldados, recogidas en un informe de Amnistía Internacional.

Un migrante relató que recibió golpes tan graves que necesitó grapas en la cabeza. La agenda real incluye un homenaje en el cementerio a las víctimas de los cruces del 30 y 31 de julio.

La relación con Marruecos

El viaje tiene además una dimensión diplomática. Aunque Sánchez defendió la cooperación marroquí ante la crisis, un informe de inteligencia del Ministerio de Defensa español del 30 de julio describió como pasiva y negligente la actuación de las fuerzas del país vecino durante el cruce masivo.

La gente reacciona a la llegada del rey Felipe VI y la reina Letizia de España al cementerio de Sidi Embarek, donde están enterradas las personas que fallecieron en el mar los días 30 y 31 de julio Manu Fernandez - AP

Para el analista Haizam Amirah-Fernández, la visita refleja una menor reticencia de Madrid a enviar a sus monarcas a estos territorios por temor a tensar la relación con Rabat, algo que hasta hace unas semanas era un factor más influyente. El gobierno español, en cambio, subrayó la “más absoluta normalidad” del viaje a dos ciudades españolas.

Marruecos no había respondido a las consultas sobre la visita. En 2007, el viaje de Juan Carlos I había provocado el retiro del embajador marroquí en España y protestas frente a consulados españoles y cerca de la frontera. El rey Mohammed VI lo condenó, por entonces, como un “acto nostálgico de una época decididamente pasada”.

Agencias AP y diario El País