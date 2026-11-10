Ortega se muestra deteriorado tras dos meses de ausencia en Nicaragua y se reactivan las especulaciones sobre su sucesión

CIUDAD DE MÉXICO.– La reaparición pública del ‌presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en un acto político la ‌noche del ⁠lunes en Managua, donde se le vio físicamente deteriorado, avivó las especulaciones en torno al proceso de sucesión del caudillo sandinista, que el miércoles cumplirá 81 años, un tercio de ellos en el poder.

Tras poco más de dos meses de no ser visto en público -el período más largo fuera de los reflectores-, Ortega reapareció ante las ​cámaras junto ⁠a su esposa, la copresidenta ⁠Rosario Murillo. Su hija Camila y su yerno permanecían detrás, atentos a los débiles movimientos del mandatario durante un homenaje al fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Carlos Fonseca, un ​día después del 50 aniversario de su muerte.

La sucesión presidencial en Nicaragua es clave porque pondrá a prueba si el sistema construido por Ortega durante casi dos décadas puede ‌sobrevivir a su fundador. Ortega y Murillo han impulsado reformas que concentran el poder y modifican las reglas de ​sucesión. Analistas y opositores sostienen que estos cambios buscan asegurar la continuidad del régimen ​más allá de una eventual salida de Ortega por edad o salud.

La pareja presidencial y su familia durante el acto de homenaje al fundador del sandinismo CESAR PEREZ - El 19 DIGITAL

“Carlos: aquí están los jóvenes, los que jamás olvidarán, los que jamás te traicionarán, los que siempre te serán leales hasta la muerte”, dijo Ortega, quien pareció hablarle a un ramo de rosas que sostenía con la mano derecha, a pesar de contar con un micrófono de solapa sobre su camisa blanca.

Jóvenes sandinistas le cantaron durante el acto, pero Ortega, quien gobierna Nicaragua con mano de hierro desde enero de 2007, no acompañó las consignas ni hizo gestos de celebración. Durante la ceremonia, que duró unos 40 minutos, el octogenario líder ​mantuvo una expresión seria, con el rostro pálido, siempre al lado de Murillo.

Los medios de comunicación oficialistas difundieron la actividad como una demostración de continuidad en la conducción política y, en fotos, mostraron a un Ortega sonriente. Sin embargo, la breve aparición no incluyó explicaciones sobre su ausencia ⁠de más de dos meses ni referencias a su estado de salud.

“Tengo información de que Ortega estaba hospitalizado y lo sacaron para el ‌acto, debido a que se había publicado que llevaba 68 días sin aparecer y había muchos rumores de su hospitalización”, dijo el analista político Oscar René Vargas, quien fue asesor de Ortega durante la década de 1980 y está exiliado en Costa Rica desde 2023.

El octogenario Ortega con una flor en la mano en el homenaje al líder revolucionario Carlos Fonseca JAIRO CAJINA - El 19 DIGITAL

Vargas sostuvo que Murillo, de 75 años, dio la orden de mostrar públicamente a su esposo para evitar mayores fisuras dentro del gobierno, donde los principales grupos de poder pujan por suceder al líder sandinista.

“Pero se equivocó. Porque lo que mostró es que Ortega está en condiciones muy lamentables. Los diferentes círculos de poder se dan cuenta que la sucesión es inminente”, dijo. “Todos están calculando que Ortega puede morir en cualquier momento”.

Infarto silencioso

La salud de Ortega ‌se convirtió en un tema de interés público de forma recurrente desde la década de 2010, pero particularmente a partir de 2012, cuando comenzó a ausentarse durante largos periodos y surgieron versiones de ⁠que padecía lupus y problemas renales. Desde entonces, y tras un “infarto silencioso” en 1994, cada desaparición prolongada de la escena pública ha alimentado especulaciones debido al hermetismo oficial.

Desde las protestas antigubernamentales de ‌2018 y, con más fuerza en los últimos años, la salud del líder sandinista ha pasado a ser vista como un factor clave para entender quién podría ejercer ⁠el poder en el futuro.

Para analistas y diplomáticos, la principal heredera política es Rosario Murillo, quien ha acumulado poder progresivamente hasta alcanzar la ⁠copresidencia en 2025 y controlar amplias áreas del aparato estatal y partidario. Sin embargo, también existe creciente especulación sobre una sucesión de carácter familiar.

Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial y señalado como uno de los posibles sucesores

Analistas y diplomáticos consultados por Reuters dijeron que el hijo de la pareja gobernante, Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial y figura cada vez más visible en la diplomacia y las relaciones económicas internacionales del gobierno nicaragüense, está siendo proyectado como posible sucesor de segunda generación.

Laureano Ortega, nacido en 1982, es cantante de ópera de formación y ocupa el cargo de asesor presidencial para la Promoción de las Inversiones, el Comercio y la Cooperación Internacional. En ese rol ha ganado ‌protagonismo diplomático y ha desplazado a funcionarios de la Cancillería.

Sin embargo, Laureano, uno de los ​ocho hijos biológicos de la pareja presidencial, también ha estado bajo el escrutinio público, sobre todo desde 2019, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos lo sancionó por considerar que era un facilitador clave de las actividades de corrupción financiera del régimen de sus progenitores.

“No pienso que uno de los hijos pueda llegar a suceder a Daniel Ortega. Si él sale del escenario, Rosario Murillo va a quedar con todo el poder, ella no quiere ni siquiera competir con ‌uno de sus hijos”, dijo Dora María Téllez, una excomandante guerrillera e historiadora nicaragüense, quien sirvió en el gobierno revolucionario sandinista (1979-1990), el primer paso de Ortega por el poder.

Agencia Reuters