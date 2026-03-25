Osmer H., el alumno de 15 años que mató a dos profesoras en México (y lo adelantó en sus redes sociales)

Un adolescente de 15 años asesinó a balazos a dos maestras en el interior de una escuela privada de Lázaro Cárdenas, una ciudad portuaria del estado de Michoacán, en el oeste de México.

Osmer H. había difundido minutos antes del crimen, la mañana del martes, unos videos en los que se mostraba portando un rifle de alta potencia, de uso exclusivo del ejército, antes de dirigirse a la escuela preparatoria Antón Makarenko y abrir fuego contra las profesoras.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán dijo que policías “implementaron de inmediato un operativo en la zona, logrando la detención de un adolescente presuntamente relacionado con los hechos”.

“Al arribar al sitio, los agentes localizaron dos mujeres sin vida al interior del plantel educativo, quienes presentaban impactos de proyectil de arma de fuego. En el lugar fue asegurado un fusil calibre 5,56 con un cargador, mismo que fue puesto a disposición de la autoridad competente”, añadió la nota.

Las autoridades locales y federales atendieron el llamado de emergencia en la preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La Fiscalía General estatal informó que inició las investigaciones e identificó a las víctimas como María Del Rosario S., de 36 años, y Tatiana Bedolla, de 37.

Las autoridades escolares de la preparatoria dijeron en un comunicado: “Hoy no solo nos arrebataron a dos compañeras, sino a dos vidas que formaban parte de nuestra historia, de nuestro día a día y de la esencia que nos une como familia educativa”.

“El dolor que hoy vivimos como institución es profundo. Nos invade la consternación, la impotencia y una tristeza que compartimos con cada uno de sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos”.

Sobre el alumno, aseguraron que era de reciente ingreso y que no había sido expulsado ni tenía problemas que pudieran haber dado pie a su agresión, contrario a los rumores que comenzaron a circular en redes sociales después del incidente.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que el caso “es muy doloroso en varios sentidos”.

“Uno, la muerte de las maestras a manos de este jovencito, con un arma larga. Todo parece indicar que se había preparado, que eran las personas a las que estaba buscando. Y toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable. Queremos que este sea un hecho aislado, que no se repita”.

Aseguró que su gobierno trabaja en un programa “muy fuerte” de atención a la salud mental de los jóvenes.

Sus historias en Instagram

Osmer H. presuntamente publicó varias historias en Instagram, como mostraron medios locales, en las que aparecía cargando el rifle AR-15, un arma restringida al uso de las fuerzas armadas, pero muy usada clandestinamente por los grupos del crimen organizado en el país.

En una de las publicaciones del joven se leía “Hoy es el día”. Apenas al inicio del día en la preparatoria, antes de las 8 de la mañana, el adolescente fue visto ingresando al plantel y de inmediato abrió fuego contra una de las profesoras, según se vio en videos de seguridad del colegio privado.

Después siguió a la otra profesora mientras corría para ocultarse.

Poco después, la policía local y elementos de las fuerzas estatales y federales atendieron una llamada de auxilio y lograron detener al adolescente sin que hubiera más víctimas.

La preparatoria indicó que “el alumno involucrado era uno de nuevo ingreso, activo de nuestra institución, y no había sido expulsado, ni presentaba problemas en sus colegiaturas u otra situación interna que justifique o esté relacionada con un acto tan lamentable como el ocurrido”.

“El día de hoy no se presentó a clases, solo ingresó y realizó lo sucedido en la recepción”, añadió.

Lázaro Cárdenas, así como varias regiones de Michoacán, vivieron durante los últimos 20 años la violencia de los grupos del narcotráfico locales y de otros estados vecinos que disputan la operación del puerto mercantil y las rutas y los ricos terrenos agrícolas del estado.

En noviembre del año pasado, el alcalde de la ciudad Uruapan, a unas tres horas de Lázaro Cárdenas, fue asesinado a balazos por un menor de edad durante un acto público, lo que llevó al gobierno de Sheinbaum a lanzar una estrategia especial contra la violencia del estado.

Aunque en México se producen múltiples tiroteos entre bandas rivales o con las autoridades que alcanzan a civiles, no es habitual la violencia armada en las escuelas.

Solo dos ataques perpetrados recientemente por alumnos, uno en 2017 y otro en 2020, ambos en estados fronterizos del norte, siguieron el tipo de tiroteos escolares que se presentaron más frecuentemente en colegios y universidades de Estados Unidos.