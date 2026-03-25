Un analista internacional puso en duda las negociaciones, a tres semanas de iniciada la guerra: “Situación desconocida”

La tensión entre Estados Unidos e Irán alcanza un punto crítico marcado por una profunda contradicción entre la diplomacia y los movimientos militares. Mientras la Casa Blanca sostiene la existencia de negociaciones avanzadas, el despliegue de la 82.ª División Aerotransportada sugiere el inicio de una fase operativa terrestre. En diálogo con LN+, Andrés Repetto desglosó la brecha entre el discurso oficial de Donald Trump y la realidad en el Estrecho de Ormuz, donde el control estratégico desafía el pronóstico de paz.

Tras la difusión de las imágenes sobre el despliegue de tropas estadounidenses, el analista sostuvo: “Estos son los hombres que pueden ser lanzados en 18 horas en Irán, como parte de una ofensiva terrestre. Según algunos medios ya fueron aprobados por el presidente Trump el envío de entre 1000 y 2000 hombres”.

Nicolas Repetto en LN+

En este contexto, marcado por las declaraciones de Donald Trump, Repetto analizó: “Por un lado, se habla en la superficie de negociaciones y, por debajo el agua, de desplazamientos militares que no se han detenido en lo más mínimo”. En ese sentido, agregó: “Incluso, esta noticia tiene que ver con la posibilidad de un incremento de tropas para un avance terrestre si es que el presidente lo decide”.

El despliegue de estas tropas, según el analista no son suficientes para tomar la isla de Kharg, pero sostuvo: “Vamos a estar en una situación desconocida hasta el momento”.

Mientras que el presidente norteamericano sostiene que los iraníes están de acuerdo en no seguir su desarrollo nuclear, el embajador iraní en Pakistán, quien supuestamente recibirá una delegación de Irán y los Estados Unidos para negociar un acuerdo, sostuvo: “No están teniendo negociaciones con los Estados Unidos”.

“Si se demuestra que todo esto ha sido mentira, estamos frente a una situación mucho más profunda”, advirtió Repetto.

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