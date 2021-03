Otra gaffe de Boris Johnson: atribuyó a la “codicia” su éxito en el programa de vacunación

LONDRES.- “El capitalismo y la codicia” le dieron a Reino Unido su éxito en la vacunación de su población, según dijo el primer ministro Boris Johnson a parlamentarios en una reunión a puerta cerrada, elogiando a las compañías farmacéuticas por desarrollar una inyección en un tiempo récord.

Los comentarios, publicados por varios medios internacionales fueron hechos por Johnson durante una reunión de Zoom y podrían inflamar una disputa con la Unión Europea, que está considerando prohibir las exportaciones de vacunas al Reino Unido.

“La razón por la que tenemos el éxito de la vacuna es por el capitalismo, por la codicia, amigos míos”, dijo Johnson, según comentarios recogidos inicialmente por el periódico The Sun durante una reunión con legisladores conservadores con el fin de pedirles su apoyo a las restricciones para contener el coronavirus.

Según The Sun, el mandatario agregó: “De hecho, lamento haberlo dicho”, y pidió repetidamente a los legisladores que “olviden que dije eso”. Una fuente no identificada le dijo a The Sun que no abordó la disputa con la UE.

Cuando se le preguntó sobre el comentario, la ministra del Interior, Priti Patel, dijo que no estaba en la reunión.

“El primer ministro siempre reconoce el gran éxito que hemos tenido en términos de la vacuna, no solo el plan de vacunación, que es increíble, sino también nuestra capacidad como país para desarrollar la vacuna, y el papel que desempeñan las empresas farmacéuticas y la ciencia y la tecnología ha jugado en eso”, dijo Patel.

El Reino Unido va a suavizar gradualmente las restricciones bajo un plan que se apoya en el éxito de la campaña nacional de vacunación, mediante el que se ha administrado ya una primera dosis a más de 28 millones de personas.

El martes, un representante de la UE dijo que la Comisión Europea ampliará los poderes para abrir la puerta a la posibilidad de bloquear las exportaciones de la vacuna de Covid-19 al Reino Unido y otras áreas con tasas de vacunación mucho más altas, y para cubrir los retrasos en las entregas de los suministros contratados.

Reuters