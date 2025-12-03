Otro apagón masivo en Cuba: La Habana y la mitad del país quedaron sin electricidad

LA HABANA.– La mitad de Cuba amaneció el miércoles sin electricidad luego de un colapso parcial del sistema energético que dejó a oscuras a la capital, La Habana, y a gran parte del oeste del país, según informaron medios estatales y testigos presenciales.

La compañía eléctrica de la capital reportó “una desconexión del Sistema Electroenergético nacional de la parte occidental” que afectó varias provincias del oeste. En La Habana, donde viven 1,7 millones de personas, hubo una “afectación general (...) No hay servicio eléctrico”, precisó la empresa.

La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) informó en una nota en redes sociales que el colapso se produjo sobre la cinco de la madrugada (6 am en la Argentina).

⚠️ Alrededor de las 5: 00 de esta mañana ocurrió una desconexión del SEN en la zona occidental. De Mayabeque a Pinar del Río. Ya se trabaja en la recuperación. pic.twitter.com/ymgEQYLvb4 — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) December 3, 2025

La caída del sistema ocurre después de dos días de desabastecimiento de energía en las horas pico a nivel nacional que superaron el 55% de déficit. El lunes, por ejemplo, la UNE pronosticó un requerimiento de 3250 megavatios y una cobertura de 1325.

Cuba atraviesa una severa crisis económica, que se refleja en el deterioro de su sistema eléctrico y apagones masivos recurrentes desde hace dos años. La isla, con 9,7 millones de habitantes, ha sufrido cinco cortes eléctricos generales desde fines de 2024, algunos de los cuales han durado varios días.

Problema recurrente

Según el funcionario del Ministerio de Energía y Minas –de la cual depende la UNE–, Lázaro Guerra, una falla en una línea de transmisión que enlaza las centrales de Santa Cruz del Norte con Guiteras provocó una sobrecarga y la caída del sector occidental del sistema energético.

“Ya se restablecieron los protocolos de la zona más occidental del país, que es un proceso más rápido que cuando se cae el sistema completo“, explicó Guerra a medios estatales locales. El regreso de la corriente será progresivo, agregó el funcionario.

El horizonte de La Habana estaba mayormente oscuro antes del amanecer, y sólo los hospitales y algunos hoteles turísticos seguían iluminados a primera hora del miércoles, observó un testigo de Reuters.

La gente enciende una linterna mientras cruza una calle con su perro durante un apagón en La Habana, el miércoles 10 de septiembre de 2025 Ramon Espinosa - AP

Las centrales eléctricas petroleras de Cuba, ya obsoletas, sufrieron una crisis total el año pasado a medida que disminuían las importaciones de crudo de Venezuela, Rusia y México. Inauguradas en los años 1980 y 1990, las ocho centrales se rompen regularmente o su actividad debe ser interrumpida durante semanas por mantenimiento.

Hasta ahora, por otro lado, la instalación con la ayuda de China de 30 parques fotovoltaicos no han impedido que se repitan los apagones.

Vista general de La Habana durante un apagón el 3 de diciembre de 2025 YAMIL LAGE� - AFP�

Muchos habitantes de la isla caribeña sufren apagones diarios de 20 horas o más. Incluso los habitantes de La Habana, antes protegidos de la peor parte de los cortes, se enfrentan ahora regularmente a 10 horas o más sin electricidad cada día.

El gobierno cubano atribuye el empeoramiento de los apagones a la escasez de combustible, la infraestructura anticuada y los daños causados por el huracán Melissa.

Algunas personas caminan por la calle durante un apagón general el viernes 14 de marzo de 2025, en La Habana, Cuba Ramon Espinosa - AP

Al mismo tiempo, las autoridades afirman que el embargo financiero y comercial de Estados Unidos, vigente desde 1962, le impide reparar su red eléctrica. Pero economistas señalan una falta crónica de inversión estatal en el sector.

La crisis económica por la que atraviesa la isla se profundizó además durante la pandemia del coronavirus –que paralizó al sector clave del turismo– y se agudizó por una fallida reforma financiera interna para unificar la moneda, así como por el incremento de las sanciones establecidas por Washington.

