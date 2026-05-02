Es cubano, el ICE lo deportó a México por error y ahora no logra traerlo de vuelta a EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deportó en febrero a México a Lázaro Romero León, un ciudadano cubano de 59 años, pese a una orden de un juez federal de California que prohibía su expulsión. Dos meses después, el gobierno de Estados Unidos no logra concretar su regreso.

El ICE deportó por error a un cubano pese a orden judicial en California

El 13 de febrero, el juez federal Hernán D. Vera determinó que Romero León debía permanecer en Estados Unidos mientras se resolvía su caso. La orden señalaba que existía una “probabilidad de éxito” en su reclamo y un riesgo de daño irreparable, explicó Los Angeles Times.

Un juez federal amenaza con sanciones por desacato al gobierno ICE

Sin embargo, días después, el ICE ejecutó la deportación. En documentos judiciales, un funcionario explicó que la medida respondió a “un gran volumen de órdenes judiciales” ese fin de semana, lo que impidió que la instrucción del juez se transmitiera a tiempo.

EE.UU. enfrenta trabas legales y diplomáticas para repatriar al migrante

Tras la expulsión, el gobierno estadounidense inició gestiones para traerlo de regreso. Primero evaluó un traslado en avión desde Chiapas. Sin embargo, las autoridades mexicanas no aceptaron como válidos el documento emitido por el ICE ni otros dos papeles con fotografía de centros de detención de EE.UU., ni las copias de su identificación de Puerto Rico y su acta de nacimiento. Por ese motivo, no pudo abordar el vuelo.

Luego, se organizó un viaje en autobús hacia la frontera. El boleto fue abonado por la defensora pública federal adjunta Margaret Farrand. Aun así, Romero León fue detenido en un control antes de llegar a destino por falta de documentación válida y trasladado a un centro de detención.

Dos meses después, EE.UU. no logra concretar su regreso desde México ICE

La situación del cubano se expuso durante una audiencia el 23 de abril en Los Ángeles. El juez Vera cuestionó a los funcionarios federales por no cumplir su disposición y advirtió sobre posibles sanciones por desacato. El magistrado afirmó que “no es posible que se nieguen a devolver a alguien que fue deportado erróneamente” y exigió que el caso se elevara a instancias superiores. También señaló que en otros expedientes similares las personas habían sido devueltas con rapidez.

Romero León forma parte de unos 6000 ciudadanos cubanos expulsados a México bajo un acuerdo informal entre ambos países. Según explicó la fiscal adjunta especial Whitney Wakefield, ese mecanismo solo contempla la expulsión desde Estados Unidos hacia México. Wakefield indicó que el acuerdo “no cubre los casos en que un solicitante deba ser repatriado”, lo que requiere cooperación adicional de las autoridades mexicanas, que hasta el momento no se concretó.

La historia migratoria del cubano deportado: ingreso, antecedentes y detención

El migrante ingresó ilegalmente a Estados Unidos el 12 de octubre de 1992 por Miami. En 2002 recibió una orden de deportación, aunque permaneció en el país norteamericano bajo supervisión. Durante más de 20 años residió en Puerto Rico, donde trabajó en la construcción y otros empleos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló que posee antecedentes por falsificación, violencia doméstica, posesión de drogas con intención de distribución y un delito relacionado con armas. En mayo de 2025 fue arrestado en la isla boricua y llevado a centros de detención de ICE en California y Arizona.

Dónde está el cubano deportado: vive sin recursos en Tapachula, México

Romero León fue liberado recientemente de un centro de detención en México y, según su testimonio, fue dejado en la zona de la frontera con Guatemala, desde donde caminó varios kilómetros hasta regresar a Tapachula, México.

El hombre indicó que los oficiales mexicanos le informaron que debía abandonar el país norteamericano en un plazo de cinco días. Actualmente duerme en el patio de una vivienda y continúa con la misma ropa que tenía al momento de su deportación, sin dinero para cubrir sus necesidades básicas. Mientras tanto, funcionarios del gobierno estadounidense evalúan nuevas alternativas para su traslado, entre ellas la posibilidad de utilizar una embarcación a través de la Guardia Costera.