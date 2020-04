Una escena diaria en Nueva York Fuente: AFP

WASHINGTON.- La debacle económica desatada en Estados Unidos por la pandemia del nuevo coronavirus dejó una nueva estadística estremecedora: otras 6,6 millones de personas solicitaron seguro de desempleo luego de perder su trabajo la semana anterior, un número casi calcado al de la semana previa. Así, en apenas tres semanas, más de 16 millones fueron despedidas o suspendidas.

Ante ese panorama, la Reserva Federal tomó una inédita y drástica medida: anunció que proveerá hasta US$ 2,3 billones en préstamos para apoyar la economía , una cifra equivalente a más del 10% del producto bruto interno (PBI), similar al hercúleo paquete de estímulo fiscal aprobado por el Congreso.

"La máxima prioridad de nuestro país debe ser abordar esta crisis de salud pública, brindar atención a los enfermos y limitar la propagación del virus", dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell , en un comunicado. "El papel de la Reserva Federal es proporcionar tanto alivio y estabilidad como podamos durante este período de actividad económica limitada, y nuestras acciones ayudarán a garantizar que la recuperación final sea lo más vigorosa posible", agregó.

El Departamento de Trabajo informó que 6.606.000 personas se anotaron para cobrar el seguro de desempleo durante la semana última, apenas por debajo de las 6.867.000 personas que lo hicieron la semana previa, una cifra que además fue revisada al alza por el gobierno.

La tasa de desempleo estimada para fines de marzo fue del 5,1%, indicó la agencia federal.

Así y todo, esas cifras ni siquiera reflejan el daño completo que la pandemia infligió en la vida de millones de personas. Los inmigrantes indocumentados, por ejemplo, no pueden solicitar el seguro de desempleo. Y economistas estiman que mucha gente aún no ha llegado a solicitar asistencia del Estado porque las líneas telefónicas para hacerlo no dan abasto. Muchos freelancers y las personas que trabajan en la informalidad tampoco pueden aplicar.

En las últimas tres semanas desde que Estados Unidos comenzó a encerrarse para enfrentar la pandemia, más de 16 millones de personas se quedaron sin trabajo o fueron suspendidas, un reflejo del "freno súbito" que sufrió la economía. La Casa Blanca y la gran mayoría de los gobiernos estatales decretaron el cierre fronteras, la paralización de vuelos internacionales, e impusieron medidas de confinamiento aplicadas por más de la mitad de los estados del país y el gobierno federal para evitar la propagación del nuevo coronavirus, que forzaron el cierre de tiendas, bares, restaurantes, gimnasios y peluquerías.