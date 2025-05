Pandemia, volcanes, corrupción, inundaciones y ahora el apagón: por qué Pedro Sánchez sale bien parado de todas las crisis

MADRID.- Una repetición electoral, una amnistía, la investigación sobre su mujer por corrupción y, como si fuera poco, un puñado de inéditas catástrofes naturales. La resiliencia de Pedro Sánchez sorprende a propios y ajenos, porque el presidente de España salió adelante pese a la crisis desatada por el Covid y, cuando todavía se usaban barbijos, tuvo que afrontar el caos por Filomena, la tormenta de nieve más importante de las últimas décadas. Meses después erupcionó el volcán La Palma y este año Valencia sufrió las terribles inundaciones que dejaron 224 muertos.

Manual de resistencia, se titula la autobiografía de Sánchez publicada en 2019, un presagio de las adversidades que tendría que afrontar en La Moncloa. El apagón que sorprendió esta semana al presidente socialista es un nuevo capítulo entre las crisis de su gobierno, aunque esta vez, la responsabilidad por el colapso energético puede golpear su popularidad si se concluye que se trató de una negligencia de su administración.

Pasajeros saturan las entradas de la estación de trenes Sants de Barcelona, España, el martes 29 de abril de 2025. (AP Foto/Emilio Morenatti) Emilio Morenatti - AP

“Pedro Sánchez es como un gato: cae siempre de pie. Fueron catástrofes que podrían haber hecho caer de un sopetón a cualquier gobierno, pero allí está, aguantando”, dice Carmen Beatriz Fernández, profesora de Comunicación Política en la Universidad de Pforzheim, Alemania. La académica advierte, sin embargo, que el apagón puede afectarle más que otros casos. “Al abrirse una investigación de la Unión Europea, la discusión sobre la responsabilidad se prologará y eso no lo beneficia. En el peor de los casos, su gobierno puede cargar con la culpa, lo que afectaría su popularidad”.

María Gabriela Ortega Jarrín, doctora en Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, aclara que este colapso energético no es comparable con una catástrofe natural, como la erupción de un volcán o una inundación, porque “las responsabilidades pueden ser muy distintas”. La consultora sostiene que la moneda todavía está en el aire para Sánchez, que puede ser víctima o culpable en esta nueva crisis por el colapso energético. “Si se concluye que fue un ciberataque, Sánchez será víctima. En cambio, si finalmente fuera responsabilidad de Red Eléctrica seguramente buscará un culpable a quien señalar, como dictan los manuales de crisis”, explica.

Los viajeros yacen en el suelo mientras se preparan para pasar la noche en la estación de tren de Atocha, tras un corte de luz masivo que afectó a toda la península Ibérica y al sur de Francia OSCAR DEL POZO - AFP

Cinco días después del apagón, el gobierno socialista todavía ofrece una explicación sobre por qué el sistema eléctrico español colapsó el lunes. El presidente se limitó a explicar que hubo “una anomalía” cuando desaparecieron “súbitamente” 15 gigavatios del sistema, que equivalen -añadió- al 60% de la electricidad que se estaba consumiendo en España. Dijo que no había pruebas concluyentes para determinar que se trataba de un ciberataque y que una comisión dispuesta por La Moncloa todavía investigaba qué había motivado el problema que desató la crisis.

Debilitada la opción del ataque externo, las otras hipótesis que están bajo investigación tanto del gobierno español como de la Unión Europea son que el problema se haya ocasionado por el ingreso irregular de energías renovables en el sistema energético o una falla humana por parte de Red Eléctrica, la empresa privada con participación mayoritaria estatal que administra el sistema. Sin embargo, esta compañía descartó públicamente ambas opciones.

En línea con los manuales de gestión de crisis, Sánchez advirtió en una conferencia de prensa que revisarán la responsabilidad de las empresas privadas proveedoras de energía. “Para salir ileso de una crisis tienes que buscar un enemigo externo”, apunta Ortega Jarrín. El líder socialista ya se había enfrentado a estas grandes compañías energéticas cuando la invasión de Rusia a Ucrania disparó a niveles récord los precios de la electricidad que pagaban los hogares españoles.

Paloma Piqueiras, profesora de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, coincide en que, a diferencia de otras crisis, esta vez no será tan fácil para el líder socialista eludir responsabilidades. “¿Puede Sánchez controlar el clima? No. ¿Puede Sánchez evitar una pandemia mundial? No. ¿Tuvo su gobierno responsabilidad en el apagón? Todavía no lo sabemos, pero ya no se trata de una cuestión incontrolable, como otras crisis”, argumenta.

Que Red Eléctrica esté bajo fuego puede ser contraproducente para el presidente español, porque en el consejo de esa empresa conviven dirigentes políticos. Beatriz Corredor, la presidenta, fue ministra del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. “Seguramente lo afectarán los temas que saldrán al debate público derivados de esta crisis, como la necesidad de fortalecer la red energética o la discusión por los políticos acomodados en empresas como Red Eléctrica. Sánchez hubiese preferido hablar de los indicadores económicos y de sus medidas sociales. Ahora tendrá que adaptarse y eso sabe hacerlo muy bien”, remarca Piqueiras.

Experto en crisis

¿Por qué Sánchez es hábil para superar tantas crisis? Su personalidad metódica, su el excelente manejo de la comunicación, su “adaptabilidad” y la experiencia obtenida después de tantas crisis sobrellevadas fueron algunas de las características que mencionaron los expertos consultados por LA NACION. “Es una persona que mantiene una metodología de trabajo. Sabe que primero hay que hacer una cosa y luego pasar a la siguiente. Esa personalidad le ayuda mucho”, explica Ortega Jarrín.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez (c), junto al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska (segundo izquierda) en el Centro de Emergencias de la Generalitat valenciana, en l'Eliana (Valencia), desde el que se coordina la emergencia por la dana EFE/Kai Forsterling Kai Forsterling - EFE

La experta en comunicación política remarca la claridad de Sánchez a la hora de enfrentar distintas crisis. “En este caso, Sánchez lo primero que ha dicho es que estaban trabajando para reestablecer la electricidad lo antes posible, que era lo que la opinión pública necesitaba escuchar en ese momento. En un segundo lugar, mencionó que estaban investigando qué había pasado. Suena simple, pero es complicado hacerlo bien”, insiste.

Para Piqueiras, el secreto de Sánchez es su capacidad de adaptarse rápidamente a situaciones inesperadas: “Tiene la capacidad para enfrentar la crisis, centrarse durante días o semanas en eso, y después seguir con sus temas de agenda. Es como si encapsulara los eventos, los resuelve y luego continúa con su gestión. No tengo dudas de que la clave es su adaptabilidad”.

Fernández, académica y consultora política, asegura que el secreto de Sánchez como gerenciador de crisis es su habilidad para manejar la agenda pública. “Cuenta con artificios de manejo de la opinión pública muy hábiles”, sostiene. Y recuerda que, cuando se hizo público el caso que involucraba a su mujer, Begoña Gómez, por un caso de corrupción, el mandatario español publicó una carta en sus redes sociales para anunciar que se tomaba unos días de reflexión antes de decidir si renunciaba al frente del gobierno español.

Los expertos coinciden en que la crisis política más difícil que le tocó gestionar fue su última investidura, cuando tuvo que pactar con partidos catalanes una amnistía a los dirigentes independentistas condenados por el Proces de 2017 a cambio de obtener los votos que le dieran la mayoría en el Congreso. “Nadie creía que pudiera hacerlo y ya lo ves: está gobernando”, remarca Ortega Jarrín.

Sánchez había quedado arrinconado tras un resultado electoral adverso, que también puede explicarse por la gestión de la crisis más profunda que le tocó gestionar como presidente: el Covid. La mayoría de los mandatarios que convivieron con la pandemia no fueron reelectos, pero el líder socialista, otra vez, sobrevivió. Perdió popularidad y, por eso, el Partido Popular fue el más votado en 2023, pero la oposición no logró sellar las alianzas que le permitieran alcanzar la mayoría en el Congreso. De la mano de Sánchez, el Partido Socialista, el segundo más votado, emergió de las cenizas para armar una inédita alianza de investidura con otras siete fuerzas políticas. “Armó un Frankenstein”, concluye la consultora Fernández y sigue gobernando.