Pánico en el Carnaval Río de Janeiro: una carroza perdió el control, embistió al público y aplastó a tres personas

Un grave accidente empañó las celebraciones del Carnaval de Río de Janeiro cuando una carroza de grandes dimensiones perdió el control y aplastó a tres personas en el Sambódromo. El hecho, que generó conmoción entre los asistentes y participantes del desfile, ocurrió en la zona de salida, momentos después de que la estructura completara su recorrido oficial ante los jurados. Imágenes exclusivas de LN+.

LN+: panico en el Carnaval de Rio

La carroza sufrió un desperfecto, provocando una maniobra fallida que hizo que la gran estructura embistiera al público, atropellando a tres personas. En las imágenes de LN+, se evidencia la magnitud del vehículo y el momento de desesperación de los presentes.

Según las autoridades, el siniestro no se produjo durante el desarrollo de la coreografía principal frente a las tribunas del Sambódromo, sino segundos después de haber cruzado la meta.

Este dato es clave para la investigación, ya que refuerza la hipótesis de que el accidente fue consecuencia de la premura y el descuido por liberar la pista de desfile.

El nerviosismo se impuso en el medio de los clásicos festejos

El estado de los heridos

Respecto al estado de salud de los afectados, se confirmó que de las tres personas atropelladas, una sufrió heridas leves y recibió el alta tras las primeras curaciones.

Las otras dos víctimas debieron ser trasladadas de emergencia al Hospital Souza Aguiar debido a la gravedad de sus lesiones.

El herido de mayor consideración es un hombre de 65 años, quien se desempeña como personal de logística de la propia escuela de samba involucrada.

Según el informe médico, el trabajador debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia tras presentar fracturas expuestas en ambas piernas y lesiones severas en sus manos. Su estado de salud es seguido de cerca por las autoridades sanitarias de Río de Janeiro.