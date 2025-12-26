Pánico y desconcierto en la aldea nigeriana alcanzada por un ataque aéreo de EE.UU.

JABO, Nigeria.– Sanusi Madabo, un agricultor de 40 años de la aldea nigeriana de Jabo, se preparaba para acostarse cuando escuchó un fuerte ruido como el de un avión estrellándose. Salió corriendo de su casa de adobe con su esposa y vio el cielo brillar de un rojo intenso.

La luz brilló durante horas. “Era casi de día”, dijo Madabo. No se enteró hasta más tarde de haber presenciado un ataque estadounidense contra un supuesto campamento del grupo extremista Estado Islámico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la noche del jueves que Estados Unidos había lanzado un “poderoso y mortal ataque” contra las fuerzas de Estado Islámico en Nigeria. El gobierno nigeriano confirmó su cooperación con Washington en el bombardeo.

Ataque Nigeria

Los residentes de Jabo, una aldea en el estado de Sokoto, al noroeste de Nigeria, declararon que los ataques aéreos los hicieron presas del pánico y la confusión. También afirmaron que la aldea nunca había sido atacada por bandas armadas como parte de la violencia que, según Estados Unidos, es generalizada, aunque este tipo de ataques sí ocurren con frecuencia en aldeas vecinas.

“A medida que se acercaba a nuestra zona, el calor se intensificó”, recordó Abubakar Sani, quien vive a pocas casas del lugar de la explosión. “Nuestras habitaciones comenzaron a temblar y luego se desató el fuego. El gobierno nigeriano debería tomar las medidas adecuadas para protegernos como ciudadanos. Nunca antes habíamos experimentado algo así“.

Aldeanos de Jabo echan un vistazo a la zona del bombardeo; muchos se llevaron restos de metales Tunde Omolehin� - AP�

“Una nueva fase de un viejo conflicto”

Los ataques aéreos son el resultado de un tenso enfrentamiento diplomático que viene de hace meses entre Nigeria y Estados Unidos. La administración Trump sostiene que Nigeria está sufriendo un genocidio cristiano, una afirmación que el gobierno nigeriano rechaza.

Sin embargo, ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria afirma que los ataques aéreos son resultado del intercambio de inteligencia y la coordinación estratégica entre ambos gobiernos.

El canciller de Nigeria, Yusuf Tuggar, calificó los ataques aéreos como una “nueva fase de un viejo conflicto” y afirmó que esperaba más bombardeos. “Para nosotros, es algo que ha estado ocurriendo”, añadió Tuggar, refiriéndose a los ataques de bandas armadas que han tenido como objetivo a cristianos y musulmanes en Nigeria durante años.

El momento del lanzamiento de un misil desde un buque norteamericano HANDOUT� - US Department of Defense�

Bulama Bukarti, analista de seguridad sobre África subsahariana en el Instituto Tony Blair, afirmó que el temor de los residentes se ve agravado por la falta de información.

Los residentes afirman que no hubo víctimas y que los agentes de seguridad acordonaron la zona. Sin embargo, el gobierno nigeriano no ha publicado información sobre los militantes atacados ni ninguna evaluación de las víctimas tras el ataque.

“Lo que podría ayudar a calmar la tensión es que los gobiernos estadounidense y nigeriano declaren quiénes fueron los objetivos, qué fue atacado y qué ha sucedido hasta ahora”, dijo Bukarti. Dicha información “sigue faltando, y cuanto más opacos sean los gobiernos, más pánico habrá sobre el terreno, y eso es lo que intensificará la tensión".

Combatientes extranjeros

Ataque Nigeria

Los analistas afirman que los ataques podrían haber estado dirigidos contra el grupo Lakurawa, un actor relativamente nuevo en la compleja crisis de seguridad de Nigeria.

El primer ataque del grupo se registró alrededor de 2018 en la región noroeste, antes de que el gobierno nigeriano anunciara oficialmente su presencia el año pasado. Investigadores de seguridad han documentado que el grupo extremista está integrado principalmente por extranjeros de la región africana del Sahel.

Sin embargo, los expertos afirman que no se han demostrado los vínculos entre el grupo Lakurawa y Estado Islámico. Estado Islámico de la Provincia de África Occidental, una rama de ISIS en Nigeria, tiene sus bastiones en el noreste del país, donde actualmente se encuentra envuelto en una lucha de poder con su organización matriz, Boko Haram.

Militares del Ejército de Nigeria en el norte del país combatiendo a Boko Haram y Estado Islámico (Archivo) FUERZAS ARMADAS DE NIGERIA - FUERZAS ARMADAS DE NIGERIA

“Lo que podría haber sucedido es que, en colaboración con el gobierno estadounidense, Nigeria identificó a Lakurawa como una amenaza e identificó campamentos pertenecientes al grupo", declaró Bukarti.

Mientras tanto, algunos lugareños se sienten vulnerables. Aliyu Garba, líder de la aldea de Jabo, dijo que los escombros de los ataques estaban esparcidos en el lugar y que los residentes acudieron ahí. Algunos recogieron fragmentos de los escombros con la esperanza de encontrar metal valioso para comerciar, y Garba dijo temer que puedan resultar heridos.

Para Balira Sa’idu, de 17 años, el ataque la sacudió mientras se preparaba para casarse. “Se supone que debería estar pensando en mi boda, pero ahora mismo estoy entrando en pánico”, dijo. “El ataque lo cambió todo. Mi familia tiene miedo y ni siquiera sé si es seguro continuar con el plan de boda en Jabo”.

Secuestro y liberación

Al cabo de otro incidente vinculado con los jihadistas, en una reunión navideña, familias y aldeanos en el centro-norte de Nigeria lloraron y abrazaron a los escolares recién liberados tras ser víctimas de uno de los mayores secuestros masivos en la historia del país.

Los 130 escolares y maestros fueron liberados tras un mes de cautiverio y llevados a casa en la comunidad de Papiri, en el estado de Níger, en la noche del miércoles, marcando el último grupo liberado desde el ataque del 21 de noviembre a la Escuela Católica St. Mary’s en Papiri.

Soldados del Ejército de Nigeria patrullan una zona rural infestada de militantes jihadistas (Archivo) STEFAN HEUNIS� - AFP�

Madres con ojos llorosos abrazaron fuertemente a sus hijos mientras otros niños eran levantados en el aire, sus rostros radiantes de alegría mientras los aldeanos los llamaban y examinaban cuidadosamente para asegurarse de que no fueron lastimados.

Los secuestros escolares se han convertido en un grave problema en medio de la inseguridad en el país más poblado de África. La mayoría de los niños secuestrados de Papiri tenían entre 10 y 17 años, según la escuela.

Agencia AP