PARIS (AFP).- El diputado socialista Emmanuel Grégoire fue elegido este domingo alcalde de París, en reemplazo de Anne Hidalgo. Al frente de una alianza integrada por socialistas, ecologistas y comunistas, el dirigente obtuvo el 53,1% de los votos, según una estimación de Ipsos BVA Cesi. Otras proyecciones coincidieron en esa tendencia.

“Mi historia es la de un joven que soñaba con París (...) y que quiere que esta ciudad siga haciendo soñar”, expresó Grégoire durante la campaña. A sus 48 años, sucederá a Hidalgo al frente de la capital francesa.

El alcalde parisino electo nació en 1978, en el seno de una familia de tradición comunista, en Les Lilas, ciudad popular al este de París, y, tras el divorcio de sus padres, se trasladó a vivir al suroeste de Francia. Su infancia la pasó con “familias” recompuestas, con seis hermanos por parte de padre y uno de madre.

Tras estudiar en el Instituto de Estudios Políticos de Burdeos, trabajó durante 10 años en empresas de asesoría médica del sector privado, antes de dar el salto a la política como consejero de figuras socialistas. Adepto de una línea socialdemócrata, se afilió a inicios del siglo XXI al Partido Socialista en París y Bertrand Delanoë, el alcalde que arrebató la capital a la derecha en 2001, lo nombró su jefe de gabinete en 2009.

París eligió nuevo alcalde: quién es Emmanuel Grégoire, el sucesor de Anne Hidalgo. Michel Euler - AP

Cuando el socialista François Hollande llegó a la presidencia de Francia en 2012, integró el equipo de su primer ministro, Jean-Marc Ayrault, del que llegó a ser su mano derecha.

En 2018, su predecesora Hidalgo lo nombró primer teniente de alcalde, el número dos de la alcaldía, pero la derrota de Anne en la primera vuelta de la presidencial de 2022 los alejó. Grégoire fue elegido diputado por París dos años después y abandonó su cargo en el gobierno de la capital.

El hasta ahora diputado es considerado el heredero de la francoespañola y, junto a sus aliados ecologistas y comunistas, continuará sus políticas para adaptar París al cambio climático. Sin embargo, también hereda las preocupaciones sobre el acceso a la vivienda, la inseguridad y la suciedad en las calles de la Ciudad de la Luz, así como las denuncias de agresiones sexuales a menores en escuelas públicas por parte de animadores.

Emmanuel Grégoire hereda las preocupaciones sobre el acceso a la vivienda, la inseguridad y la suciedad en las calles de la Ciudad de la Luz, así como las denuncias de agresiones sexuales a menores en escuelas públicas por parte de animadores. NurPhoto - NurPhoto

“Quiero convertir París en un lugar de protección de los niños”, dijo el socialista que, poco después del suicidio de su hermano en noviembre, reveló una “herida interna”: él mismo fue víctima de abusos sexuales cuando era niño.

El alcalde electo tiene tres hijos de una antigua relación y vive con otra mujer que tiene a su vez dos hijos. Es “una gran tribu” con edades entre 20 y 9 años, “con las alegrías y los desafíos que viven las familias que se reorganizan”, explicó en una reciente entrevista.