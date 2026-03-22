Tras el ultimátum de Trump, Irán amenaza con atacar los polos energéticos de la región

JERUSALÉN.– La guerra en Medio Oriente entró en una fase más peligrosa luego de que Irán amenazara con atacar infraestructura energética en toda la región en respuesta al ultimátum lanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió que destruirá centrales eléctricas iraníes si Teherán no garantiza la reapertura total del estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. El cruce de advertencias eleva el riesgo de una escalada que podría impactar de lleno en los mercados energéticos y financieros globales.

La advertencia iraní fue explícita. El presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que cualquier ataque contra instalaciones energéticas de su país será respondido con una ofensiva “irreversible” sobre infraestructuras petroleras y energéticas en toda la región. Por lo que anticipó una ofensiva “que mantendrá los precios del petróleo elevados durante largo tiempo”,

En la misma línea, el mando militar Khatam al-Anbiya anticipó que también podrían ser blanco instalaciones tecnológicas y plantas desalinizadoras vinculadas a Estados Unidos en Medio Oriente.

The illusion of erasing Iran from the map shows desperation against the will of a history-making nation. Threats and terror only strengthen our unity. The Strait of Hormuz is open to all except those who violate our soil. We firmly confront delirious threats on the battlefield. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 22, 2026

“La ilusión de borrar a Irán del mapa demuestra desesperación frente a la voluntad de una nación que ha hecho historia. Las amenazas y el terror no hacen más que reforzar nuestra unidad”, afirmó el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en su cuenta de la red social X. “El estrecho de Ormuz está abierto para todos, excepto para quienes violan nuestro territorio. Enfrentamos con firmeza las amenazas delirantes en el campo de batalla”, agregó.

El ultimátum de Trump, difundido a través de redes sociales, marca un giro en la retórica de Washington. “Si Irán no abre completamente el estrecho de Ormuz en 48 horas, Estados Unidos atacará y destruirá sus centrales eléctricas, empezando por la más grande”, afirmó el mandatario. La amenaza se produce en medio de un despliegue creciente de fuerzas estadounidenses en la región y tras semanas de ofensiva conjunta con Israel.

El ultimátum de Trump a Irán

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, se convirtió en el eje del conflicto. La interrupción del tránsito de buques y los ataques a instalaciones energéticas ya provocaron recortes de producción en países del Golfo y un fuerte aumento en los precios del combustible, con temores crecientes de inflación a nivel global.

Analistas señalan que la estrategia de Washington apunta a presionar económicamente a Irán sin destruir su capacidad petrolera de largo plazo, pero el riesgo de represalias en cadena podría desestabilizar toda la región. La red eléctrica iraní está profundamente vinculada a su industria energética, por lo que un ataque a centrales clave podría paralizar exportaciones, refinerías y sistemas logísticos.

Otros frentes del conflicto

El conflicto sigue escalando sobre el terreno. Misiles iraníes impactaron en las ciudades israelíes de Dimona y Arad, cerca del principal centro nuclear del país, dejando decenas de heridos y daños significativos en edificios residenciales. Las autoridades israelíes reconocieron que no lograron interceptar algunos de los proyectiles, lo que marca un cambio en la dinámica militar del conflicto.

El primer ministro Benjamin Netanyahu recorrió las zonas afectadas y calificó de “milagro” que no se registraran más víctimas fatales. Sin embargo, insistió en que el país enfrenta una “batalla histórica” contra Irán y llamó a la población a respetar las alertas de seguridad. Según cifras oficiales, más de 2000 personas murieron desde el inicio de la guerra, iniciada el 28 de febrero.

Fuerzas de seguridad israelíes y personal de primera respuesta se congregan en el lugar de un ataque que afectó a un barrio residencial en la zona de Petah Tikva JACK GUEZ - AFP

En este contexto, el frente norte con Hezbollah suma presión adicional. El grupo libanés, aliado de Irán, se atribuyó un ataque con cohetes que mató a un hombre en el norte de Israel, en la localidad de Misgav Am. Se trata de la primera víctima mortal en territorio israelí causada por fuego procedente de Líbano desde el inicio de la actual escalada.

Desde el comienzo del conflicto regional, Hezbollah lanzó cientos de proyectiles contra posiciones israelíes, lo que provocó una respuesta militar masiva de Israel en el sur del Líbano. Según autoridades libanesas, los bombardeos dejaron más de 1000 muertos y más de un millón de desplazados, en una crisis humanitaria que agrava el escenario regional.

Israel, por su parte, afirmó haber intensificado sus operaciones terrestres en el sur libanés, incluyendo incursiones en aldeas cercanas a la frontera y la destrucción de infraestructura considerada clave para las operaciones del grupo armado. También anunció planes para demoler viviendas en zonas que define como “de primera línea” y atacar puentes estratégicos, en particular sobre el río Litani, con el argumento de cortar rutas logísticas utilizadas por Hezbollah.

Llamados a una desescalada

En el plano internacional, el gobierno británico buscó bajar el tono a las advertencias sobre una posible expansión del conflicto hacia Europa. El ministro de Vivienda de Gran Bretaña, Steve Reed, aseguró que no existe evidencia de que Irán tenga la intención o la capacidad de atacar ciudades europeas con misiles balísticos, en respuesta a afirmaciones difundidas por Israel.

Reed también tomó distancia del ultimátum de Trump y subrayó que se trata de una posición unilateral de Estados Unidos. “El presidente estadounidense habla por sí mismo”, señaló, y agregó que el Reino Unido no se dejará arrastrar a la guerra, aunque protegerá sus intereses en la región y trabajará con aliados para reducir la tensión.

En otra intervención, el funcionario reiteró que Londres apuesta por una salida diplomática y evitó respaldar explícitamente la amenaza estadounidense. Sus declaraciones reflejan las diferencias dentro de los aliados occidentales frente a una escalada que podría tener consecuencias imprevisibles y extender el conflicto más allá de Medio Oriente.

Sigo con tristeza la situación en Oriente Medio, así como en otras regiones del mundo devastadas por la guerra y la violencia. No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas indefensas, víctimas de estos conflictos. Lo que las hiere a ellas, lacera a… — Papa León XIV (@Pontifex_es) March 22, 2026

En medio de la creciente violencia, también se alzaron voces desde el ámbito religioso. El papa León XIV hizo un llamado urgente al cese del conflicto y advirtió sobre las consecuencias humanitarias. “La muerte y el sufrimiento causados por esta guerra son un escándalo para toda la familia humana”, afirmó, en un mensaje en el que instó a las partes a retomar el diálogo.

El pontífice también pidió garantizar corredores humanitarios y asistencia para las poblaciones civiles afectadas, en particular en zonas donde los combates han destruido infraestructura básica y limitado el acceso a alimentos, agua y servicios de salud. Su intervención se suma a la de otros líderes internacionales que reclaman una desescalada inmediata.

Agencias AP y Reuters y diario El País