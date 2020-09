Perú, en vilo. Vizcarra de defiende en el juicio en el Congreso: "No me corro"

El presidente peruano, Martín Vizcarra, asistió a la sesión en el Congreso Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de septiembre de 2020 • 13:00

LIMA.- El presidente peruano, Martín Vizcarra, enfrentó hoy al Parlamento, donde la oposición le inició un proceso de destitución criticado por precipitado e inoportuno en uno de los países más golpeados por la pandemia del nuevo coronavirus. Los legisladores parecían estar lejos de lograr los 87 votos necesarios para que cese en el cargo, pero los analistas advirtieron que el mandatario podría salir golpeado aunque esquive el intento.

En su alocución, Vizcarra dijo tener "la conciencia tranquila" y señaló que, por ahora, "lo único ilegal probado es la grabación clandestina", en las que sin embargo sí que reconoce que él es una de las voces que se escucha. Además, ha pedido perdón: "Todo lo acontecido en los audios partió de una persona cercana a mi entorno". El mandatario se ofreció a tender "los puentes necesarios" y a colaborar con la Fiscalía, pero lamentó que se plantee su cese "sin investigación alguna". "Voy a demostrar que mi comportamiento siempre ha sido el correcto", enfatizó Vizcarra. "No me corro, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora", añadió.

El jefe del Congreso, el opositor Manuel Merino, abrió el juicio político al presidente, que debe concluir esta misma jornada con la votación de una moción de destitución del mandatario.

Merino, quien asumiría el poder si el presidente fuera cesado, abrió la sesión plenaria que mantiene en vilo al país en la mañana, con la presencia de Vizcarra y de su abogado defensor, Roberto Pereira. Tras los descargos, los parlamentarios iniciarán un debate, que puede tomar varias horas, antes de proceder a votar.

"Se inicia la sesión virtual del Congreso", dijo Merino, dirigiéndose a parte de sus colegas presentes mientras que la mayoría sigue la audiencia por internet debido a medidas de bioseguridad por la pandemia.

La capacidad de Vizcarra para impulsar la agenda anticorrupción que caracteriza su mandato podría verse aún más comprometida si se comprueba que el mandatario ha estado implicado en tráfico de influencias. "Su credibilidad para llevar a cabo esa agenda ya es problemática", dijo Jo-Marie Burt, investigadora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

La inestabilidad ha distraído la atención en uno de los países más afectados en el mundo por el coronavirus. En el centro de la trama está la relación entre Vizcarra y un músico poco conocido, Richard Cisneros, y los cerca de 50.000 dólares que éste recibió en contratos cuestionables con el Ministerio de Cultura por diversas actividades, entre ellas charlas motivacionales.

Una grabación de audio difundida por Edgar Alarcón -un legislador investigado por enriquecimiento ilícito- parece mostrar a Vizcarra coordinando una estrategia de defensa con dos asesores, tratando de aclarar sus versiones sobre cuántas veces lo había visitado el músico.

Vizcarra insiste en que no hubo ninguna actividad ilegal y en que no ha sido acusado.

El mandatario ingresó al Parlamento donde lo esperaba su abogado. Ambos tienen el derecho de participar durante una hora en el debate. Si bien los analistas criticaron el proceso apresurado por el que se inició el juicio político horas después de la publicación del audio, muchos están de acuerdo en que el mandatario les debe una explicación a los peruanos.

"Lo que mejor que podría hacer el presidente es ir al Congreso a explicar los audios y luego guardarse en sus cuarteles de invierno, dejar el protagonismo a los ministros hasta que finalice su gobierno'', señaló Alonso Cárdenas, profesor de Políticas Públicas en la Universidad Antonio Ruíz de Montoya en Lima.

Vizcarra asumió la presidencia en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, presionado por el Congreso tras conocerse la existencia de pagos no revelados por un importe cercano a los 782.000 dólares a su firma privada de consultoría de parte de la constructora Odebrecht, en el centro de un escándalo de corrupción que salpica a toda la región.

Odebrecht admitió haber pagado unos 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios en toda América Latina y casi todos los expresidentes peruanos vivos han sido implicados en la trama.

Vizcarra, que en ese momento era vicepresidente y fungía como embajador en Canadá, es ingeniero civil y era considerado un novato desconocido en política. Sin embargo, ha logrado convertirse en un presidente muy popular y recientemente alcanzó un índice de aprobación de 57% en un sondeo a pesar de la crisis económica causada por la pandemia y la elevada tasa de contagios.

Iniciativas

Muchos peruanos lo ven como un líder sincero que se ha enfrentado a la corrupción, destituyendo al Congreso el año pasado en una medida osada aclamada por la ciudadanía como una victoria contra una clase política deshonesta. Además, impulsó iniciativas para reformar el proceso de elección de los jueces e impedir que políticos con antecedentes delictivos aspiren a cargos públicos.

"Es el único presidente que sin mucho poder se ha enfrentado a los sinvergüenzas que han robado siempre'', dijo Pedro Quispe, un profesor jubilado que vendía mascarillas recientemente.

Según Steve Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard, Vizcarra ha dado "algunos pasos modestos hacia adelante" en lo relativo a la corrupción.

"No ha sido capaz de llevar a cabo toda la reforma política que él y sus aliados esperaban", apuntó Levitsky. "Pero la corrupción en los países de ingresos medios nunca se ha eliminado en una única presidencia".

Vizcarra trató de frenar su juicio político presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional, pero los magistrados determinaron la víspera que el procedimiento podía seguir su curso, bajo la creencia de que los legisladores no podrían destituirlo.

Está por verse en qué medida podría afectar este escándalo a los siete meses que le quedan en el cargo. Vizcarra gobierna sin bancada parlamentaria, la pandemia sigue avanzando sin control y la contracción económica ha dejado a millones de personas en la pobreza. Su presidencia parece que terminará rodeada de crisis.

"Está muy aislado, muy solo", dijo Burt. "Realmente, no creo que nadie esté ganando con esta situación".

Agencias AP y AFP

Conforme a los criterios de Más información