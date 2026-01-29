Petro habló sobre la vida sexual de Jesús y provocó una fuerte reacción de la Iglesia

BOGOTÁ.– La Iglesia católica y las comunidades evangélicas de Colombia rechazaron declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que Jesucristo tuvo relaciones sexuales, un tema especialmente sensible en un país de profunda tradición cristiana. Las afirmaciones del mandatario, realizadas durante un acto público el martes, generaron una fuerte reacción de líderes religiosos y encendieron la polémica en redes sociales.

Durante un extenso discurso plagado de polémicas declaraciones y pronunciado en el marco de la firma de un convenio con la Alcaldía de Bogotá para la recuperación del emblemático hospital San Juan de Dios, Petro cuestionó la representación histórica tradicional de Jesús. En ese contexto, afirmó que Jesucristo “hizo el amor”, “a lo mejor con María Magdalena”, y sostuvo que “un hombre así, sin amor, no podría existir”. “Murió rodeado de las mujeres que lo amaban, y eran muchas”, añadió el presidente, que se declara católico aunque no practicante.

#Urgente "Jesús hizo el amor, quizá con María Magdalena", polémica frase del presidente Gustavo Petro durante discurso en Bogotá que generó críticas y opiniones divididas en la opinión pública nacional.



pic.twitter.com/cohovMVUL0 — El Dato Colombia (@ElDatoColombia) January 29, 2026

De acuerdo con la doctrina cristiana, Jesucristo llevó una vida de celibato, sin relaciones sexuales ni vínculos sentimentales. Por ese motivo, las declaraciones del jefe de Estado fueron duramente criticadas en un país donde el 79% de los cerca de 50 millones de habitantes se identifican como católicos y un 10% profesa otras ramas del cristianismo.

“Falta de respeto”

La Confederación Evangélica de Colombia expresó su rechazo en un comunicado, en el que sostuvo que las afirmaciones del presidente “tergiversan la verdad histórica, bíblica y teológica” y “constituyen una falta de respeto” hacia la figura de Jesucristo y hacia millones de creyentes.

Por su parte, la Conferencia Episcopal de Colombia emitió el miércoles un pronunciamiento en el que reafirmó la fe de la Iglesia católica en Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador, y llamó al respeto por las creencias religiosas, en el marco de la Constitución y las leyes colombianas. En el documento, los obispos subrayaron que para los católicos Jesús no es solo un personaje histórico, sino que “su nombre es Santo y su persona reclama el respeto y la adoración con la que se trata al Dios Verdadero”.

El comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia contra los dichos de Petro

La Conferencia Episcopal citó la Constitución de 1991, la Sentencia C-817 de 2011 de la Corte Constitucional y la Ley 133 de 1994 sobre libertad religiosa, y afirmó que “ningún funcionario ni otra persona está llamado a emitir conceptos de orden teológico sobre las convicciones religiosas o doctrinales de los ciudadanos”. Asimismo, recordó que el poder público tiene la obligación de proteger las creencias de las personas y de mantener relaciones armónicas con las distintas confesiones religiosas presentes en el país.

En el mismo comunicado, la Iglesia invitó a los fieles y a quienes tengan dudas sobre la figura de Jesús a acudir a las fuentes doctrinales. “Invitamos a todos a leer asiduamente los evangelios y a repasar las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica”, señalaron los obispos, y exhortaron a evitar “cualquier ligereza” al referirse a la figura de Cristo.

Finalmente, la Conferencia Episcopal reiteró su respeto por las instituciones del Estado y su llamado permanente a la convivencia pacífica, al tiempo que pidió reciprocidad en el respeto a la fe y al derecho a profesarla y difundirla.

Petro, que fue educado en un colegio católico, manifestó en reiteradas ocasiones su admiración por la Teología de la Liberación, una corriente surgida en América Latina que promovía la defensa de los pobres y compartía algunos postulados con ciertas corrientes del marxismo. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre los límites entre la libertad de expresión de los funcionarios públicos y el respeto a las creencias religiosas en Colombia.

Agencia AFP y diario El Tiempo/GDA