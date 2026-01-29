El zar fronterizo de Trump dice que las operaciones en Minneápolis serán “selectivas” y anticipa una retirada de agentes

MINNEAPOLIS.– En medio de una escalada de protestas, enfrentamientos diarios y dos tiroteos mortales en Minneápolis, el zar fronterizo de Donald Trump, Tom Homan, dijo que los agentes federales a partir de ahora se centrarán en “operaciones de control estratégicas y selectivas”, lo que supone un cambio en las tácticas agresivas que han provocado la indignación nacional.

Homan también indicó que tiene la intención de reducir la fuerza de 3000 agentes desplegados en la ciudad tras lo que calificó como reuniones productivas con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y otros líderes locales.

No obstante aseguró que permanecerá en Minneapolis “hasta que el problema desaparezca”. En una conferencia de prensa marcada por llamados al orden y promesas de ajustes operativos, Homan ratificó que la administración no abandonará su objetivo de expulsar a inmigrantes que considere una amenaza para la seguridad pública.

Tom Homan, durante la conferencia de prensa Julia Demaree Nikhinson� - AP�

“Estuve en el terreno desde el lunes para restablecer la ley y el orden en esta ciudad querida por muchos y trabajar juntos para eliminar las amenazas a la comunidad”, afirmó Homan al iniciar sus declaraciones.

Su aparición sugirió una continua distensión por parte del gobierno, que ha estado sometido a una intensa presión política para recalibrar su enfoque en Mineápolis después de que dos ciudadanos norteamericanos fueron abatidos a tiros por agentes federales.

El funcionario sostuvo que la estrategia de aplicación de la ley migratoria se apoyará en operativos focalizados, con especial énfasis en los casos que el gobierno considera de mayor riesgo, aunque dejó en claro que ningún inmigrante en situación irregular queda excluido de la política de control.

“Todas las operaciones van a ser selectivas. Pero la prioridad van a ser los inmigrantes con antecedentes penales, las amenazas a la seguridad pública y las amenazas a la seguridad nacional. Tenemos muchos de esos casos. Pero si usted está en el país de manera ilegal, nunca está fuera de la mira”, afirmó.

Trump's Border Czar Tom Homan in Minneapolis:



All operations are going to be targeted. But the prioritization are gonna be criminal aliens, public safety threats, and national security threats.



We've got a lot of them. But if you're in the country illegally, you're never off… pic.twitter.com/nwiAO7QJFw — Clash Report (@clashreport) January 29, 2026

De todas maneras, reconoció que las acciones desplegadas no han sido perfectas. “No quiero oír que todo lo que se hizo acá fue perfecto, nada es perfecto nunca”, dijo, al tiempo que aseguró que se están implementando mejoras internas para hacer más seguras las operaciones.

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue el reclamo de mayor cooperación de las autoridades estatales y locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según Homan, los acuerdos con gobiernos subnacionales podrían reducir la presencia de agentes federales en las calles. “Dennos acceso a la amenaza a la seguridad pública que representan los inmigrantes indocumentados desde la seguridad de una cárcel. Es de sentido común. Es más seguro para la comunidad, para el agente y para el inmigrante”, sostuvo. “Esta cooperación permite reducir el número de personas que tenemos aquí”, añadió.

Trump's Border Czar Tom Homan in Minneapolis:



This is common sense cooperation that allows us to draw down the number of people we have here.



Yes, I said it. Draw down the number of people here.pic.twitter.com/JxX3Jd55Hf — Clash Report (@clashreport) January 29, 2026

Homan reiteró que, si las jurisdicciones locales informan a ICE cuando se libera a personas detenidas, la agencia no necesitará realizar operativos visibles en barrios y espacios públicos. Sin embargo, datos oficiales y reportes de organizaciones civiles indican que muchas de las personas arrestadas bajo el actual gobierno no tienen cargos ni condenas penales, e incluyen refugiados con estatus legal.

Ante las críticas, el zar fronterizo aseguró que ICE volverá a un enfoque “selectivo y focalizado” en la aplicación de la ley migratoria. “Salimos a la calle, sabemos exactamente a quién buscamos y tenemos una buena idea de dónde podemos encontrarlos. Es lo que hemos hecho durante décadas”, explicó. No obstante, fue tajante al subrayar que la misión presidencial no está en discusión. “No vamos a renunciar a la misión del presidente en materia de inmigración. Dejémoslo claro”.

Homan también se refirió al comportamiento de los agentes federales y afirmó que deberán cumplir con estándares profesionales estrictos. “Como cualquier otra agencia federal, tenemos estándares de conducta. Si no los cumplen, habrá consecuencias”, advirtió. “No quiero ver morir a nadie. Ni a nuestros oficiales, ni a miembros de la comunidad, ni a los objetivos de nuestras operaciones”.

En un mensaje dirigido a los manifestantes, reconoció el derecho a la protesta, pero trazó un límite claro. “Tienen derecho a protestar. Solo pido que se mantenga la paz. Amenazar, obstruir o agredir a los agentes del orden nunca está bien y habrá tolerancia cero”, afirmó.

Homan insiste en la cooperación local para reducir la presencia de ICE en las calles Julia Demaree Nikhinson� - AP�

La conferencia se produjo en un contexto de fuerte tensión en Minneapolis, donde unos 3000 agentes federales fueron desplegados este mes. La ciudad sigue conmocionada por las muertes de Renee Nicole Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses abatidos en incidentes separados durante operativos migratorios. Los casos desataron una ola de indignación, con miles de personas marchando bajo temperaturas bajo cero para exigir el retiro de los agentes, una presencia que autoridades estatales calificaron de “ocupación”.

La ofensiva migratoria en Minnesota forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Trump, que retomó la presidencia prometiendo niveles récord de deportaciones. La administración destinó un presupuesto de 170.000 millones de dólares a las agencias de inmigración hasta septiembre de 2029 y, el año pasado, presionó por un aumento abrupto de arrestos, lo que derivó en redadas altamente visibles.

Mientras la Casa Blanca sostiene que las operaciones son necesarias para expulsar criminales, jueces federales comenzaron a frenar algunas medidas, incluyendo la detención de refugiados que esperan la residencia permanente. En paralelo, la crisis amenaza con escalar al Congreso, donde legisladores demócratas evalúan bloquear partidas presupuestarias si no se limitan los operativos de estilo militar.

Agencias AP y Reuters