China ejecutó a 11 personas vinculadas a las ciberestafas en Myanmar, entre ellas miembros de un infame clan mafioso

PEKÍN.– China ejecutó a 11 personas vinculadas a bandas criminales con base en el norte de Myanmar, algunas consideradas “miembros clave” de una conocida familia mafiosa que maneja el entramado de centros de ciberestafas en el país del sudeste asiático, según informó el jueves la agencia estatal de noticias Xinhua.

Los 11 habían sido condenados a muerte en septiembre por un tribunal de la ciudad de Wenzhou, en la provincia oriental de Zhejiang, señaló Xinhua, que añadió que la misma corte llevó a cabo las ejecuciones.

Entre los delitos que se les imputaban a los condenados se encuentran “homicidio intencional, lesiones intencionales, detención ilegal, fraude y establecimiento de casinos”, según el reporte del medio local.

Entre los ejecutados se encontraban miembros del “grupo criminal Familia Ming”, cuyas actividades habrían contribuido a la muerte de 14 ciudadanos chinos y a las lesiones de “muchos otros”.

Según la cadena BBC, los Ming eran uno de los muchos clanes que controlaban la ciudad del noreste de Myanmar, Laukkaing, transformándola en un polo de casinos y centros de prostitución. En un principio, el juego y la prostitución fueron las principales fuentes de ingresos de estas familias, pero con el tiempo se volcaron al fraude en línea, operado en su mayoría por personas secuestradas y obligadas a participar en estas estafas.

En los últimos años, China ha intensificado la colaboración con sus vecinos del Sudeste Asiático –Tailandia, Myanmar y Camboya– para reprimir la proliferación de operaciones de “centros de estafas” en la región.

Como resultado, decenas de miles de sospechosos de delitos han sido repatriados, según expertos en crimen organizado transnacional.

Las penas de muerte fueron aprobadas por el Tribunal Popular Supremo, que consideró que las pruebas presentadas de los delitos cometidos desde 2015 eran “concluyentes y suficientes”, añadió Xinhua.

"Se permitió a los familiares cercanos de los criminales reunirse con ellos antes de la ejecución", añadió Xinhua.

Estafas millonarias

Numerosos complejos de fraude han proliferado en las zonas fronterizas de Myanmar como parte de una industria ilícita que mueve miles de millones de dólares.

Según estimaciones de la ONU, cientos de miles de personas han sido traficadas para operar en estos centros y otros lugares del Sudeste Asiático, entre ellos miles de ciudadanos chinos, que han denunciado ser víctimas de trata y estar obligados a estafar a personas por internet.

Dentro de los extensos y fuertemente vigilados complejos reina una cultura de violencia en la que las palizas y la tortura son prácticas habituales, según testimonios recogidos de trabajadores liberados.

Al mismo tiempo, las víctimas a las que estafan por sumas extraordinarias de dinero son también en su mayoría chinas.

El año pasado, el Ministerio de Seguridad Pública de China afirmó que más de 7600 ciudadanos chinos sospechosos de apuestas en línea y fraude en telecomunicaciones fueron repatriados desde Myawaddy, una ciudad del sudeste de Myanmar, en la frontera con Tailandia.

A principios de este mes, Camboya extraditó a China al magnate Chen Zhi, a quien Estados Unidos señala como presidente de un conglomerado que sirve de fachada a una red de ciberestafas multimillonaria.

La Familia Ming

El imperio de estafas levantado por los Ming se vino abajo en 2023, cuando fueron detenidos y entregados a China por milicias étnicas que tomaron el control de Laukkaing durante una escalada de su conflicto con el Ejército de Myanmar.

Los miembros del clan mafioso son los primeros jefes de la red de ciberestafas con base en Myanmar ejecutados por China. Así, Pekín intenta enviar un mensaje a otros estafadores a medida que el negocio ilícito se traslada hacia la frontera de Myanmar con Tailandia, y hacia Camboya y Laos, donde China tiene menos capacidad de acción directa.

Según el máximo tribunal de China, que rechazó sus apelaciones en noviembre, las operaciones de estafa y los locales de juego de la mafia Ming generaron más de 1400 millones de dólares entre 2015 y 2023.

Al mismo tiempo, más de 20 integrantes de la familia Ming recibieron en septiembre penas de prisión que van desde cinco años hasta cadena perpetua. Ming Xuechang, patriarca del clan, se suicidó en 2023 mientras intentaba evitar su detención, según había informado entonces el Ejército de Myanmar.

Las confesiones de los detenidos fueron difundidas en documentales de medios estatales, para subrayar la determinación de las autoridades chinas de erradicar las redes de estafas.

En noviembre, cinco miembros de la familia Bai también fueron condenados a muerte, y los juicios de otros dos grupos de acusados de las familias Wei y Liu aún no han concluido.

