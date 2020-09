Plebiscito en Chile: una campaña pone a la Argentina como mal ejemplo

En el video, un taxista argentino afirma: "Para mí ustedes siempre estuvieron mejor que nosotros" Crédito: Twitter

SANTIAGO (Reuters) - Es una típica escena porteña. Un taxista recoge a una pareja de pasajeros y comienza a hablar. Entonces se da cuenta de que son chilenos y sigue hablando y dice: "Cómo avanzaron últimamente. Está lindo todo por allá. O estaba". Así, hace alusión a las protestas desatadas el año pasado y que llevaron al país a una fuerte crisis política, que perdió presión cuando desde el gobierno de Sebastián Piñera propusieron un plebiscito para votar una posible reformulación de la Constitución nacional, creada en la época del dictador Augusto Pinochet.

La escena del video es parte de la campaña que apoya el "no" al referéndum y continúa con el discurso del taxista argentino: "Acá no se entiende qué paso, eran el mejor país de América Latina. Para mí ustedes siempre estuvieron mejor que nosotros. No pasaron hambre, no tuvieron cinco presidentes en una semana, la inflación, ¿de cuánto es? ¡3, 4 puntos? Nosotros, de 50 por ciento en un año. Cuídense, no vayan a retroceder, vuelvan a ser los chilenitos que eran, carajo, vamos, vamos".

Tras ello la imagen dentro del taxi, por las calles del centro de Buenos Aires sigue pero ya nadie habla sino que lo hace una voz en off, que agrega: "En los últimos 30 años mientras en la Argentina la pobreza superaba el 40 por ciento y el desempleo llegaba al 50 por ciento, en Chile redujimos la pobreza al 8 por ciento y el desempleo se estancó por décadas en un dígito. Nos queda mucho por mejorar pero no podemos retroceder todo lo que juntos hemos avanzado. Para cambiar Chile yo voto rechazo".

La campaña de Chile que pone como ejemplo a la Argentina 01:07

Video

Unos 15 millones de electores están habilitados para sufragar en el referendo del 25 de octubre, siete meses después de la llegada de la pandemia de coronavirus al país y cuando autoridades prevén que el virus aún estará impactando la salud pública.

La votación estaba planeada para abril, pero el brote cambió los planes y la pospuso para dentro de semanas. Tras ello, en caso que se opte por reemplazarla, los redactores de la nueva Constitución serán escogidos en otro plebiscito en 2021.

La Carta Magna actual chilena es la que avala el modelo neoliberal, la privatización de los servicios básicos y los sistemas de educación y salud privados, los reclamos centrales de las protestas violentas desatadas en octubre del año pasado, que se desataron por una suba en el boleto del metro y de allí crecieron hasta cuestiones de un descontento histórico.

Tras las masivas marchas, y la represión policial desatada ante los destrozos, la tensión creció en el país. Incluso se instaló un toque de queda y se realizaron cientos de arrestos. Además se registraron cientos de heridos y se denunciaron decenas de muertes en las semanas que duraron las masivas manifestaciones.

