“Francia tiene una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”. Con esta reflexión, el expresidente del gobierno español Mariano Rajoy quedó envuelto en una crisis diplomática con distintas autoridades del gobierno galo. Fue luego de que la publicara en una columna de opinión en el medio El Debate el pasado viernes y en el contexto de un análisis sobre el siguiente rival de la selección española en la llave de semifinales que se jugará este martes.

En las últimas horas, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, calificó de “estupidez, racismo o una combinación de ambas cosas” las afirmaciones del exmandatario español sobre los jugadores de la selección francesa.

“La cuestión ahora es que la próxima semana jugamos contra Francia en semifinales [...] ¿Qué pasará? No resulta fácil dar una respuesta a semejante pregunta. Sin entrar en mayores detalles, no hay que olvidar que Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA", había escrito Rajoy. Hasta ahí, su opinión estaba cargada de elogios para con los subcampeones del mundo en Qatar.

Polémica por racismo en España: cuál fue la frase de Rajoy que desató una crisis diplomática.

Pero lo que siguió fue tomado como discriminatorio por los galos. “[Esa selección] tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Y está jugando muy bien. Serán un adversario formidable”, escribió.

Las fuertes críticas no demoraron en llegar. “Los dichos de Rajoy evocando al equipo de Francia contienen resabios de racismo intolerables. Y cuestionan el detestable clima que genera tales hedores rancios. Nuestros jugadores no tienen ningún certificado de nacionalidad que recibir de un antiguo primer ministro español. El equipo de Francia es el equipo de Francia”, dijo el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo.

Les propos de Mariano Rajoy évoquant l'équipe de France comportent des relents de racisme intolérables.

Et interrogent sur le détestable climat qui génère de tels remugles.

Nos joueurs n'ont aucun certificat de nationalité à recevoir d'un ancien Premier ministre espagnol.… — Philippe Diallo (@PhilippeDiallo) July 12, 2026

Una de las primeras respuestas oficiales llegó desde la embajada de Francia en Madrid, que recordó un dato concreto: “Todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 convocados, 23 nacieron en Francia y los tres restantes, aunque nacieron en el exterior, también tienen nacionalidad francesa”.

Francia le respondió a Rajoy por decir que los jugadores de la selección gala no son franceses. @france_espagne/?hl=es

Desde que se desató la polémica, el exmandatario Rajoy no volvió a pronunciarse públicamente sobre sus dichos. En el diario El Debate, donde publicó la columna que generó tal tensión, solo se refirieron a que el propio presidente actual del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que el expresidente “vergüenza” a su país con su comentario sobre la selección francesa. LA NACION intentó comunicarse con él, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.