Políticos, medios y ciudadanos británicos celebran la caída en desgracia del expríncipe Andrés, pero advierten que puede ser tarde

LONDRES.- Políticas, medios y ciudadanos británicos celebraban este viernes la decisión histórica del rey Carlos III de despojar a su hermano Andrés del título de príncipe, aunque esta medida podría no ser suficiente para poner fin a su caída en desgracia ni a las intenciones del Parlamento de supervisar a la familia real.

“¡Por fin!”, tituló el Daily Mirror este viernes, mientras que The Sun ironizó con “Andrés, anteriormente conocido como príncipe”. La última vez que un príncipe fue despojado de su título por el rey fue en 1919, bajo el reinado de Jorge V.

Al conocerse la noticia de que Carlos no solo le había retirado el título de príncipe, sino que también había ordenado su exilio lejos de Windsor, el público presente durante la grabación de un programa estrella de la BBC el jueves por la noche estalló en aplausos espontáneos.

This is the moment last night's Question Time audience burst into applause as host Fiona Bruce announced Andrew Mountbatten Windsor would be losing his prince title 👏 pic.twitter.com/U6ecnC1J8c — The National (@ScotNational) October 31, 2025

“Es realmente un paso valiente, importante y justo por parte del rey”, reaccionó de inmediato la secretaria de Estado de Cultura, Lisa Nandy.

“El rey actuó con determinación y firmeza al expulsarlo de Royal Lodge. Su Majestad y el príncipe Guillermo no podían soportar que la familia real sufriera más daños”, escribió The Sun el viernes.

La decisión del rey, quien aún se somete a tratamiento oncológico, constituye una de las medidas más drásticas contra un miembro de la familia real en la historia británica moderna. Refleja el deseo de proteger la monarquía, que ha ido perdiendo apoyo entre los jóvenes británicos.

Una periodista muestra la tapa de The Sun en Windsor Great Park HENRY NICHOLLS� - AFP�

El interminable escándalo derivado de los vínculos entre Andrés y el financista norteamericano Jeffrey Epstein envenena la vida de la familia real desde 2011, desde que la principal denunciante del financiero acusó al segundo hijo de Isabel II de haberla explotado sexualmente, incluso dos veces cuando tenía 17 años.

Acusaciones que Andrés siempre negó, sin lograr convencer.

Aunque Andrés, de 65 años, no ejercía ninguna función oficial desde 2019, las acusaciones en su contra no dejan de resurgir, impulsadas en los últimos días por la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, donde detalla sus denuncias con todo lujo de detalles.

Virginia Giuffre alegó haber pedido a Jeffrey Epstein que le tomara esta foto con el príncipe Andrés. Virginia Roberts

Incluso después de que el 17 de octubre anunciara su renuncia al título de duque de York, salieron a la luz nuevas revelaciones embarazosas, como el hecho de que Andrés alojó en su casa a Jeffrey Epstein, a su cómplice Ghislaine Maxwell y al exproductor de Hollywood Harvey Weinstein -condenado por violación- para celebrar el cumpleaños de su hija mayor en 2006.

La situación se había vuelto insostenible para la familia real. Y pese a los elogios, muchos señalan que la decisión llega demasiado tarde.

Una fuente del Palacio de Buckingham alegó, sin embargo, que la medida requería “asesoramiento jurídico y constitucional especializado”.

Carlos “debe de sentir cierto alivio tras haber seguido el procedimiento adecuado y mantenido el contacto con su familia”, estimó el viernes en la BBC John Dimbleby, historiador y amigo del monarca.

En la práctica, Andrés -que sigue siendo octavo en la línea de sucesión al trono- se instalará en la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk, propiedad privada del rey, que continuará financiándolo.

Por ahora se desconoce la fecha de su mudanza, aunque los medios británicos llevan días acampando frente a su residencia.

El príncipe Andrés, duque de York, y el rey Carlos III asisten a la misa de réquiem de Catalina, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster el 16 de septiembre de 2025 en Londres, Inglaterra. Catalina, duquesa de Kent, estaba casada con el príncipe Eduardo, duque de Kent, primo hermano de la reina Isabel II Max Mumby/Indigo - Getty Images Europe

Al exiliar a Andrés, el objetivo del rey es hacer olvidar a este hermano tan tóxico y sacar a la familia real del escándalo. Pero muchas preguntas permanecen abiertas.

Según Andrew Lownie, biógrafo del duque caído en desgracia, el expríncipe está lejos de haber salido de sus problemas e incluso podría enfrentarse a procesos judiciales.

La policía de Londres investiga una información de prensa según la cual Andrés habría pedido al agente encargado de su seguridad que buscara datos sobre Virginia Giuffre para desacreditarla.

Un grupo antimonárquico llamado Republic también anunció haber pedido a abogados estudiar la posibilidad de abrir una investigación.

Además, la cuestión más amplia sobre el control del Parlamento sobre la familia real, surgida en los últimos días, podría seguir vigente.

La diputada Rachael Maskell, que presentó un proyecto de ley para permitir al rey o a una comisión parlamentaria retirar los títulos nobiliarios a quienes los posean, instó a mantener la presión sobre la monarquía.

“Creo que el mundo cambió y necesitamos que la monarquía rinda cuentas por todos los medios posibles”, declaró el viernes a la BBC.

los líderes de los partidos de la oposición, Conservador y Liberal Demócrata, acogieron con satisfacción el anuncio, y el ministro laborista Chris Bryant afirmó que el gobierno respaldaba la decisión del rey tras el “abuso de confianza”.

Dado que las encuestas muestran que los jóvenes no simpatizan con la familia real, los expertos dijeron que Carlos, de 76 años, había tratado de proteger la antigua institución, apartando a su hermano menor, quien durante mucho tiempo había sido acusado de mostrar un sentido de superioridad.

Pero la comentarista real Afua Hagan afirmó que el daño ya estaba hecho debido a los años que le tomó al Palacio de Buckingham tomar medidas enérgicas contra Andrés. “No sé si será suficiente para recuperar el apoyo popular”, declaró a Reuters.

Agencias AFP y Reuters