El hospital de campaña montado en el emblemático Central Park de Nueva York por el avance del coronavirus Fuente: AFP

Rafael Mathus Ruiz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de abril de 2020 • 14:46

WASHINGTON.- El hospital de campaña montado en uno de los prados del Central Park tiene un "gemelo" en Cremona, en el norte de Italia. Ambos están abocados a pacientes infectados con el nuevo coronavirus , y son manejados por Samaritan's Purse, una organización de alivio internacional que lidia con guerras, desastres naturales y epidemias. Ya dijo presente en el brote de Ébola en África, en 2014, o en los terremotos en Nepal o Haití. " Esta es una de las peores crisis a las que hemos tenido que responder ", dice en una entrevista telefónica con LA NACION Brock Kreitzburg, quien tiene a su cargo los hospitales.

El hospital en Nueva York -un conjunto de carpas blancas sobre tarimas de madera- se levantó en apenas un par de días, y ya está funcionando en asociación con los institutos Mount Sinai. Al igual que el de Cremonia, solo antederá pacientes con Covid-19, incluidos casos graves que requieren respirador articial, explica Kreitzburg, director de Desastre Internacional. El hospital tiene 68 camas, e incluye una unidad de terapia intensiva.

El armado del hospital en el Central Park Fuente: AFP - Crédito: Kena Betancur

La pandemia en Estados Unidos sigue empeorando, y la Casa Blanca prevé que el pico llegue a mediados de abril, y que, en el mejor escenario, entre 100.000 y 240.000 personas mueran y el brote cederá recién en junio. Hoy, el país superó los 200.000 casos, apenas cinco días después de haber superados los 100.000 casos confirmados, según el conteo de la Universidad Johns Hopkings.

"La comunidad médica está aprendiendo sobre esto a medida que respondemos, y sobre cómo tratarlo mejor", señala Kreitzburg. "Afecta a todos los rangos de edad. Incluso aquellos que son más jóvenes se ven gravemente afectados por esto", agrega.

-¿Cómo se compara esta crisis con otras, como la del Ébola?

-La pandemia de Covid-19 es muy singular porque está afectando a todo el mundo. Normalmente, cuando respondemos a huracanes, terremotos, incluso al Ébola, es una región en particular. Esto es muy singular por el alcance es la respuesta y porque tenemos dos hospitales, exactamente el mismo hospital, en Cremona, Italia y en Nueva York. La cantidad de recursos necesarios es algo que jamás habíamos hecho. La crisis se mueve de país en país. Hay un pico, y luego se mueve. Es un objetivo en movimiento, tenés que concentrarte en el epicentro de ese momento durante dos meses, tres meses, por el tiempo que dure. Y luego se mueve de nuevo y hay otro epicentro. Es una crisis continúa, donde más o menos hay un comienzo, y casi no hay final o recuperación hasta el siguiente desastre. Lo hace muy única.

-¿Cuánto tiempo cree que va a durar?

-Hay muchas predicciones, pero no tengo una buena respuesta. Estamos pronosticando durante el verano [boreal], y las proyecciones que he visto en la ciudad de Nueva York es que habrá un pico a mediados de abril, y luego continuarán y se moverán por los Estados Unidos durante varios meses. Ciertamente no va a desaparecer pronto.

-¿Planean montar otros hospitales en otras ciudades?

-Ahora mismo nuestro foco está en Nueva York. Estamos observando cuidadosamente dónde está ocurriendo el brote en otras ciudades y luego estamos tratando de ver las proyecciones de cuándo ocurrirá el pico en esas ciudades y cómo eso se correlaciona con dónde está Nueva York ahora. Pero ahora nuestras prioridades son Nueva York y Cremona, Italia.

-¿Qué lección sacan de Italia?

-Tenemos una conversación con nuestros médicos. Corona es muy singular. El tratamiento normal para otros virus o afecciones, no se trata el coronavirus de esa manera, por lo que debe controlarse con mucho cuidado. La comunidad médica está aprendiendo sobre esto a medida que respondemos, y sobre cómo tratarlo mejor . Afecta a todos los rangos de edad. Incluso aquellos que son más jóvenes se ven gravemente afectados por esto. Es un objetivo en movimiento que estamos tratando de descubrir cuál es la mejor manera de mitigar su gravedad, pero también cómo evitar su propagación.

El trabajo para montar el hospital de campaña Fuente: AFP

-Algunas personas piensan que los jóvenes están a salvo

-No. El virus ha afectado a todos los rangos de edad. La comunidad de mayor edad tiene una mayor vulnerabilidad, pero ciertamente no son los únicos que se enferman en el momento en que necesitan ir al hospital. Lo que se ha comunicado es que, si te sentís enfermo, quedáte en casa. Queremos mitigar cualquier tipo de propagación. Si llega a un cierto punto, entonces vení. Pero es una gran variedad de rangos de edad que se ve afectada.

-¿Cómo evalúa la respuesta de los gobiernos?

-Vimos países que limitan viajes, que prohíben los viajes. Lo mismo con los Estados Unidos, estamos limitando el movimiento de personas, y creo que es la dirección correcta. Las autoridades se están moviendo en la dirección correcta para ayudarnos a frenar la propagación. Las personas contraerán el virus en una etapa posterior cuando tengamos una vacuna o sepamos cómo tratarla mejor. Los gobiernos están tomando las decisiones de apuesta con la mejor información que tienen para ayudar a reducir la propagación.

-¿Cómo se sienten lidiando con la crisis?

-Tenemos un equipo en nuestra sede, de 40 a 50 personas dedicadas detrás de escena a apoyar a nuestro equipo en el terreno. Tenemos más de 150 personas entre los dos hospitales, y continúa creciendo. Sé que están trabajando largos días y están tratando de tratar a los pacientes con los mejores recursos que tienen. En cualquier respuesta hay muchos logros y victorias, pero también muchos desafíos cuando operas en otro país. Tenés que estar a la altura. Algunas victorias te llevan muy lejos cuando escuchas a personas que vienen en malas condiciones y pudiste tratarlas y le quitaste los respiraderos y le dieron el alta. Tenemos mucha gente dada de alta en Italia. Esos te llevan muy lejos, cuando sos capaz de marcar la diferencia.

-¿Es la peor crisis que les tocó?

-Estuvimos muy involucrados en el Ébola, en 2014, en Liberia. Diría que estamos mejor preparados para manejar algo como esto que en 2014. Hemos adquirido mucha experiencia en el tratamiento del Ébola o los coronavirus. Diría que es una de las peores crisis que hemos tenido que atravesar y responder.