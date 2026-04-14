Por qué el bloqueo naval a Irán es una jugada arriesgada de Trump y qué rol puede jugar China para que funcione

No hay duda de que el ejército de Estados Unidos tiene la capacidad de imponer un bloqueo a los buques que entran y salen del Golfo Pérsico. La pregunta es ¿con qué fin?

“Creo que es factible”, declaró este lunes a la BBC el contralmirante retirado estadounidense Mark Montgomery. “Y sin duda es menos arriesgado que la alternativa, que habría consistido en hacer retroceder por la fuerza a los iraníes y crear las condiciones para formar un convoy”, remató.

Algunas de las opciones planteadas por el presidente Donald Trump en las últimas semanas -la toma de la isla de Jark o la escolta militar de convoyes a través del estrecho de Ormuz-, habrían resultado peligrosas y potencialmente costosas.

Las fuerzas estadounidenses implicadas se habrían expuesto a ataques de misiles, drones y lanchas rápidas iraníes. La posible presencia de minas en el agua habría añadido otro nivel de peligro.

El mandatario norteamericano volvió a referirse al estrecho de Ormuz TIERNEY L. CROSS - NYTNS

Por el contrario, un bloqueo permite a los buques de guerra estadounidenses patrullar con seguridad, lejos de la costa, en las aguas del golfo de Omán, rastrear a los buques que salen de los puertos iraníes e interceptarlos a su antojo.

“Esto entraña menos riesgo que en la zona tan confinada del estrecho”, afirmó el almirante Montgomery.

Con fuerzas especiales, helicópteros y sus propias lanchas rápidas a su disposición, la Armada de EE.UU. cuenta con todos los recursos necesarios para una operación de este tipo.

Los recientes bloqueos de Venezuela y Cuba han demostrado esta capacidad. A principios de enero, la incautación del petrolero ruso Marinera, en alta mar en el Atlántico norte, demostró que este tipo de operaciones pueden llevarse a cabo prácticamente en cualquier lugar.

El Comando Central de EE.UU. (Centcom, por sus siglas en inglés) afirma que el más reciente bloqueo “se aplicará de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes”, pero que no se detendrá a los buques que utilicen puertos no iraníes.

Los ojos del mundo sobre el Golfo Pérsico AP

Según el Centcom, se permitirá el paso a los buques que transporten suministros humanitarios, pero “estarán sujetos a inspección”.

Pero ¿funcionará?

La resistencia iraní

La lógica parece clara. Desde que comenzó la guerra, Irán ha seguido exportando con éxito sus propios productos petroquímicos a través del Golfo, ganando miles de millones de dólares al tiempo que impedía a otros países del Golfo exportar sus propios hidrocarburos.

Un bloqueo estadounidense eficaz podría detener ese flujo, privando al régimen iraní de unos ingresos que necesita urgentemente y debilitando aún más su economía.

Pero Irán, que ya ha demostrado una enorme resistencia frente a más de un mes de ataques por parte de Estados Unidos e Israel, bien podría considerar que es capaz de capotear otra tormenta más. Especialmente porque es probable que cualquier nuevo bloqueo haga subir aún más los precios del petróleo.

“Creen que pueden superar esto, que EE.UU. sufrirá las consecuencias de los precios del petróleo y que los Estados del Golfo presionarán a EE.UU., en última instancia, para que vuelva a abrir el estrecho”, declaró a la BBC David Satterfield, exenviado especial de EE.UU. para asuntos humanitarios en Medio Oriente.

Una mujer iraní camina en una calle de Teherán ATTA KENARE - AFP

Según él, Washington no ha tenido en cuenta la férrea determinación de Irán.

“Creen que han ganado”, afirmó. “Los iraníes creen… que pueden soportar más dolor durante más tiempo que sus oponentes”.

¿Están pasando?

Los expertos en transporte marítimo observan el paso a cuentagotas de buques que salen de los puertos iraníes y atraviesan el estrecho de Ormuz para ver qué impacto tendrá el bloqueo estadounidense.

“Estoy viendo literalmente los barcos que están pasando ahora mismo”, dice la analista de inteligencia marítima Michelle Wiese Bockmann. “Si fuera navegante, estaría muy preocupada”.

“Vimos algunas vueltas en u tras el anuncio original de Trump anoche”, dice Richard Meade, redactor jefe de Lloyd’s List.

Según Meade, las últimas 48 horas han sido el periodo de mayor tráfico por el estrecho de Ormuz desde que comenzó la guerra a finales de febrero, con unos 30 tránsitos rastreables (es decir, buques que navegaban con su equipo de identificación automática activado).

“Parecía una avalancha de buques intentando salir”, afirma.

Dado que actualmente hay muy poco movimiento, puede que pase algún tiempo -si es que llega a ocurrir- antes de que veamos a la Armada de Estados Unidos interceptando buques que entran o salen de los puertos iraníes.

Con el alto el fuego aún vigente, la guerra de Irán se ha transformado, por el momento, en una batalla entre dos bloqueos rivales, con la economía mundial atrapada en medio.

Dado que, según se informa, China ha desempeñado un papel a la hora de persuadir a Irán para que participe en las largas conversaciones diplomáticas de este fin de semana en Islamabad, es posible que Washington espere que su última medida se traduzca en una mayor presión por parte de Pekín.

China es el mayor importador mundial de petróleo iraní. A pesar de contar con vastas reservas estratégicas, no puede permitirse una interrupción prolongada del suministro.

La última medida de Donald Trump es una apuesta arriesgada. Sus repercusiones podrían sentirse pronto.