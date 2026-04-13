Estados Unidos activa el bloqueo naval del estrecho de Ormuz y Trump afirma que Irán quiere seguir el diálogo

WASHINGTON.- En medio de amenazas cruzadas por un operativo naval que elevó al máximo la tensión en Medio Oriente, las fuerzas de Estados Unidos empezaron este lunes el bloqueo de los puertos y zonas costeras de Irán anunciado por Donald Trump, con el que el presidente busca forzar al régimen a retomar las negociaciones diplomáticas tras el fracaso de la cumbre en Islamabad que dejó paralizado el tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz.

El mandatario norteamericano, quien desató una fuerte disputa con el Vaticano al arremeter contra el papa León XIV por sus posturas sobre la guerra, afirmó que Teherán se puso en contacto este lunes con Washington para entablar una nueva ronda de diálogo. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, también señaló que seguían en curso las gestiones para reencauzar un acercamiento entre ambos bandos.

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. Alex Brandon - AP

“Recibimos una llamada esta mañana de las personas indicadas y desean llegar a un acuerdo”, señaló Trump en la Casa Blanca, sin ofrecer detalles sobre quiénes habían participado en la conversación. También insistió en que su principal objetivo es evitar que la República Islámica obtenga un arma nuclear, declaró estar “seguro” de que finalmente abandonará sus ambiciones y advirtió que no permitirá que el régimen de los ayatollahs “chantajee o extorsione” al resto del mundo.

No hubo indicios por parte de Irán de un nuevo acercamiento luego del fallido diálogo de 21 horas en Islamabad el fin de semana pasado, que del lado norteamericano fue liderado por el vicepresidente JD Vance.

Las declaraciones de Trump en la Casa Blanca se produjeron pocas horas después de que el Comando Central estadounidense (Centcom) iniciara, por orden del presidente, el operativo para restringir el acceso y egreso marítimo a los puertos iraníes a lo largo del Golfo Pérsico, el de Omán y partes del mar Arábigo, una acción que exacerba las tensiones en medio de la crisis energética mundial por el aumento del precio del petróleo.

Por lo menos 15 buques de guerra de la Armada norteamericana se encuentran desplegados para respaldar la operación en Medio Oriente, informaron altos funcionarios. Washington aclaró que permitirá el tránsito de buques entre destinos no iraníes a través del estrecho.

Según autoridades citadas por The Wall StreetJournal, situar recursos y buques de guerra cerca de la costa de Irán podría dejar los activos estadounidenses expuestos a ataques, por lo que se decidió por este tipo de operativo.

Cualquier buque de guerra puede aproximarse a un buque cisterna sospechoso de violar el bloqueo, señalaron los funcionarios al diario norteamericano. No obstante, si la embarcación no acatara la orden de permitir el abordaje, sería necesario recurrir a infantes de marina con entrenamiento especializado y a fuerzas de operaciones especiales —como los Navy SEALs— para llevar a cabo un abordaje.

El bloqueo apunta a aumentar la presión sobre Irán, que ha seguido exportando petróleo a pesar del conflicto bélico, en muchos casos mediante circuitos informales que evaden sanciones internacionales. Además, la Casa Blanca también busca debilitar el control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, convertido en un eje central de la guerra.

Mientras ya se desarrollaba el bloqueo, Trump advirtió que cualquier buque de ataque rápido de Irán sería atacado utilizando el mismo “sistema de eliminación” que las fuerzas norteamericanas usaron “contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar” en el Caribe.

Antes, Irán había advertido que ningún puerto del golfo Pérsico o del mar de Omán estaría a salvo si sus propias terminales marítimas se vieran amenazadas por Estados Unidos. El general de brigada Reza Talaei-Nik, vocero del Ministerio de Defensa de Irán, advirtió que los esfuerzos militares extranjeros para patrullar la zona agravarían la crisis y la inestabilidad energética mundial.

“La seguridad de los puertos de la región es o para todos o para nadie”, advirtieron las Fuerzas Armadas de Irán en un comunicado publicado por medios estatales, y calificaron el bloqueo de Estados Unidos como “un acto de piratería”. También reiteraron sus planes de mantener el control permanente del estrecho incluso una vez finalizada la guerra, que lleva 45 días.

En tanto, los aliados de Estados Unidos en la OTAN -entre ellos Gran Bretaña y Francia, críticos de Trump- afirmaron que no se verían arrastrados al conflicto con una participación en el bloqueo naval, y resaltaron la necesidad de reabrir el estrecho.

La renovada tensión en Medio Oriente impactó en los precios del petróleo, que volvieron a acercarse a los 100 dólares por barril, sin que hubiera indicios de una pronta reapertura del estrecho de Ormuz que alivie la crisis del suministro a través de la vía por la que transita un quinto de la producción global de crudo.

El domingo por la mañana en Islamabad, el anuncio de Vance de que Estados Unidos e Irán no habían llegado a un acuerdo de paz tuvo un impacto inmediato en el estrecho. Según reportes de empresas que lo monitorean, el ya reducido flujo de barcos y cargueros en Ormuz, que había comenzado a recuperarse lentamente tras el alto el fuego anunciado con bombos y platillos por Trump el martes pasado, volvió a frenarse.

En un posteo, Trump había tratado de restar importancia a las preocupaciones globales en torno a un nuevo impacto en los mercados energéticos, al afirmar que 34 buques habían transitado por el estrecho de Ormuz el domingo. “Es con gran diferencia, la cifra más alta desde que comenzó este insensato cierre”, escribió.

El actual bloqueo impuesto por Trump deja al borde del colapso la frágil tregua de dos semanas que anunció la semana pasada, y que no logró ser impulsada por las negociaciones en Islamabad. La medida, además, eleva las tensiones entre Estados Unidos y China, que compra una gran cantidad de la producción del petróleo de Irán.

Mientras Pekín ha instado a un alto el fuego inmediato, al advertir que el bloqueo amenaza el comercio mundial, Trump indicó el lunes que aún no había recibido noticias del presidente Xi Jinping respecto al conflicto. “También le gustaría ver esto terminado”, dijo el magnate.

Por su parte, las autoridades paquistaníes, que han mediado en el conflicto, están decididas a mantener el diálogo entre las partes. Durante una reunión de gabinete este lunes, Sharif afirmó que se estaban realizando “todos los esfuerzos posibles” para poner fin a la guerra.

“No creo que la comunicación por canales extraoficiales se detenga. Pienso que continuará. Tal vez no en este preciso instante, pero se me ha asegurado que no cesará”, señaló la diplomática pakistaní Maleeha Lodhi, quien ha ejercido como embajadora ante Estados Unidos, Gran Bretaña y las Naciones Unidas.