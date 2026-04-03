Por qué el petróleo no volvería a su valor previo tras la guerra y qué está mirando el mercado

La evolución del precio del petróleo volvió a quedar en el centro de la escena en medio del conflicto en Medio Oriente. En ese contexto, el economista Guillermo Mondino analizó en LN+ el comportamiento de los mercados y advirtió que los valores podrían mantenerse elevados incluso después de que termine la guerra.

“Hay mucha incertidumbre, no hay claridad por parte de Estados Unidos sobre cuáles pueden ser los próximos pasos ni hay claridad por parte de Irán sobre si hay o no hay negociaciones concretas”, sostuvo.

La volatilidad como rasgo central

Mondino remarcó que los movimientos bruscos en los precios forman parte de un patrón habitual en este tipo de escenarios. “No es extraño que el petróleo sea muy volátil y que se mueva 5% para arriba o para abajo en un día”, explicó.

En ese sentido, señaló que las subas y bajas responden directamente a las noticias que surgen en torno al conflicto. “Hay días que el mercado sube mucho y otros en los que la reacción es más moderada”, indicó.

Explosión durante los ataques con misiles por Irán, en el centro de Tel Aviv, Israel Chen Junqing - XinHua

El factor clave: la incertidumbre geopolítica

El economista puso el foco en la falta de previsibilidad como el principal condicionante. “No hay claridad sobre si hubiera negociaciones, con quiénes y qué poder interno tienen dentro de Irán”, detalló.

Además, explicó que los objetivos del conflicto no son estáticos. “Los objetivos van mutando, van cambiando con la marcha del proceso bélico”, afirmó, al describir la dinámica de la guerra.

El impacto en la oferta de energía

Uno de los puntos centrales del análisis fue el efecto sobre la producción y distribución de energía. Mondino advirtió que la preocupación no se limita al transporte de petróleo, sino a la capacidad productiva.

“No es solamente si los 20 millones de barriles diarios que transitaban por Ormuz se van a normalizar, sino si la capacidad de oferta de petróleo y gas se va a recuperar rápidamente o no”, explicó.

En ese sentido, destacó que el gas podría presentar mayores dificultades. “Yo personalmente estoy más preocupado por el gas que por el petróleo en este momento”, señaló.

Un buque de carga con vehículos a bordo navega hacia el estrecho de Ormuz AP

El efecto en la Argentina

Mondino también analizó las posibles consecuencias a nivel local. “En el corto plazo claramente la guerra a nadie le sirve, es muy disruptiva para los mercados”, afirmó.

Sin embargo, planteó que podrían abrirse oportunidades a mediano plazo. “Argentina hoy es un exportador de hidrocarburos, esto puede generar oportunidades en gas, fertilizantes y aluminio”, explicó. Al mismo tiempo, advirtió sobre el impacto inflacionario. “En la medida que los precios del petróleo suben, la inflación en el mundo sube”, concluyó.