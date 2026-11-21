PARIS.– Vladimir Putin soñaba con un nuevo Yalta esta semana en Shenzhen: solo obtuvo una declaración de paz de compromiso, la simpatía de un Donald Trump debilitado y la cortesía distante de Xi Jinping. Peor aún, el texto que firmó reafirma que una guerra nuclear no puede ganarse, un recordatorio que suena a advertencia para un líder que no deja de blandir la amenaza atómica. Mientras tanto, Europa estrecha cada vez más sus filas en torno a Ucrania.

En Yalta, en 1945, Stalin se sentaba como un vencedor entre los vencedores. En Shenzhen, el pasado jueves, Putin tuvo que conformarse con un asiento de segunda clase. La foto es histórica, es cierto: nunca antes los líderes de las tres mayores potencias nucleares se habían sentado a la misma mesa. Pero tras la imagen, el amo del Kremlin se marchó con mucho menos de lo que esperaba. El reparto del mundo que anunciaba la propaganda rusa dio como resultado, según numerosos analistas, un texto “tan solemne como vago e intrascendente”.

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Trump, Xi y Putin llegan a una reunión trilateral en la Villa Kylin, en Shenzhen, China Win McNamee - Pool Getty Images AsiaPac

El primer revés reside en lo que la declaración omitió. Hay cuatro párrafos sobre la reforma de la ONU, la energía, la Corte Penal Internacional (CPI) y los riesgos nucleares, pero ni una sola palabra sobre Ucrania. De hecho, Washington ya lo había advertido: la guerra no estaba en la agenda, “ya que las conversaciones sobre el conflicto ucraniano siguen un proceso distinto que no incluye a China”, según un alto responsable estadounidense. El Kremlin esperaba arrancar de Pekín y Washington una validación de sus conquistas. No obtuvo ni mapa, ni fronteras, ni esferas de influencia.

Xi Jinping ya lo había advertido. Al recibir al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier a finales de octubre, sostuvo que la guerra en Ucrania era un conflicto europeo en el que “los europeos deben sentarse a la mesa”. En Shenzhen, el protocolo habló por sí solo. Xi recibió personalmente a Trump al pie del Air Force One, con pom-pom girls y abrazo, mientras que a Putin lo recibió en la pista el jefe de gabinete del presidente chino, Cai Qi. Al dejar al ruso un tanto al margen, Xi buscaba que Trump “comprendiera que él es el interlocutor principal en todos los asuntos relacionados con la paz”, según analiza el historiador Jeff Hawn, de la London School of Economics. La relación sino-rusa sigue siendo “inquebrantable” sobre el papel. Sin embargo, Pekín, que valora a Europa como socio económico, no ha querido correr riesgos por Moscú.

Putin y el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se estrechan la mano durante la despedida del mandatario ruso, en Shenzhen, China Vyacheslav Prokofyev - Pool Sputnik Kremlin

Por su parte, el aliado estadounidense ha perdido su lustre. Trump llegó a China dos semanas después de unas elecciones de mitad de mandato que otorgaron ambas cámaras del Congreso a los demócratas, lo que reduce su margen de maniobra, a comenzar con respecto a Ucrania. Su asombrosa deferencia hacia Putin sigue siendo intacta, incluso con su ataque contra la CPI, a la que calificó de “organización corrupta”. Pero un presidente debilitado en su propio país ya no puede ofrecer al Kremlin el gran pacto con el que tanto soñaba el presidente ruso.

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La cuestión nuclear

Pero hubo una frase en el comunicado final que podría calificarse de cuchillo en la espalda de Moscú. Los tres jefes de Estado reafirmaron que “una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse”, y se comprometieron a entablar un diálogo para la reducción de riesgos. Firmada por un líder que lleva casi cinco años agitando la amenaza atómica, la fórmula puede interpretarse como un explícito llamado al orden.

Desde 2022, Putin multiplicó las señales: el primer disparo del misil hipersónico Orechnik sobre Dnipro en noviembre de 2024, las pruebas del misil Bourevestnik y del torpedo nuclear Poseidón en octubre de 2025, y el despliegue del Orechnik en Bielorrusia. Al margen de la cumbre, incluso estaba enviando dos bombarderos Tu-95, capaces de transportar bombas, hacia Vietnam. Sin embargo, estas amenazas tienen cada vez menos impacto: en el otoño de 2025, los especialistas en disuasión calificaron el anuncio del Bourevestnik como un “no acontecimiento” destinado principalmente a infundir miedo, y menos del 10% de los europeos consultados por YouGov afirman temer un ataque nuclear.

Putin, Xi y Trump participan de una reunión trilateral en la Villa Kylin, en Shenzhen, China - - Kremlin DPA

Al estampar su firma junto a las de Xi y Trump, el Kremlin se ató así de manos, al menos simbólicamente, mientras Pekín, que se opuso públicamente a cualquier uso de armas nucleares en Ucrania desde 2022, sale reforzado en su papel de moderador.

Sin embargo, convendría matizar: Moscú ya había firmado esa misma frase, junto con los demás miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en enero de 2022. Siete semanas después, sus tanques entraban en Ucrania.

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De hecho, algunos analistas se niegan a hablar de fracaso. La foto junto a los presidentes estadounidense y chino supone, por sí sola, una suerte de rehabilitación para un líder con una orden de arresto de la CPI, y el párrafo sobre la inmunidad de los mandatarios le sirve de escudo retórico. Para ciertos expertos, Shenzhen incluso tuvo “dos ganadores”: Xi Jinping y Vladimir Putin. Una legitimidad de fachada que, en todo caso, no altera el equilibrio de fuerzas sobre el terreno. Para ser realmente objetivos, el único e los tres líderes que salió invicto de la prueba fue, definitivamente, el presidente chino.

Putin, Xi y Trump posan para una fotografía grupal durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China GREG BAKER - POOL

En el frente de la guerra, el Ejército ruso sigue avanzando, pero a paso de tortuga. Pokrovsk y Huliaipole cayeron en enero. No obstante, más de un año después de las primeras incursiones en sus periferias, Moscú aún no ha tomado Kostiantynivka, en Donetsk: el 11 de noviembre, los analistas ucranianos de DeepState solo le atribuían un avance de 4,5 kilómetros cuadrados alrededor de la ciudad.

Desde febrero, una contraofensiva ucraniana va ganando terreno en el sur, llegando incluso a registrar un avance neto en abril. Pero Kiev progresa ahora unas pocas decenas de kilómetros cuadrados al mes, lo que dista mucho de ser un colapso ruso. El pasado viernes, el estado mayor ucraniano registró 157 enfrentamientos en un solo día, siendo el sector de Pokrovsk el punto más crítico. En la retaguardia, los ataques rusos se enfocan en centrales y depósitos para hacer las ciudades inhabitables antes de la llegada del invierno.

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Europa coordina su respuesta

Pero podría haber un revés aun más amargo para Putin. El zar ruso quería decidir el destino de Europa sin los europeos. En su lugar, los ha despertado. Pocas horas después de lo ocurrido en Shenzhen, una treintena de líderes de la coalición de voluntarios se reunieron en Berlín, donde el canciller Friedrich Merz entregó a cada uno un fragmento del Muro.

“Un formato tipo Yalta no traerá la paz”, sentenció. “En Yalta, Europa fue repartida. Fue fragmentada. Y no permitiremos que eso vuelva a suceder jamás”, advirtió.

Putin participa de una reunión trilateral con Xi y Trump, en la Villa Kylin, en Shenzhen, China - - Kremlin DPA

“No habrá decisión sobre Ucrania sin Ucrania presente en la mesa”, insistió el primer ministro británico, Andy Burnham. Emmanuel Macron, por su parte, se negó a ver en esto una “reorganización del mundo”. El ministro de Relaciones Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, había denunciado antes de la cumbre “una elevación innecesaria de Rusia al rango de superpotencia mundial”, mientras que su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, recordó que Putin “no es un líder mundial, es un criminal de guerra”. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ya había afirmado a principios de noviembre que el presidente ruso “no tiene derecho a veto sobre la seguridad europea”.

Y los hechos respaldaron las palabras. La semana pasada, en Dublín, los 27 miembros de la Unión Europea designaron a un equipo de negociadores compuesto por representantes de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia, con el respaldo de la Comisión y el Consejo Europeo. Bruselas propone un nuevo préstamo de 45.000 millones de euros para cubrir un déficit de 70.000 millones en el presupuesto ucraniano de 2027. La Fuerza Multinacional Ucrania llevó a cabo su primer gran ejercicio hasta este domingo. Y en Berlín, el enviado estadounidense Jared Kushner aseguró que Rusia se siente “cómoda” con unas garantías de seguridad para Ucrania inspiradas en la OTAN, y que está dispuesta a negociar en un formato que incluya a los europeos.

Xi, Trump y Putin a su llegada al banquete de bienvenida del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China Lukas Coch - AAP DPA

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El propio Trump llamó a los líderes reunidos en Berlín para asegurarles que Rusia está dispuesta a negociar la paz, aunque Moscú no lo ha confirmado todavía. El propio Putin consideró que “sería extraño discutir la seguridad de Europa sin Europa”. Para un hombre que buscaba un nuevo Yalta, esta admisión es trascendental.

Pero, ¿por qué había tanto en juego por una simple fotografía? Los periodistas de investigación Roman Badanine y Mikhail Roubine plantean una respuesta inquietante en El Zar en persona, su obra sobre el mandato de Putin. Badanine rechaza la idea de un Putin ideólogo: existe, según afirma, “un abismo insalvable” entre sus declaraciones y su práctica. La guerra sería para él una forma de “blanquear su propio pasado”, de pasar de ser un chekista a convertirse en el “unificador de las tierras rusas, un constructor de imperios”.

Putin se retira al término de una conferencia de prensa después de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, en China MAXIM SHEMETOV - POOL

Originalmente, un chekista era un miembro de la Cheka, la policía política creada por los bolcheviques en 1917. Posteriormente, el término pasó a designar, por extensión, a todos los agentes de los servicios secretos que le sucedieron: el NKVD, el KGB y, más tarde, el FSB. Para Putin, antiguo oficial del KGB y exdirector del FSB, es la etiqueta que remite a su pasado como espía y policía política. Badanine también recuerda que el actual presidente ruso siempre supo “poner a prueba a la gente” para medir hasta qué punto son capaces de ceder.

Visto desde esa perspectiva, lo de Shenzhen parece un test fallido. Putin buscaba una consagración, la de un líder al nivel de las dos superpotencias, encargado de rediseñar Europa. Se marchó con una foto, una frase sobre el átomo que lo deja en evidencia y una Europa más unida de lo que esperaba. El zar quería un tratado, obtuvo solo un comunicado.

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