Por qué las tropas de Ucrania presentan una resistencia más férrea de la esperada frente a Rusia

WASHINGTON.- Para frenar el avance de las tropas terrestres rusas, los soldados de Ucrania han volado los puentes, y sus pilotos y defensas aéreas han logrado impedir que los aviones caza de Rusia tomaran el control de los cielos. Y hay un grupo de expertos cibercombatientes ucranianos que hasta ahora ha logrado derrotar a Moscú en la guerra de información, concitando apoyo para la causa de Ucrania en el país y en el exterior.

Para sorpresa de muchos analistas militares, las tropas ucranianas han presentado una resistencia más férrea de la esperada en todos los frentes de batalla, luchando con tanta habilidad de recursos y creatividad que podrían marear y complicar a las fuerzas rusas durante semanas o incluso meses.

Los ucranianos también están aprovechando el fallido arranque del asalto total de Rusia. Munidos con lanzacohetes antitanques de hombro, los ucranianos atacaron un convoy blindado ruso de unos dos kilómetros de largo que se dirigía hacia Kiev, contribuyendo así a complicar un avance ya acuciado por la escasez de combustible y alimentos, y prolongando tal vez durante semanas una marcha que los rusos anticipaban como fulminante.

Por supuesto que la invasión de Rusia tiene apenas más de una semana y acaba de empezar. El miércoles, por ejemplo, cayó la estratégica ciudad sureña de Kherson. El ejército del Kremlin ha intensificado su bombardeo sobre Kiev y otras ciudades, y a pesar del flujo de armas recién llegadas desde Occidente, los líderes ucranianos reclaman desesperadamente más armamento para destruir los tanques rusos y derribar sus aviones de combate.

Soldados voluntarios entrenan con sus armas en una base ubicada en Kiev, el 28 de febrero de 2022 LYNSEY ADDARIO - NYTNS

Y aunque el gobierno ucraniano ha difundido sus victorias y los ataques rusos donde murieron civiles, Kiev no revela demasiado sobre su pérdida de unidades mecanizadas en el campo de batalla. Los funcionarios rusos, por su lado, insisten en hablar de “operación” y no de guerra, y por lo tanto no publican información sobre las escaramuzas que han ganado.

Como resultado, en estos primeros días de invasión, los ucranianos han logrado dar vuelta la campaña de desinformación de los rusos.

“Extraordinaria habilidad”

En el campo de batalla, y gracias a su conocimiento del territorio, el ejército ucraniano está llevando a cabo una defensa móvil sumamente eficaz para obstaculizar a las fuerzas rusas en múltiples frentes, comentó el jueves el general Mark A. Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.

Milley dijo que las tácticas empleadas por las tropas ucranianas incluyen el uso de sistemas de armas móviles para acosar a los rusos en cualquier lugar donde se los crucen. Las fuerzas de Ucrania “están luchando con extraordinaria habilidad y coraje contra las fuerzas rusas”, dijo Milley a los periodistas durante su viaje a Europa.

Los funcionarios estadounidenses están impresionados por la destreza de combate de los ucranianos, pero su evaluación de la superioridad del ejército ruso no ha cambiado.

Soldados ucranianos toman posición en el campo de batalla luego de haber repelido fuerzas rusas. Kharkiv, 25 de febrero de 2022 Tyler Hicks - NYTNS

Ucrania ha logrado demorar el avance ruso pero no detenerlo, y la resistencia no es lo suficientemente fuerte como para obligar a Putin a modificar sus objetivos de guerra. A largo plazo, dicen los funcionarios estadounidenses, para Ucrania será difícil seguir frustrando el avance ruso.

Mientras tanto, sin embargo, Ucrania se va alzando en armas. “El combate real siempre es distinto de lo que uno pensaba y el bando que aprende más rápido y se adapta es el que gana”, dice Frederick B. Hodges, excomandante en jefe del Ejército de Estados Unidos en Europa que actualmente preside el Centro de Análisis de Políticas Europeas. “Y hasta ahora, la que aprende y se adapta más rápido es Ucrania.”

Ucrania tiene uno de los ejércitos más grandes de Europa, con 170.000 soldados en servicio activo, 100.000 reservistas, y fuerzas de defensa territorial que incluyen al menos 100.000 veteranos. A eso se suman los miles de civiles que se están enlistando en este momento.

El ejército ucraniano se viene entrenando para una invasión rusa a gran escala desde en 2014, cuando Rusia les arrebató la península de Crimea y comenzó a apoyar a los separatistas en la región de Donbass. Muchos de los veteranos de Ucrania lucharon en esas guerras, por lo que hay un subconjunto de la población capacitado, que sabe combatir contra los rusos.

El rol de Estados Unidos

Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos también han entrenado a las fuerzas militares ucranianas. Esos soldados luego fueron asignados a unidades convencionales, donde a su vez entrenaron a una porción más grande del ejército. Según los analistas estadounidenses, ese entrenamiento viene marcando la diferencia en el campo de batalla.

Desde 2014, Estados Unidos les ha suministrado a las fuerzas armadas de Ucrania más de 3000 millones de dólares en armas, equipos y otros pertrechos. En esos ocho años, los boinas verdes y las tropas de la guardia nacional norteamericana han entrenado a más de 27.000 soldados ucranianos en el Centro de Entrenamiento de Combate Yavoriv, cerca de Leópolis, en Ucrania occidental.

Soldados ucranianos controlan los documentos de los ciudadanos que huyen de la guerra Emilio Morenatti - AP

El jueves en Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que el ejército ucraniano “está desempeñándose mejor y oponiendo más resistencia de lo que esperaba la mayoría de los expertos, y seguramente más de lo que esperaba Rusia”.

“Están para defender su propia tierra”, dijo Stoltenberg a los periodistas.

Buenas decisiones

Mientras los rusos avanzaban hacia Kiev y Kharkiv, los ucranianos pudieron trasladar sus fuerzas a lugares críticos más rápido que las fuerzas invasoras. Los ucranianos no solo se están moviendo con más agilidad, sino que también han tomado buenas decisiones sobre dónde concentrar su potencia de fuego.

“En la guerra, el secreto de las maniobras mecanizadas es saber elegir los puntos decisivos donde concentrar un poder de fuego”, dice Frederick W. Kagan, un estratega militar que ha asesorado al comando de Estados Unidos tanto en Irak como en Afganistán. “Los rusos, sorprendentemente, no lo han logrado, mientras que los ucranianos han aprovechado su capacidad para mover rápidamente sus recursos y contraatacar”.

Thomas Bullock, analista de la consultora de defensa Janes, dice que los ucranianos han salido capitalizar los errores tácticos de las fuerzas rusas.

“Los ucranianos parecen haber tenido especial éxito en las emboscadas”, dice Bullock. “Para moverse rápidamente y no correr el riesgo de atascarse en el barro, los rusos se han ceñido a las rutas principales. Pero son rutas sinuosas, y sus flancos y vías de suministro quedan demasiado expuestos a los ataques ucranianos. Y ahí es donde los ucranianos tienen más éxito”.

Dos milicianos ucranianos controlan una ruta, el 2 de marzo de 2022, en Kiev Diego Herrera - Europa Press - Europa Press

En Kiev, el contraataque ucraniano empujó a las tropas rusas hacia el oeste y las obligó a pedir refuerzos mientras intentaban rodear la ciudad.

Los ucranianos han tenido mucho más éxito en el norte, defendiendo Kiev y Kharkiv, la segunda ciudad más grande del país, que en el sur, donde se están imponiendo las fuerzas rusas.

“En el frente de batalla de Crimea, cuando los ucranianos se traban en combate mecanizado con los rusos, salen perdiendo”, dice Bullock.

Los funcionarios del gobierno de Estados Unidos creen que lo más probable es que Putin redoble su ataque. Pero algunos analistas dicen que el aumento de las bajas rusas, la creciente presión económica a causa de las sanciones y la posibilidad de que la resistencia ucraniana se consolide a largo plazo podrían obligar a Rusia a cambiar su estrategia.

Por Eric Schmitt, Helene Cooper y Julian E. Barnes

Traducción de Jaime Arrambide