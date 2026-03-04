Por qué Trump anunció que cortó el comercio con España

Donald Trump interrumpió el comercio con España tras la decisión de Pedro Sánchez de impedir maniobras militares en territorio andaluz. El mandatario estadounidense comunicó la medida durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz en un contexto de conflicto en Medio Oriente, una medida afecta el comercio bilateral y la relación entre ambos mandatarios.

¿Por qué Donald Trump decidió suspender el comercio con España?

El conflicto inició cuando el presidente español rechazó el pedido para que las fuerzas estadounidenses utilizaran las instalaciones militares de Rota y Morón. Donald Trump reaccionó ante esta negativa y definió a España como “un socio terrible” y manifestó su postura durante un encuentro oficial con Friedrich Merz. “No queremos tener nada que ver con España”, aseguró el mandatario.

Donald Trump suspende el comercio con España tras la negativa de Pedro Sánchez al uso de bases militares en Andalucía Evan Vucci - AP

Sánchez respondió a estas advertencias mediante un discurso institucional desde La Moncloa, donde buscó posicionarse como el principal opositor a Trump en el continente europeo. “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores simplemente por el miedo a las represalias de alguno”, afirmó el mandatario español. La intervención duró diez minutos y ocurrió sin la presencia de periodistas acreditados.

La negativa de Madrid al uso de las bases situadas en Andalucía provocó la furia de la administración norteamericana. Sánchez sostuvo que la postura de su gobierno ante los ataques en Medio Oriente es firme. “La posición de España es la misma que en Ucrania y en Gaza. No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos. No a resolver conflictos con bombas. No a la guerra”, sentenció el presidente. El mandatario calificó la situación actual como el inicio de posibles catástrofes mayores. “Así es como empiezan los grandes desastres”, advirtió durante su alocución.

El presidente Pedro Sánchez brindó un mensaje desde la sede de gobierno para fijar su postura sobre el conflicto internacional Michael Probst - AP

El gobierno español entiende que la oposición a las políticas de Trump genera beneficios políticos internos. Los acuerdos comerciales vigentes con Washington existen bajo el marco de la Unión Europea, una estructura legal otorga cierta seguridad a las exportaciones españolas frente a las amenazas unilaterales. Sánchez utilizó su política exterior para obtener alivio en un momento de debilidad parlamentaria. El mensaje también llegó a sus pares de Francia y Alemania, países que rechazaron los bombardeos sobre Irán pero mantuvieron la colaboración militar. Emmanuel Macron anunció el despliegue de un portaaviones en el Mar Mediterráneo y el aumento de su arsenal nuclear.

Antecedentes de tensión diplomática en la cumbre de la OTAN

La relación entre ambos líderes sumó un nuevo capítulo de fricción a una lista que inició en junio pasado. Durante la cumbre de la OTAN en La Haya, el presidente español despertó el enojo de Trump, debido a la negativa de Madrid a incrementar el presupuesto destinado a Defensa. El mandatario estadounidense amenazó en aquel momento con un aumento de los aranceles para los productos de origen español. La disputa actual por las bases andaluzas profundiza una crisis que tiene raíces en la inversión militar de los aliados europeos.

Donald Trump comunicó el cese del vínculo comercial con la administración española ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

El presidente español prefiere el enfoque diplomático y el respeto a las normas internacionales antes que la participación en acciones bélicas, ya que busca evitar las consecuencias económicas de la guerra en Europa. El aumento de los combustibles representa una preocupación central para su administración. Su estrategia actual contempla medidas similares para proteger a los ciudadanos ante la inestabilidad de los precios energéticos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Iván Ruiz.